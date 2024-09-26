¿Lyle y Erik pusieron una canción inapropiada en el funeral de sus papás o la serie lo inventó?

Video ¿Lyle y Erik Menéndez se quedaron sin dinero como lo muestra la serie? Esto le pasó a su herencia

Entre los muchos momentos retratados por Netflix en la serie 'Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez', uno de los más sorprendentes e incómodos es cuando se lleva a cabo el funeral de Kitty y José Menéndez, debido a la intervención de Lyle en él. La pregunta sobre si este momento fue una simple invención del show o pasó en la vida real se presentó en redes, y aquí te explicamos todo.

Monstruos': El funeral de los Menéndez en la serie vs la vida real

El primer capítulo arranca con los hermanos Menéndez viajando en limosina hacia el funeral de sus padres, donde empresarios importantes, familiares y amigos estarían presentes para rendirles homenaje. Al llegar al lugar donde se llevaría a cabo, Lyle da un pequeño discurso sobre los difuntos, remarcando sus virtudes y lo buenos que eran con toda la gente que los rodeaba.

Antes de terminar, externó que las últimas palabras que le dedicaría a su madre serían pronunciadas por "dos poetas" y así procede a escucharse en todo el lugar la canción 'Girl I'm Gonna Miss You' de Milli Vanilli, un dúo musical originario de Alemania y que se volvió famoso a finales de la década de los 89.

Los asistentes al sepelio estaban confundidos por lo que estaba pasando, pues creyeron que este acto era inapropiado para el momento, debido a que la letra habla sobre un rompimiento amoroso.

¿La música de Milli Vanilli realmente se escuchó en el funeral de los Menéndez?

Sorpresivamente, Netflix no inventó esta escena en lo absoluto o escogió la canción al azar, pues en la vida real todo esto sí ocurrió, específicamente el 25 de agosto de 1989.

De acuerdo al portal 'The Tab', el mismo creador de la serie, Ryan Murphy, aseguró que él no ideó nada acerca del funeral de los Menéndez.

"La elección de Lyle de tocar una canción de Milli Vanilli en el memorial de sus padres, realmente no se puede inventar".



Aunque muchos se han preguntado sobre la razón real por la que los hermanos Menéndez rindieron tributo a sus padres con una canción de dicha agrupación, no existe información verídica al respecto.

Por último, algo curioso que ocurrió tras el estreno de la serie es que la popularidad de Milli Vanilli y su canción 'Girl I'm Gonna Miss You' se ha incrementado de manera considerable en las plataformas digitales de música.

