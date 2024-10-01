Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez

Fotos de los guapos actores que interpretan a Lyle y Erik Menéndez, ¿dónde los habías visto antes?

Los actores de ‘Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez’ son idénticos a los personajes reales. Pero, ¿quiénes son Cooper Koch y Nicholas Alexander Chavez, quienes interpretan a los hermanos asesinos en la serie de Netflix? Te contamos todo sobre ellos.

Video ¿Se besaban siendo hermanos? Lo que pasó y lo que no fue real en la serie 'Monstruos' de los hermanos Menéndez

‘Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez’ sigue la historia de los hermanos Menéndez, quienes fueron arrestados en 1996 por el asesinato de sus padres.

La fiscalía argumentó que los jóvenes cometieron el crimen para quedarse con la fortuna de sus padres, Kitty y José Menéndez, pero Lyle y Erik aseguraban que lo hicieron por los malos tratos y abusos que recibieron por parte de ellos durante años.

La serie se ha convertido en un fenómeno de Netflix no solo por su intrigante trama, también por el talento y la galanura de los actores que interpretan a los hermanos Menéndez: ellos son Cooper Koch y Nicholas Alexander Chávez.

Él es Cooper Koch, el actor que interpreta a Erik Menéndez en la serie de Netflix ‘Monstruos'

Cooper Koch da vida a Erik Menéndez, el hermano menor en ‘Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez’. Cooper se graduó en 2018 de la Pace School of Performing Arts y obtuvo un título en Actuación.

Es originario de Los Ángeles, EE.UU., y tiene un hermano gemelo, que trabaja como editor de cine y televisión. Cooper Koch ha expresado abiertamente que pertenece a la comunidad LGBTQ+, pues en 2022 reveló que se identifica como gay.

Además de su hermano, Cooper Koch tiene otros vínculos con Hollywood, pues su abuelo, Hawk Koch, ha producido varias películas como ‘Very Good Girls’, ‘Collateral Damage’ y ‘Heaven Can Wait’.

Nicholas Alexander Chávez interpreta a Lyle Menéndez en la serie de Netflix ‘Monstruos'?

Nicholas Alexander Chávez, quien da vida a Lyle Menéndez en ‘Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez’ es un actor estadounidense que se ha posicionado como una joven promesa de su generación.

Él empezó a actuar desde que era muy pequeño. En sus años de estudiante estaba inscrito en el equipo de debate y de oratoria de su colegio, y después consiguió su primer papel en una obra de teatro escolar en el papel de Atticus Finch en el clásico ‘Matar un ruiseñor’.

Nicholas Alexander Chavez fue aceptado en varias universidades para ser actor, y al final estudió en la Rutgers University de Newark. Después se mudó a Los Ángeles para perseguir sus sueños.

En cuanto a su vida personal, actualmente Nicholas Alexander Chavez está saliendo con la actriz Victoria Abbott, con quien frecuentemente sube imágenes en su cuenta personal de Instagram.

¿Cuántos años tienen los actores de ‘Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menendez'?

Cooper Koch nació el 16 de julio de 1996 (casualmente el año en el que ocurrieron los hechos que se narran en ‘Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez), y actualmente tiene 28 años.

Por otro lado, Nicholas Alexander Chavez nació el 6 de septiembre de 1999 en Houston, Texas, y tiene en 25 años.

¿Dónde más hemos visto a los actores de ‘Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menendez?

Tanto Nicholas Alexander Chavez como Cooper Koch tenían experiencia en otras producciones, antes de su gran salto como protagonistas de ‘Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez’.

Cooper Koch hizo su debut frente a las cámaras cuando tenía solo 11 años en la película ‘Fracture’ al lado de Anthony Hopkins.

Después se alejó de la actuación y la retomó en 2020 a través de cortometrajes. A partir de entonces ha participado en otras producciones como ‘The Latent’, ‘Less than Zero’, ‘4 Floors Up’, ‘Swallowed’ y ‘Have You Seen My Glasses’.

Por otro lado, Nicholas Alexander Chavez hizo su debut en la serie de televisión ‘General Hospital’, en la que participó durante cuatro años y por la cual ganó un Emmy al mejor actor juvenil.

‘Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez’ fue su gran oportunidad para catapultar su carrera, y próximamente estrenará la serie de terror ‘Grotesquerie’, la cual también es producida por Ryan Murphy.

