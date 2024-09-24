'Monstruos': ¿Lyle usaba peluca porque su padre lo obligaba o es un invento de la serie de Netflix?

Video Los actores de ‘Monstruos’ en la serie Netflix vs. personajes reales: son idénticos

‘Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez', la nueva serie de Netflix que está basada en un crimen real, se volvió uno de los contenidos más vistos de Netflix debido a la manera en que narra la historia del asesinato de José y Kitty Menéndez.

¿Lyle Menéndez usaba peluca? La verdad detrás de la escena de la serie 'Monstruos' de Netflix

PUBLICIDAD

La trama además de dar detalles de cómo los hermanos planearon la muerte de sus padres, también muestra detalles que pocos conocían de los personajes y uno de los aspectos más comentados de la serie es la representación de Lyle Menéndez, quien, en la ficción, aparece utilizando una peluca. Lo cual ha llevado a muchos a preguntarse si este detalle fue una invención creativa o si realmente formó parte de su vida. Te explicamos.

En un momento de la serie se ve a José, Kitty y Lyle discutir, pues él desea casarse con su novia. Ellos se lo prohíben rotundamente, ya que aseguran que la chica no es de sociedad y es muy joven para hacerlo. Ante su furia, Lyle llama hipócrita a su madre, argumentando que cuando ella tenía 20 años contrajo nupcias.

Esto la enfurece al punto de arrancarle su peluca, dejando al descubierto su cabeza casi totalmente calva. Consternado, su hermano Erik le pregunta desde cuándo la usaba, ya que él no tenía idea, a lo cual reveló que hace tiempo sufría pérdida de cabello y su padre le sugirió colocarse un postizo.

Imagen Netflix

Lyle Menéndez afirmó que sufría calvicie y fue obligado a usar el peluquín

De acuerdo con el portal 'USA Today', en la vida real resulta que Lyle sí usaba una peluca, por lo cual es un detalle que fue fielmente retratado en la pantalla chica. Él mismo lo confesó durante los juicios que se llevaron en su contra, cuando mencionó que comenzó a perder el cabello a los 14 años, lo que lo llevó a utilizar una peluca para ocultar su calvicie.

PUBLICIDAD

Su padre, José Menéndez, fue quien le sugirió el uso del tupé, ya que aseguraba que tener cabello era vital para que tuviera éxito en la universidad y posteriormente como hombre de negocios. Se rumora que las pelucas valían alrededor de mil 450 dólares y Lyle tenía varias piezas.

Al ser arrestado, Lyle tuvo que quitarse su peluquín, ya que no estaban permitidos en la cárcel. Esta es la razón por la que en sus fotografías policiales aparece con la cabeza sin cabello, aunque sí le permitieron usarlo al momento de asistir a las audiencias de sus juicios.

Por último, en el estrado, Lyle mencionó que días antes de asesinar a sus padres tuvo una discusión con ellos que giraba en torno a su peluca, lo cual lo dejó muy avergonzado por una razón en especial.

"Definitivamente en un momento tuvo algo que ver con mi peluca. Ella estaba fuera de control, agitando los brazos y gritando. Ella extendió la mano, agarró mi peluca y simplemente me la arrancó".



Al integrar este pequeño detalle en la serie, Netflix hace que los espectadores vean los supuestos maltratos que vivieron los hermanos Menéndez y cómo estos mismos, fueron algunos de los detonantes para poner en marcha su plan de asesinar a sus padres.