¿Qué edad tenían Lyle y Erik cuando les dispararon a sus padres? La serie los muestra mayores

Video ¿Se besaban siendo hermanos? Lo que pasó y lo que no fue real en la serie 'Monstruos' de los hermanos Menéndez

La serie de Netflix ‘Monstruos: la historia de Lyle y Erik Menéndez’ se ha convertido en todo un éxito en la plataforma desde su estreno, el 19 de septiembre de 2024, debido a todos los detalles y diferencias que tiene con los hechos de la vida real.

La apariencia de los protagonistas, Nicholas Alexander Chavez (Lyle) y Cooper Koch (Erik), ha hecho que los fans se pregunten cuántos años tenían los hermanos Menéndez cuando asesinaron a sus padres y si hay una gran diferencia entre la edad de los actores y las personas de la vida real.

¿Qué edad tenían Lyle y Erik Menéndez cuando asesinaron a sus padres? Los detalles de la serie de Netflix

Lyle Menéndez nació el 10 de enero de 1968 y su hermano menor Erik Menéndez nació el 27 de noviembre de 1970. Ambos asesinaron a sus padres con escopetas el 20 de agosto de 1989, en cuanto a su edad en ese momento, Lyle Menéndez tenía 21 años y Erik Menéndez 18 años.

La serie de Netflix los mostró siendo adolescentes, pero con actores mucho mayores. En cuanto a las edades de los actores que interpretaron a los hermanos Menéndez, sabemos que la filmación ocurrió entre diciembre de 2023 y febrero de 2024.

Cuando Nicholas Alexander Chavez interpretó a Lyle Menéndez tenía 24 años (nació el 6 de septiembre de 1999) y Cooper Koch tenía 27 años al encarnar a Erik Menéndez (el actor nació el 16 de julio de 1996).

'Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez' Imagen Netflix/ Getty Images

¿Qué estudiaron Lyle y Erik Menéndez? La verdad tras la serie de Netflix

La serie de Netflix ‘Monstruos’ muestra gran parte de lo que pasó con los hermanos Menéndez luego del asesinato de sus padres, pero también toca un poco de su vida de estudios.

Tal como lo muestra la serie de Netflix, en la vida real Lyle y Erik Menéndez estaban en su etapa de estudiantes y aunque parecía que tendrían un futuro brillante y ya asegurado por su fortuna familia, no lograron las metas a las que aspiraban.

Lyle Menéndez, quien ha sido descrito como dominante y emocionalmente frío, se veía impulsado a igualar los asombrosos logros de su padre, José Menéndez, quien había logrado éxito como ejecutivo de RCA Records y director ejecutivo de Artisan Entertainment.

Tras graduarse de la preparatoria, Lyle Menéndez fue a la Universidad de Princeton, pero no soportó la presión académica y fue suspendido luego de cometer plagio en un ensayo.

Monsters: The Lyle And Erik Menendez Story. Cr. Miles Crist/Netflix © 2024 Imagen MILES CRIST/NETFLIX

Por su parte como hermano menor, Erik Menéndez estaba terminando la preparatoria y se interesó por la escritura de guiones, además de que demostró un talento considerable en el tenis. Llegó a ocupar el puesto 44 entre los mejores jugadores menores de 18 años a nivel nacional y el número 7 en las clasificaciones del sur de California.

Su padre José Menéndez puso una tremenda presión en Erik para que tuviera éxito en los deportes y constantemente menospreciaba sus logros, lo que acabó por destruir su confianza, según contó uno de los entrenadores del joven.

Parecía que José era tan competitivo que estaba haciendo todo lo posible para intentar mejorar a Erik. Pero era tan dominante que tuvo el efecto contrario. Erik tenía mucha menos confianza, porque todo lo que hacía nunca era lo suficientemente bueno.

¿A qué se dedicaban Lyle y Erik Menéndez cuando mataron a sus padres?

Como fracasaron en lo académico y no lograban el éxito deportivo como su padre quería, Lyle y Erik Menéndez vivieron del dinero de su familia antes de asesinar a sus padres.

A pesar de llevar una vida de privilegio, Lyle y Erik Menéndez fueron sorprendidos robando 100 mil dólares en efectivo y joyas de las casas de sus amigos, por lo que fueron reprendidos por su padre quien tuvo que pagar los daños.

José Menéndez obligó a su hijo Lyle a trabajar en la compañía que él manejaba, LIVE, pero como Lyle no quería estar cerca de su padre, no se presentaba a trabajar, por lo que José lo despidió poco después.

Cuando José y Kitty se mudaron a la mansión de Beverly Hills en 1988, Lyle y Erik Menéndez seguían dando problemas. La carrera deportiva de Erik como tenista se vio estancada y Lyle fue aceptado de nuevo en la Universidad de Princeton, pero vandalizó la propiedad de la escuela, por lo que fue puesto a prueba.

Se reportó que luego de estos incidentes, José Menéndez amenazó a Lyle y Erik Menéndez con desheredarlos si no cambiaban su comportamiento, pero no llegó a hacerlo pues murió junto a su esposa Kitty el 20 de agosto de 1989.

Los hermanos Menéndez durante su juicio. Imagen MIKE NELSON/AFP via Getty Images

¿Dónde están Lyle y Erik ahora? ¿Cuántos años de cárcel les dieron a los hermanos Menéndez?

Actualmente, Lyle y Erik Menéndez están cumpliendo sus cadenas perpetuas en la Instalación Correccional Richard J. Donovan en el condado de San Diego, California, por el asesinato de José y Kitty Menéndez.

Los hermanos Menéndez fueron sentenciados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional en 1996, por lo que llevan 28 años tras las rejas por su crímen.