La muerte de Dominique se menciona en 'Monstruos' sí pasó en la vida real y fue terrible: así ocurrió

A pesar de que en la serie de Netflix, ‘Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez', el tema central es el asesinato de José y Kitty Menéndez y el juicio de los hermanos por los cargos de homicidio,pero también se cuenta otra historia que pasó en la vida real y conmocionó al mundo.

Entre la lista de personajes que aparecen en la trama está Dominick Dunne, quien de hecho es una persona en la vida real. Él ganó fama por ser un reconocido periodista de 'Vanity Fair' que escribió sobre el caso de Lyle y Erik Menéndez y participó en el juicio. Además de que con si trabajo logró influir en la opinión pública.

¿Quién es Dominique Dunne y por qué se menciona en la serie de Netflix 'Monstruos'?

En el séptimo episodio de la historia se revela que el columnista tuvo una hija llamada Dominique Dunne, quien de hecho se estaba convirtiendo en una popular actriz y tuvo una trágica muerte a manos de su exnovio. Aunque en la serie no se dan mayores detalles, resulta que fue un crimen real y esta es su historia.

Dominique era una chica que inició su carrera en1970 y trabajó en proyectos como 'Family' y 'Breaking Away', pero el más importante resultó ser 'Poltergeist', una cinta de terror donde una familia comienza a vivir fenómenos paranormales en su hogar.

Lamentablemente a los 22 años fue víctima de feminicidio a manos de su antiguo novio John Sweeney, quien la estranguló hasta la muerte en 1982, año en que se estrenó la película mencionada.

El exnovio de Dominique fue condenado a prisión y luego liberado

El criminal reveló en declaraciones oficiales que visitó a Dominique para intentar reconciliar su relación. Sin embargo, hubo una pelea que terminó con el estrangulamiento de la chica. Cuando llegó la policía, confesó haberla asesinado y después tratar de suicidarse.

Aunque trasladaron a Dominique a un hospital, ella no recuperó la conciencia y sus escáneres cerebrales confirmaron que no tenía actividad cerebral, por lo cual sus padres decidieron desconectarla del soporte vital tras 5 días.

Al llevarse a cabo su juicio se declaró que John cometió un homicidio involuntario y pasó dos años y medio en la cárcel, pero después ese lapso fue puesto en libertad condicional, lo cual fue totalmente injusto, de acuerdo a la familia Dunne.

Tras la muerte de su hija, Dominick escribió un artículo detallado para 'Vanity Fair' sobre la experiencia de su familia al intentar obtener justicia para su hija en los tribunales. Esto lo llevó a especializarse en crímenes reales, como lo fue el de los hermanos Menéndez.

Lamentablemente el periodista falleció en 2009, a la edad de 83 años, pero su trabajo sigue siendo admirado y recordado por las nuevas generaciones.

