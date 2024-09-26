'Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez': El escándalo de Menudo que no aparece en la serie

Video ¿Se besaban siendo hermanos? Lo que pasó y lo que no fue real en la serie 'Monstruos' de los hermanos Menéndez

‘Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez’ está basada en la historia real de los hermanos Menéndez, quienes en los años noventa fueron arrestados por el asesinato de sus padres.

Ellos aseguraban que cometieron tales crímenes en defensa propia, tras haber sufrido presuntos abusos sexuales por parte de su padre. A pesar de sus declaraciones, finalmente un juez los declaró culpables.

Años después de su condena, salió a la luz un testigo que podría cambiarlo todo. Se trata de Roy Roselló, ex integrante de la popular ‘boy band’ ochentera Menudo.

¿Por qué se menciona a Menudo en ‘Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez? Su vínculo con el caso



Aunque podría sonar inverosímil el vínculo entre Menudo y el caso de los hermanos Menéndez, la verdad es que sus historias están entrelazadas desde hace años.

Esto debido a que en los ochenta la banda puertorriqueña, que estuvo formada por grandes artistas como Ricky Martin, Roy Rosello y Adrián Olivares, firmó con RCA Records.

José Menéndez, el padre de Lyle y Erick Menéndez, trabajaba como vicepresidente ejecutivo en la empresa. Él estuvo muy involucrado con Menudo, y fue promotor de la banda.

‘Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez’: ¿Por qué Roy Roselló de Menudo denunció a José Menéndez?



Antes del estreno de la serie sobre asesinos seriales ‘Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez’ salió en 2023 el documental ‘Menéndez+Menudo: Boys Betrayed’.

En él, Roy Roselló, quien se unió a Menudo en 1983, denunció a José Menéndez de haberlo abusado sexualmente cuando él tenía 13 años.

Roselló contó que conoció a José Menéndez cuando viajaba en una limusina que tenía como destino la casa de Menéndez, ubicada en Nueva Jersey. El cantante de Menudo relató que después de llegar a la propiedad comenzó a sentirse raro, y lo único que recuerda es que lo llevaron por un largo pasillo hacia una habitación.

Cuando recuperó la consciencia el ex Menudo estaba en su hotel, sin ninguna noción de cómo llegó ahí. Además, detalló que estaba sangrando mucho, y que tuvo un dolor en el cuerpo que le duró varias semanas.

Roy Roselló también señaló a Edgardo Díaz, creador de Menudo, como su abusador. Confesó que fue su víctima en repetidas ocasiones, y que Edgardo lo amenazaba con echarlo del grupo si no accedía a hacer lo que él le pedía:

"No he hablado de ello porque todo en esta vida tiene su momento, y ahora estoy espiritualmente listo porque Dios me está dando la fuerza. (...) Edgardo Díaz abusaba sexualmente de nosotros. No puedo hablar por los otros, voy a hablar de mí".

‘Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez’: ¿qué sabían Lyle y Erick Menéndez sobre Menudo?

En el documental ‘Menéndez+Menudo: Boys Betrayed’ Lyle Menéndez declaró que él sabía algo sobre el controversial vínculo entre Menudo y su padre. Su hermano, Erik Menéndez, declaró:

Mi papá era uno de los hombres que elegía y seleccionaba los nuevos miembros del grupo (...) Recuerdo específicamente que tomó a uno de los niños y se fue. Dijo que quería hablar con él a solas y se fueron al piso de arriba en la casa.



De hecho, cuando el caso de los hermanos Menéndez estaba abierto, la abogada Leslie Abramson dijo que conocía la historia de un exintegrante de Menudo que podría vincularse con el caso, pero consideró que no era apropiado citarlo a declarar porque tenía una carrera.

A pesar de que los abogados de Lyle y Erik Menéndez argumentaron que los jóvenes habían asesinado a sus padres en defensa propia por los abusos sexuales que presuntamente cometía su padre, este argumento nunca se demostró en los tribunales, y ambos fueron condenados a cadena perpetua.

¿Cómo podría influir el caso de Roy Roselló de Menudo en el futuro del caso de los hermanos Menéndez?

De acuerdo con ‘La Vanguardia’, los abogados de los hermanos Menéndez habrían presentado una petición en la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Los Ángeles para que el caso vuelva a ser revisado a partir de estas nuevas declaraciondes.