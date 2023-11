'Intensamente 2' tendrá nuevas emociones y Ansiedad enamoró a los fans: esto sabemos de la nueva película

‘Inside Out 2’ está más cerca que nunca y los fans lo pudieron comprobar con un el primer tráiler de la película.

En 2015, Pixar le presentó al mundo ‘ Intensamente’, una película que, más bien, parecía una guía a la mente y emociones humanas. La historia presentó a Riley, una niña de 11 cuya vida parece cambiar de un momento a otro, lo que suscita que las emociones con las que no estaba en contacto, como Tristeza, salgan a flote y se desborden por completo.

En su momento, la historia se ganó los aplausos de la crítica y especialistas en salud mental y se convirtió en una de las favoritas de la audiencia.

9 años después, finalmente llegará la segunda parte que muchos han pedido y esperado con ansias.

Teaser de ‘Inside Out 2’ presenta a Ansiedad y nuevas emociones

Este 11 de noviembre, Pixar develó las tan esperadas primeras imágenes de la secuela de ‘Intensamente’.

El trailer publicado en todas sus plataformas digitales es de apenas 1 minuto y medio, pero bastó para plantear la trama de la historia: Riley cumple 13 años y, con ello, llegan nuevas emociones.

La única que apareció en pantalla es Ansiedad, quien se caracteriza por ser de color naranja y que, al parecer, tendrá un rol importante en la historia.



Un póster promocional deja ver que habrá otros 3 personajes nuevos. Si bien, la casa productora no reveló más detalles de ellos, los fans descubrieron rápidamente de quiénes se trataría: Tedio, Vergüenza y Envidia.

Fecha de estreno de ‘Inside Out 2’

Hasta el momento, la segunda parte de ‘Intensamente’ está programada para llegar a cines estadounidenses el 14 de junio de 2024.

Hasta el momento, se desconoce si su fecha de estreno variará según el país.

Fans reaccionan al primer vistazo de ‘Inside Out 2’

Con apenas unas horas en línea, el trailer de la película de Pixar ya causó gran emoción entre los fans, quienes usaron las redes sociales para externar sus opiniones y expectativas sobre la película.

“Junio del 2024 está demasiado lejos”, “¡Estoy esperando con ansias la secuela!”, “Con lo bien que trabajaron la primera, estoy muy esperanzada por esta secuela”, “¡Se ve bien, gracias Pixar!”, “¡No puedo esperar a verla!”, “Mis emociones no están listas”, “No estoy llorando…”, fueron algunos de los comentarios vertidos en redes sociales.



Apenas conocimos a Ansiedad y ya se convirtió en la favorita de miles de fanáticos. Así lo expresaron en plataformas digitales:

“Preparados todos para vernos reflejados en Ansiedad”, “Ella es como yo”, “Me siento muy representado”, “Literalmente soy yo”, “Siento que la retrataron demasiado bien”, “Ella y yo somos muy buenos amigos”, “Medio continente se siente representado”, “¿Quién me tomó foto?”.



Pero las opiniones positivas no fueron universales. En redes, más de uno cuestionó que la secuela de ‘Inside Out’ valiera la pena, además de señalar los ‘errores’ de la trama:

“Más les vale no arruinarla”, “No me siento optimista sobre esta película, dado cómo arruinaron ‘Toy Story 4’ y ‘Los Increíbles 2’, pero les daré el beneficio de la duda”, “¿Copiaron el póster de ‘Las Tortugas Ninja’ de 1990?” “Esta película no tiene sentido, ¿por qué los papás no tenían esas emociones en la primera? Los adultos también sienten ansiedad, etc. Rompieron las reglas del mundo de la primera”, “Las nuevas emociones solo son variantes del miedo”.



Cuéntanos en los comentarios qué piensas tú de la segunda parte de ‘Inside Out’ y si te gustó ver a Ansiedad en el trailer de la película.