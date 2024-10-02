Erik y Lyle se casaron en la cárcel: ellas son las esposas de los Menéndez que la serie no mostró

El caso de los hermanos Menéndez es uno de los más conocidos a nivel mundial y, a casi 30 años de que se dio a conocer al público, ha revivido gracias a la serie de Netflix 'Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez'. Algo que no se menciona en los capítulos es que los criminales encontraron el amor y se casaron aún estando en la cárcel; esta es su historia.

¿Quiénes son las mujeres que se casaron con los Hermanos Menéndez?

Lyle y Erik han estado en prisión desde 1990, año en el que fueron arrestados por ser sospechosos de la muerte de sus padres. Desde entonces, han permanecido dentro, ya que se les sentenció a cadena perpetua, pero esto no les impidió enamorarse y casarse formalmente con dos mujeres.

Las esposas de Lyle Menéndez

El primero en contraer nupcias fue Lyle, en 1996, con una exmodelo llamada Anna Eriksson. Ambos interactuaron por primera vez enviándose cartas después de ser detenidos. Tras quedar flechados, pidieron que se llevara a cabo su ceremonia de matrimonio un día antes de la sentencia de Lyle y Erik. Sin embargo, los funcionarios del tribunal y de la cárcel impidieron la ceremonia.

Para sorpresa de todos, lograron casarse en secreto poco después, mediante una conferencia telefónica, y la abogada Leslie Abramson, quien trabajó a su favor, colocó el anillo en el dedo de Eriksson en nombre de Lyle, aunque ante los ojos de la ley, el matrimonio no era válido. En 2001 se divorciaron, ya que Anna aseguró que Lyle la engañó al intercambiar cartas con otras mujeres, lo cual no está confirmado en su totalidad.

Su segundo matrimonio ocurrió en 2003, con Rebecca Sneed. De acuerdo con el portal 'People', ellos se conocían desde hacía 10 años, es decir antes de cometer el crimen, y su amor floreció hasta el punto de que se casaron en una ceremonia en la prisión Mule Creek, en la que estuvieron presentes algunos familiares y amigos.

Imagen Netflix



Ambos continúan juntos y no tienen hijos, ya que la prisión donde estaba Lyle no podía otorgarle visitas conyungales debido a su condena de cadena perpétua.

Erik Menéndez lleva más de 20 años con su esposa

Por su parte, Erik se casó en 1999 con una mujer llamada Tammi, con quien tuvo contacto mediante correspondencia y logró conocer por primera vez en 1997. Curiosamente, ella decidió escribirle cuando se enteró de su situación y pensó que jamás le contestaría, pero el prisionero reveló que lo hizo de inmediato porque le llamó la atención.

"Vi la carta de Tammi y sentí algo. Recibí miles de cartas, pero dejé de lado esta. Tuve una sensación y le respondí. Tammi y yo continuamos escribiéndonos. Disfrutaba escribiéndole. Fue una amistad lenta. Fue especial para mí porque no estaba asociada con el juicio ni con los medios de comunicación. Tammi era alguien que no estaba en medio de la locura", fue parte de su declaración a 'People'.



De hecho, Tammi reveló los detalles sobre su relación con Erik en el libro 'Dijeron que nunca lo lograríamos: mi vida con Erik Menendez' unos años después de su unión y continúan como pareja sin importar que él esté tras las rejas.

En diversas entrevistas tanto Rebecca como Tammi aclararon que apoyan incondicionalmente a sus esposos y que su lazo sigue igual de fuerte aunque no puedan convivir como parejas normales.