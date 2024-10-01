Fotos de los guapos actores que interpretan a Lyle y Erik Menéndez, ¿dónde los habías visto antes?

Video ¿Se besaban siendo hermanos? Lo que pasó y lo que no fue real en la serie 'Monstruos' de los hermanos Menéndez

‘Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez’ sigue la historia de los hermanos Menéndez, quienes fueron arrestados en 1996 por el asesinato de sus padres.

La fiscalía argumentó que los jóvenes cometieron el crimen para quedarse con la fortuna de sus padres, Kitty y José Menéndez, pero Lyle y Erik aseguraban que lo hicieron por los malos tratos y abusos que recibieron por parte de ellos durante años.

La serie se ha convertido en un fenómeno de Netflix no solo por su intrigante trama, también por el talento y la galanura de los actores que interpretan a los hermanos Menéndez: ellos son Cooper Koch y Nicholas Alexander Chávez.

'Monsters: The Lyle And Erik Menendez Story' Imagen MILES CRIST/NETFLIX

Él es Cooper Koch, el actor que interpreta a Erik Menéndez en la serie de Netflix ‘Monstruos'

Cooper Koch da vida a Erik Menéndez, el hermano menor en ‘Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez’. Cooper se graduó en 2018 de la Pace School of Performing Arts y obtuvo un título en Actuación.

Erik Menéndez serie de Netflix 'Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez' Imagen Miles Crist / Netflix

Es originario de Los Ángeles, EE.UU., y tiene un hermano gemelo, que trabaja como editor de cine y televisión. Cooper Koch ha expresado abiertamente que pertenece a la comunidad LGBTQ+, pues en 2022 reveló que se identifica como gay.

Cooper Koch interpreta a Erik Menéndez Imagen Roy Rochlin / Getty Images

Además de su hermano, Cooper Koch tiene otros vínculos con Hollywood, pues su abuelo, Hawk Koch, ha producido varias películas como ‘Very Good Girls’, ‘Collateral Damage’ y ‘Heaven Can Wait’.

Cooper Koch Imagen Kevin Winter/Getty Images

Nicholas Alexander Chávez interpreta a Lyle Menéndez en la serie de Netflix ‘Monstruos'?

Nicholas Alexander Chávez, quien da vida a Lyle Menéndez en ‘Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez’ es un actor estadounidense que se ha posicionado como una joven promesa de su generación.

Serie de Netflix 'Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez' Imagen Miles Crist / Netflix

Él empezó a actuar desde que era muy pequeño. En sus años de estudiante estaba inscrito en el equipo de debate y de oratoria de su colegio, y después consiguió su primer papel en una obra de teatro escolar en el papel de Atticus Finch en el clásico ‘Matar un ruiseñor’.

Nicholas Alexander Chavez Imagen Roy Rochlin / Getty Images

Nicholas Alexander Chavez fue aceptado en varias universidades para ser actor, y al final estudió en la Rutgers University de Newark. Después se mudó a Los Ángeles para perseguir sus sueños.

Nicholas Alexander Chavez Imagen Kevin Winter/Getty Images



En cuanto a su vida personal, actualmente Nicholas Alexander Chavez está saliendo con la actriz Victoria Abbott, con quien frecuentemente sube imágenes en su cuenta personal de Instagram.

Nicholas Alexander Chávez con su novia Imagen Instagram Nicholas Alexander Chávez

¿Cuántos años tienen los actores de ‘Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menendez'?

Cooper Koch nació el 16 de julio de 1996 (casualmente el año en el que ocurrieron los hechos que se narran en ‘Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez), y actualmente tiene 28 años.

Por otro lado, Nicholas Alexander Chavez nació el 6 de septiembre de 1999 en Houston, Texas, y tiene en 25 años.

'Monsters: The Lyle And Erik Menendez Story' Imagen MILES CRIST/NETFLIX

¿Dónde más hemos visto a los actores de ‘Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menendez?

Tanto Nicholas Alexander Chavez como Cooper Koch tenían experiencia en otras producciones, antes de su gran salto como protagonistas de ‘Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez’.

Cooper Koch hizo su debut frente a las cámaras cuando tenía solo 11 años en la película ‘Fracture’ al lado de Anthony Hopkins.

Después se alejó de la actuación y la retomó en 2020 a través de cortometrajes. A partir de entonces ha participado en otras producciones como ‘The Latent’, ‘Less than Zero’, ‘4 Floors Up’, ‘Swallowed’ y ‘Have You Seen My Glasses’.

'Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez' Imagen Netflix/ Getty Images



Por otro lado, Nicholas Alexander Chavez hizo su debut en la serie de televisión ‘General Hospital’, en la que participó durante cuatro años y por la cual ganó un Emmy al mejor actor juvenil.