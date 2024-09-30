¿Quién es el prisionero VIP con el que Erik Menéndez habla? Está relacionado con las Kardashian

Video ¿Se besaban siendo hermanos? Lo que pasó y lo que no fue real en la serie 'Monstruos' de los hermanos Menéndez

La serie de Netflix ‘Monstruos', que cuenta la historia de los hermanos Lyle y Erik Menéndez, no solo ha llamado la atención por contar el homicidio que cometieron contra sus padres y lo que pasó con su fortuna, también por otros datos y personajes que aparecen a lo largo de los capítulos.

Lyle y Erik Menéndez no son los únicos criminales en la serie ‘Monstruos’ de Netflix, pues también se mostró a otra celebridad que tuvo un juicio muy comentado y que se relaciona con una famosa familia de la vida real.

¿Quién es el prisionero VIP con el que habla Erik Menéndez en la serie ‘Monstruos’ de Netflix?

En la serie ‘Monstruos’ de Netflix se muestra que Erik Menéndez habla con nada más y nada menos que Orenthal James, mejor conocido como O.J. Simpson, el exjugador estrella de la NFL que también se vio envuelto en un trágico incidente que lo llevó a la cárcel en 1994.

Aunque en la serie de Netflix tiene mucho más peso lo que pasó con Lyle y Erik Menéndez, la aparición de O.J. Simpson sin duda causó sorpresa, pues pocos televidentes recordaban los cargos por los que la estrella llegó a prisión.

¿Por qué O.J. Simpson estaba en la cárcel, qué hizo?

Aunque no se muestra en la serie ‘Monstruos’ de Netflix, a O.J. Simpson se le acusó de asesinar a su entonces esposa Nicole Brown y a su amigo Ron Goldman la noche del 13 de junio de 1994.

Los cuerpos de Nicole Brown y Ron Goldman fueron encontrados afuera de la residencia de Brown en el vecindario de Brentwood en Los Ángeles, con signos de haber sido apuñalados. Aunque el arma no se encontró, la policía señaló a O.J. Simpson como el único sospechoso.

En lugar de entregarse a las autoridades, O.J. Simpson se dio a la fuga y tras una persecución que terminó a las 9:00 pm del 17 de junio 1994, el exjugador de la NFL fue detenido y enjuiciado.

Además de esta sorprendente hazaña que se televisó en todo Estados Unidos, el juicio de O.J. Simpson llamó la atención por la defensa, los cargos y la resolución.

¿Quién defendió a O.J. Simpson en el llamado 'juicio del siglo'?

A O.J. Simpson lo defendió un equipo de abogados de alto perfil conocido como el "Dream Team". Los miembros clave fueron Johnnie Cochran, conocido por su poderosa presencia en la corte; Robert Shapiro, un abogado defensor criminal muy popular en la época; y

Robert Kardashian, abogado y amigo cercano de Simpson, además de ahora ser conocido como el padre de las famosas hermanas Kardashian, Kourtney, Kim y Khloé, además de Robert Kardashian Jr.

¿Cuánto pagó O.J. Simpson por sus abogados?

Durante el llamado “juicio del siglo” por su gran difusión en los medios, se reportó que los abogados que llevaron el caso de O.J. Simpson cobraron entre 3 y 6 millones de dólares luego de lo que ocurrió.

474 días después del arresto, el 3 de octubre de 1995 a las 10:07 am, O.J. Simpson fue absuelto de los cargos de asesinato y fue puesto en libertad.

¿Qué pasó al final con O.J. Simpson?

Luego de ser absuelto y puesto en libertad tras el “juicio del siglo”, O.J. Simpson fue demandado por la familia de Ron Goldman. El 5 de febrero de 1997 un jurado de California encontró culpable a O.J. Simpson de la muerte injusta y agresión contra Goldman, y de agresión contra Brown.

O.J. Simpson fue obligado a pagar 33 millones de dólares en daños, cuando su fortuna en aquel momento era de solo 11 millones. Él vendió su casa y pertenencias para entregar el dinero a los Goldman.

O.J. Simpson fue arrestado varias veces en los años posteriores a ser absuelto del “juicio del siglo”:

En febrero de 2001, O.J. Simpson fue arrestado por agresión y robo de un vehículo ocupado. Fue absuelto de ambos cargos. En julio de 2002, O.J. Simpson fue arrestado por exceso de velocidad en una zona de protección de manatíes.

El 15 de septiembre de 2007 O.J. Simpson fue arrestado y retenido sin posibilidad de fianza luego de entrar a un hotel-casino en Las Vegas. Se le acusó de varios delitos graves, incluyendo conspiración criminal, secuestro, asalto, robo y agresión.

El 5 de diciembre de 2008, O.J. Simpson fue condenado a 33 años de prisión, con la posibilidad de libertad condicional después de nueve años, en 2017 y cumplió su condena trabajando como conserje en el gimnasio de la prisión.

En diciembre de 2021, O.J. Simpson fue liberado anticipadamente por buen comportamiento. En mayo de 2023, O.J. Simpson dijo que lo diagnosticaron con cáncer de próstata y que había comenzado sus quimioterapias. Falleció a causa de la enfermedad el 10 de abril de 2024, a la edad de 76 años.