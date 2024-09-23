Los reality shows más adictivos: polémicas, talento y momentos divertidos te mantendrán enganchado

Video ¿Los reality shows son un experimento social? Por esta razón nos encantan

Desde que se popularizaron como género televisivo en los años 90, los reality shows no han parado de tener éxito, a pesar de que en algunos de ellos los participantes abandonaron el show o fueron expulsados por razones polémicas.

Estos programas se han emitido en diferentes países, en múltiples versiones y con distintas extensiones. Pero, ¿cuáles son los mejores reality shows?

‘La Casa de los Famosos México’, el reality show de las celebridades

En este reality show alrededor de 15 personas famosas (actores, influencers y más) son encerradas en un mismo hogar, en el que se ven forzadas a convivir 24/7 mientras todos sus movimientos son captados en cámaras.

Los espectadores presencian todo lo que ellos hacen, y tienen el poder de elegir quién sale semanalmente de la casa.

La versión mexicana de este reality show ha sido tan exitosa que se ha convertido en el programa con más ‘video views’ en la historia de México. Las familias se reúnen para disfrutar del programa e incluso se viralizó cómo vieron el reality show en una fiesta de XV años.

‘Big Brother’, el clásico reality show

‘Big Brother’ es un imperdible en la lista de reality shows. El formato fue inventado por el productor John de Mol, y fue emitido por primera vez en los Países Bajos en 1999. Sin embargo, a lo largo de los años ha sido adaptado y distribuido en diferentes países.

En ‘Big Brother’ un grupo de personas, ya sean ciudadanos normales o celebridades, conviven en una casa todo el tiempo y son filmados sin parar.

Es considerado como un pionero de los reality shows y otros programas como ‘La casa de los famosos’ han adaptado su formato.

‘¿Quién es la máscara?’, el reality show de disfraces y canto

En ‘¿Quién es la máscara?’ diez celebridades compiten bajo disfraces en los que ocultan su identidad, al tiempo que demuestran su talento como cantantes.

A través de pistas, los panelistas deben descubrir quiénes son los famosos bajo la máscara, y el público vota para clasificar a sus favoritos a la final. Cada semana un participante es eliminado, y debe quitarse la máscara para revelar su identidad.

‘Reto 4 elementos’, el reality show de supervivencia



En el mundo de los reality shows también existen aquellos que orillan a sus participantes a sus límites, tanto físicos como mentales.

Tal es el caso de ‘Reto 4 elementos’, reality show en el que los concursantes son divididos en equipos que se enfrentan entre sí. Ellos compiten en pruebas físicas y mentales, en las que ganan o pierden privilegios dependiendo de su desempeño.

‘Love is Blind’, el reality show para encontrar el amor

En el mundo de los reality shows también se hacen presentes aquellos en los que sus participantes quieren encontrar el amor, como el caso de ‘Love is Blind’.

En él, los concursants tienen citas a ciegas, en las que se conocen a profundidad sin verse en ningún momento. Los vínculos de estas parejitas se solidifican al punto de que deciden dar el gran paso y contraer matrimonio.

Solo después de dar el “sí acepto” los participantes pueden verse. Después el reality show organiza un viaje para los enamorados, en el que comprueban si su amor es verdadero o no. Algunos llegan al altar, pero otros no lo logran. En ‘Love is Blind México’ las polémicas fueron tantas que opacaron al propio show.

‘Shark Tank’, el reality show de los negocios



En ‘Shark Tank’ varios emprendedores presentan sus propuestas de negocios a un panel de jueces, quienes son inversionistas de alto nivel.

Si el emprendimiento es de interés, los jueces del reality show se involucran para financiarlo y si no, dan a los concursantes retroalimentación de lo que podrían mejorar.

El éxito de ‘Shark Tank’ ha sido tan grande que ha sido distribuido en varios países, y ha recibido diversas nominaciones y premios Emmy al mejor programa de realidad estructurada.