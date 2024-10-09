Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez

La mujer que engañó a Lyle Menéndez para escribir un libro con su historia, ¿fue como en la serie?

Hay muchas dudas sobre si ‘Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez’ inventó algunos hechos para darle más dratamismo a la serie o si se apegó a la vida real. Por ejemplo, ¿en verdad una mujer se hizo pasar por admiradora de Lyle para sacarle información y escribir un libro?

Paloma Maldonado
Por:Paloma Maldonado
Video ¿Se besaban siendo hermanos? Lo que pasó y lo que no fue real en la serie 'Monstruos' de los hermanos Menéndez

La trágica muerte de Dominique sí pasó en la vida real, como se menciona en ‘Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez’. De la misma manera, hay otros hechos que se recrearon con mucha fidelidad en la serie de Netflix.

Tal es el caso del libro sobre Lyle Menéndez, que una mujer escribió para sacarle provecho al controversial caso: ella es Norma Novelli y así es su escrito.

‘Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez’: ¿Alguien escribió un libro aprovechándose de Lyle Menéndez?

En ‘Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez’ se ve que, luego de ser arrestado, Lyle Menéndez entabla diversas conversaciones telefónicas con una misteriosa mujer.

Posteriormente en la serie de Netflix se da a conocer que ella grabó sus conversaciones para publicar un controvertido texto sobre el caso Menéndez.

En la vida real esto sí sucedió. Una mujer llamada Norma Novelli estuvo en contacto con el verdadero Lyle Menéndez mientras él estaba en prisión. Lyle pensó que ella estaba escribiendo un libro sobre su vida, pero Norma tenía otras intenciones.

'Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez'
'Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez'
Imagen Netflix

‘Monstruos: La historia del Lyle y Erik Menéndez’: Esto pasó con Norma Novelli en la vida real


Luego de que Lyle Menéndez, de 21 años, fue arrestado, comenzó a entablar una inusual amistad con Norma Novelli, de 55 años.

En ese entonces ella escribía un boletín llamado ‘Mind’s Eye’ que solía enviar a diferentes prisiones. Fue de esta manera como Lyle Menéndez la conoció y le escribió una carta en respuesta a uno de sus artículos.

A partir de entonces empezaron a comunicarse con frecuencia, al punto de que Norma Novelli le propuso hacer un libro juntos.

Su plan era contar las experiencias en prisión de Lyle Menéndez, para mostrarle al mundo “su otro lado”, como su personalidad y forma de ser.

Sin embargo, Norma Novelli vendió las grabaciones que tenía de sus conversaciones con Lyle sin su consentimiento escrito o verbal. Las vendió a Dove Books por 12,500 dólares.

Tras la publicación de ‘El diario privado de Lyle Menéndez: ¡en sus propias palabras!’ (‘The Private Diary of Lyle Menendez: In His Own Words!’) Lyle se negó a testificar en su segundo juicio, pues le recomendaron abstenerse debido a que su credibilidad estaba dañada.

Más tarde, la abogada de Erik Menéndez, Leslie Abramson, dijo que quien en realidad no era creíble era Norma Novelli, pues si su libro realmente fuera comprometedor no lo habría vendido por esa cantidad de dinero:

Si esto fuera realmente explosivo, ¿crees que solo habrían pagado 12.500 dólares por él?
ARCHIVO - Lyle, a la izquierda, y Erik Menéndez se sientan con el abogado defensor Leslie Abramson, a la derecha, en el Tribunal Municipal de Beverly Hills durante una audiencia, el 26 de noviembre de 1990.
ARCHIVO - Lyle, a la izquierda, y Erik Menéndez se sientan con el abogado defensor Leslie Abramson, a la derecha, en el Tribunal Municipal de Beverly Hills durante una audiencia, el 26 de noviembre de 1990.
Imagen Nick Ut/AP

Así es el libro de Norma Novelli que se menciona en 'Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez'


El libro de Norma Novelli sobre Lyle Menéndez buscaba ofrecer a los lectores la posibilidad de conocer al acusado, a través de la narración de su vida tras las rejas.

Entre los relatos que incluye se encuentran la historia de que Lyle tenía un ratón de mascota al que llamó Buffy, que se sentía bien tras dejar su celda libre de cucarachas, y algunas descripciones sobre cómo habría sido “su esposa ideal”.

No obstante, el libro también incluía fuertes declaraciones de Lyle Menéndez, como que “le pateó el trasero” al fiscal de distrito Gil Garcetti y que “lo volvería a hacer”.

A pesar de que Leslie Abramson, la abogada de Erik Menéndez dijo que “había problemas de credibilidad con este testigo”, es decir, con lo recabado por Norma Novelli, el fiscal principal, David Conn, declaró que había “declaraciones [grabadas] que creemos que el jurado debería escuchar".

Al final el libro de Norma Novelli dejó a Lyle Menéndez en una mala posición ante los jurados de su nuevo juicio. En 1996 él y su hermano Erik fueron condenados a cadena perpetua por el asesinato de sus padres.

'Monsters: The Lyle And Erik Menendez Story'
'Monsters: The Lyle And Erik Menendez Story'
Imagen MILES CRIST/NETFLIX
