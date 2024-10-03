El crimen de Lyle y Erik Menéndez: ¿Qué tanto cambió la serie de Netflix vs la historia real?

Video ¿Se besaban siendo hermanos? Lo que pasó y lo que no fue real en la serie 'Monstruos' de los hermanos Menéndez

‘Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez’, una de las series de Netflix más vistas, está cautivando a los usuarios por mostrar gráficamente lo que pasó con los hermanos Menéndez luego de asesinar a sus padres el 20 de agosto de 1989.

No obstante, muchos se preguntan si todo lo que vemos en dicha serie es fiel a los hechos reales, pues han surgido quejas de los mismísimos hermanos Menéndez quienes condenan lo que se muestra sobre su familia. Estas son las diferencias entre los hechos reales y la serie de Netflix 'Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez'.

¿Lyle y Erik Menéndez tenían una relación incestuosa, como se da a entender en la serie de Netflix?

Lo primero que llamó la atención en la serie ‘Monstruos’ de Netflix, es la relación tan cercana de Lyle y Erik Menéndez. En algunos capítulos se insinúa que los protagonistas tenían una relación incestuosa, pues los muestran bailando muy juntos y luego dándose un beso en los labios.

En la vida real, tanto Lyle como Erik Menéndez testificaron en la corte que nunca mantuvieron una relación sexual ni incestuosa. Robert Rand, el autor del libro ‘The Menendez Murders’ también reportó que los hermanos no mantenían un lazo cercano por tener una relación sexual, sino como respuesta al trauma que vivieron con su padre durante años.

Sin embargo, la serie ‘Monstruos’ sí mostró que el periodista Dominick Dunne insinuó que Lyle y Erik mantenían una relación incestuosa cuando hizo su reportaje para la revista Vanity Fair.

En la vida real, esto tampoco sucedió, ya que Dominick Dunne nunca mencionó nada sobre la cercanía de los hermanos como se muestra en la serie ‘Monstruos’.

¿Lyle se quedó calvo como se ve en 'Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez'?

En la serie ‘Monstruos’ se muestra a Lyle usando una especie de peluquín debido a su calvicie prematura, lo que sí le pasó en la vida real.

Lyle Menéndez perdió su cabello a corta edad y no se lo dijo a su hermano menor. Él siempre usaba un peluquín que costó $1450 dólares, según se reportó en la revista Vanity Fair en 1994.

¿José Menéndez vio a sus hijos Lyle y Erik con sus armas antes de morir, como lo muestra la serie de Netflix?

Una de las partes más impactantes de la serie ‘Monstruos’ es el ataque de Lyle y Erik Menéndez a sus padres. La serie muestra a Erik y Lyle empuñando escopetas y entrando a la sala de estar donde sus padres, José y Kitty, ven televisión.

José los mira y le pregunta qué están haciendo antes de que sus hijos les disparen a quemarropa, lo que no sucedió así en la vida real y es una gran diferencia con la serie ‘Monstruos’.

Según la investigación policial reportada en medios como Los Angeles Times, José no vio a sus hijos Lyle y Erik como lo muestra la serie ‘Monstruos’, pues se encontró que les dispararon por la espalda.

Al contrario de su esposo José, Kitty sí supo que sus hijos Lyle y Erik eran los tiradores, ya sobrevivió a los primeros disparos, los vio y reconoció e intentó escapar antes de que le dieran los golpes fatales.

¿Qué hicieron Lyle y Erik Menéndez luego de matar a sus padres? ¿Dieron la misma coartada que se ve en la serie ‘Monstruos’?

Luego de asesinar a sus padres José y Kitty con escopetas, la serie ‘Monstruos’ muestra que Lyle y Kyle Menéndez salieron al cine y visitaron un restaurante para tener una coartada convincente y no ser sospechosos.

Tanto en la serie como en la vida real, Erik y Lyle sí dijeron que fueron al cine y que no estaban en casa en el momento de los asesinatos, pero en realidad ellos nunca salieron de su casa tras acabar con sus padres, solo lo dijeron y nadie lo confirmó al inicio.

En 1996, Erik le dijo a ABC News lo que en realidad hicieron.

"Doce disparos en pleno Beverly Hills un domingo por la noche, y nadie llama a la policía. Estamos esperando en la casa, y nadie aparece. Todavía no puedo creerlo. No teníamos una coartada, lo único que hicimos fue decir que estábamos en el cine".

¿Lyle y Erik Menéndez confesaron su crimen a un psicólogo? La diferencia con la serie de Netflix

El momento en el que Lyle y Erik Menéndez confiesan el asesinato de sus padres se dio ligeramente diferente en la vida real de como lo mostró la serie ‘Monstruos’.

En la ficción, se muestra que el doctor Jerome Oziel le pidió a su amante, Judalon Smyth, que fuera a su oficina para ser testigo de una sesión, luego de que Lyle lo amenazó. Smyth escuchó desde el otro lado de la puerta mientras Lyle confesó el asesinato de sus padres al doctor Oziel.

Luego se mostró que Oziel le dijo a Smyth que pensó guardar las grabaciones con su confesión en una caja de seguridad y Smyth le pidió que los denunciara con la policía.

Lo que pasó en la vida real guarda una gran diferencia con la serie ‘Monstruos’: Judalon Smyth dijo que escuchó a Lyle y Erik decirle al doctor Oziel que mataron a sus padres en 1989. Pero se reportó que esto fue hasta 1990, cuando Smyth y Oziel ya no tenían un amorío, por lo que ella no dudó en ir a la policía para contar sobre las grabaciones lo que al final llevó al arresto de los hermanos Menéndez.

¿Lyle y Erik Menéndez conocieron a otro famoso en prisión? ¿En qué cárceles estuvieron los hermanos?

El episodio 8 de la serie ‘Monstruos’ termina con la llegada de un prisionero a la celda contigua de Erik Menéndez, quienes nada más y nada menos que el famoso deportista O.J. Simpson, quien fue absuelto del asesinato de su esposa, pero acabó en prisión por un robo en Las Vegas. En la vida real, O.J. Simpson sí llegó a la cárcel donde estaba Erik y se reportó que hasta recibió asesoramiento legal del equipo de los hermanos.

Desde su condena en 1996, Lyle y Erik Menéndez pasaron por más de una prisión. Lyle estaba en la prisión estatal Mule Creek en Ione, California, mientras que Erik se encontraba en el centro correccional Richard J. Donovan en el condado de San Diego.

En 2018, Lyle fue transferido al centro correccional Richard J. Donovan, reuniéndose con Erik después de más de 20 años separados. Hasta hoy ellos siguen ahí.

¿Qué opinaron los hermanos Menéndez sobre la serie de Netflix 'Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez?

En una declaración compartida por la esposa de Erik Menéndez, Tammi, en la red social X, Erik criticó la serie ‘Monstruos’, calificándola de ser una representación deshonesta e inexacta de los hechos que su hermano y él vivieron durante y después de 1989. También condenaron la caracterización de su hermano Lyle y acusaron al creador de la serie, Ryan Murphy, de tener malas intenciones al contar su historia.

Gracias al éxito de la serie ‘Monstruos’ de Netflix, el interés por su caso resurgió y se ha reportado que más de 300 mil personas han firmado una petición para liberar a los hermanos.