¿Lyle y Erik Menéndez tenían una relación incestuosa y su madre lo sabía? La realidad vs la serie

El caso de Lyle y Erik Menéndez no solo dio de qué hablar en los años 90, pues en pleno 2024 los hermanos están en el foco de atención gracias a la serie de Netflix ‘Monstruos: la historia de Lyle y Erik Menéndez’, que habla del asesinato de sus padres.

Además de mostrar su lujosa vida, se da a entender que la relación de Lyle y Erik Menéndez era más de lo que parecía. Aunque eran hermanos, entre ellos había bailes, besos y duchas juntos.

¿Hubo incesto entre Lyle y Erik Menéndez en la vida real, como la da a entender la serie de Netflix?

La mayor parte de la controversia en torno a la serie ‘Monstruos: la historia de Lyle y Erik Menéndez’ es que más de una vez se insinúa que los hermanos tenían relaciones sexuales.

En la serie de Netflix, Lyle y Erik se besan en el segundo episodio y para el sexto capítulo su madre, Kitty, los encuentra bañándose juntos, por lo que muchos internautas creen que estas escenas de la ficción reflejan la relación que los hermanos tenían en la vida real.

Los hermanos Lyle y Erik Menéndez negaron cualquier tipo de relación incestuosa luego del estreno de la serie de Netflix, el 19 de septiembre de 2024, pero el productor y creador de la serie, Ryan Murphy declaró que aunque hay personas que dicen que su relación nunca sucedió, hay otras personas que dicen que sí fue así.

El periodista Robert Rand, quien se volvió un experto en el caso de Lyle y Erik Menéndez en los años 90 por darle seguimiento a sus juicios e historia personal, dijo a medios como The Hollywood Reporter que nunca pensó que los hermanos fueran amantes o tuvieran una relación incestuosa.

Rand incluso escribió el libro ‘The Menendez Murders’, donde detalló que si los hermanos llegaron a tener cualquier tipo de contacto inapropiado, pero no incestuoso, fue solo como una respuesta al trauma que vivieron a manos de sus padres.

¿Los padres de Lyle y Erik Menéndez abusaban de ellos? Lo que pasó en la serie y en la vida real

Lyle y Erik Menéndez le dispararon con escopetas a sus padres José y Kitty Menéndez el 20 de agosto de 1989, en respuesta a los años de abusos que vivieron bajo su cuidado.

Según lo que los hermanos Lyle y Erik Menéndez confesaron durante sus juicios, les dispararon porque temían por sus vidas, pues sufrieron abuso sexual a manos de su padre, José Menéndez desde que eran muy pequeños.

También dijeron que su madre, Kitty Menéndez, era alcohólica y drogadicta por lo que siempre permitió el comportamiento abusivo de su esposo a sus hijos. Lyle y Erik Menéndez mencionaron que Kitty también llegó a maltratarlos.

Durante uno de los juicios, Lyle Menéndez subió al estrado y, entre lágrimas, contó lo que su padre le hacía cuando él tenía entre 6 y 8 años.

Cuando estábamos en el baño, él me ponía de rodillas y… me hacía darle sexo oral. Él me violaba.



Lyle Menéndez dijo que su padre dejó de abusar de él cuando tenía 8 años, pero entonces José Menéndez empezó el abuso sexual a su otro hijo, Erik Menéndez, quien confesó que también lo obligaba a hacer lo mismo que su hermano, bajo amenaza de matarlo.

La defensa de Lyle y Erik Menéndez presentó fotografías pornográficas de los hermanos cuando eran niños tomadas por su propio padre, y dijeron que más personas sabían de los abusos además de José y Kitty.

El primo de Lyle y Erik Menéndez, Andy Cano, testificó que Erik le había confesado que sufrió abuso sexual a manos de su padre. Su prima, Diane Vander Molen, también testificó y dijo que Lyle le había contado que su padre lo abusó durante los años 70.

¿Qué ha pasado con los hermanos Lyle y Erik Menéndez? ¿Dónde están ahora y qué edades tienen?

Luego del asesinato de sus padres José y Kitty en 1989, Lyle y Erik Menéndez fueron arrestados y procesados por asesinato en 1996. Los sentenciaron a cadena perpetua sin posibilidad de salir por buen comportamiento.

Los hermanos fueron encarcelados en diferentes prisiones hasta 2018, cuando los reunieron en la correccional Richard J. Donovan de San Diego, California. Actualmente, Lyle y Erik Menéndez siguen con vida y cumpliendo su condena. Lyle tiene 56 años de edad y Erik tiene 53 años de edad.