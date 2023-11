¿Carl y Ellie de 'Up' son los tíos de Riley en 'Intensamente'? Pruebas están en la película

Muchos personajes de Disney son señalados como protagonistas de alocadas teorías en Internet, y a continuación conocerás una que implica a personas de 'Up' e 'Intensamente'.

Teoría conspirativa asegura que Carl y Elli de la película 'Up' son tíos de Riley

Ambos largometrajes fueron creados por Pixar, el primero en 2009 y el segundo en 2015. Si bien sus tramas son muy diferentes esconden un gran secreto y es que los personajes podrían ser familiares directos.

Esto fue planteado por el usuario de TikTok el pasado 12 de noviembre @its_ivanmars, quien es un experto en cuanto a las teorías de Disney y Pixar.

De acuerdo a su observación, al ver una escena de 'Intensamente' donde está Alegría tirada en el suelo, en el fondo se encuentra una repisa con orbes que contienen recuerdos de Riley y si se hace un close up a dos de ellos, se pueden notar escenas de 'Up', específicamente la boda de Ellie y Carl, y una donde aparece la colorida casa de ambos.

De acuerdo al creador de contenido esto podría significar que la pareja está ligada a la niña rubia siendo sus tíos, es decir que alguno de sus dos padres es hermano o hermana de ellos.

¿Qué piensan los fans de Pixar sobre esta teoría que entrelaza a los personajes de 'Up' e 'Intensamente'?

El clip hasta el momento ha obtenido más de 10 millones de vistas y muchos internautas han mostrado sorpresa por el planteamiento, pues confesaron que, a pesar de que habían visto las películas muchas veces, jamás notaron estos pequeños detalles, especialmente las imágenes que contenían los recuerdos de Riley.

"No suena tan loco, podría ser", "Me gusta esta teoría ¿se imaginan que fuera real?", "Es demasiada buena la idea ¿por qué no lo noté antes?", "Juro que estos videos siempre me cuestionan sobre cada película de Pixar", "Esto tiene sentido", "El padre de Riley estaba entre los invitados a la boda en la iglesia y es pariente de Carl quiero suponer" o "Bastante interesante y creíble", es lo que comentaron.



La teoría incluso fue vista por otro ángulo, ya que mencionaron que de igual manera al ver de cerca a Riley, sus padres, Carl y Ellie tienen un cierto parecido.

No obstante, algunos se dedicaron a explicar por qué no sería posible y que simplemente es un easter egg que ocultaron los creadores de 'Intensamente', pero no tiene relevancia alguna.

"Pixar reutilizando modelos y dibujos para ahorrar tiempo y dinero nada más", "¿Alguien consideró que tal vez Disney/Pixar es simplemente vago y reutiliza imágenes aleatorias de otras películas?","¿Cómo podría Riley celebrar la boda de Carl y Ellie? la edad no cuadra", "Excepto que Riley creció en Minnesota y también Carl y Ellie se casaron en los años 50/60", "Esto tiene sentido, excepto que ¿no tendría Riley que ser mucho mayor entonces? Porque Ellie y Carl envejecieron mucho desde su boda" y "Simplemente utilizan escenas y personajes de otras películas para reducir el tiempo y el presupuesto", es lo que argumentaron.



Lamentablemente se desconoce qué es lo que piensan los directores de las películas sobre dicho planteamiento, así que por ahora solo quedará como una idea interesante.

