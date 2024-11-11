¿Qué pasó con el elenco de 'Dawson's Creek? Uno de los actores tiene una terrible enfermedad

Video El actor de 'Dawson's Creek' podría perder a sus 6 hijos: lo obligaron a revelar su enfermedad

‘Dawson’s Creek’ fue una de las series más populares a finales de los 90 y principios de los dos 2000. Su trama sigue la vida de Joey Potter (Katie Holmes), una joven que debe sobrevivir a la escuela preparatoria después de la muerte de su madre, acompañada de su mejor amigo Dawson Leery (James Van Der Beek).

Contó con seis temporadas a lo largo de las cuales aparecieron diferentes personajes, interpretados por actores como Kerr Smith, Joshua Jackson, Michelle Williams, Meredith Monroe y más. Después de la serie, cada uno de estos artistas tomó su propio rumbo y aquí te contamos qué han hecho tras su paso por ‘Dawson’s Creek’.

Katie Holmes, Joey Potter en ‘Dawson’s Creek’

Cuando Katie Holmes se metió en el papel de la inteligente y carismática Joey Potter en ‘Dawson’s Creek’ tenía 19, y hoy en día ya es toda una mujer de 45 años.

Luego de que la serie acabó en 2003, Katie Holmes siguió trabajando en otras producciones. Entre ellas se encuentran ‘Batman Begins’, ‘Jack and Jill’, ‘First Daughter’ y ‘The Kennedys’.

En cuanto a su vida privada, Katie Holmes tuvo una hija con Tom Cruise . Después de su separación con el actor se le relacionó con Jamie Foxx, con el chef Emilio Vitori Jr., y con Bobby Wooten III.

Katie Holmes Imagen The Grosby Group/ Getty Images

James Van Der Beek, Dawson Leery en ‘Dawson’s Creek’

James Van Der Beek es mejor recordado por haber dado vida al soñador Dawson en ‘Dawson’s Creek’. Actualmente tiene 47 años y desafortunadamente en noviembre de 2024 dio a conocer que fue diagnosticado con cáncer colorrectal.

Entre las producciones en las que James trabajó después de ‘Dawson’s Creek’ se encuentran ‘One Tree Hill’, ‘Friends with Better Life’ e interpretó a Elijah Mundo en ‘CSI:Cyber’. Además, en el 2019 concursó en el programa de televisión ‘Dancing With the Stars’.

Tras divorciarse de Heather McComb en 2009, Van Der Beek se casó con Kimberly Van Der Beek y tuvieron seis hijos juntos.

James Van Der Beek Imagen The Grosby Group/ Getty Images

Joshua Jackson, Pacey Witter en ‘Dawson’s Creek’



En ‘Dawson’s Creek’ Joshua Jackson interpretó a Pacey Witter, el mejor amigo de Dawson Leery. Hoy en día el actor tiene 46 años.

Joshua Jackson hizo después otros proyectos como ‘Fringe’, ‘The Affair’, ‘Americano’ y ‘One Week’. También incursionó en el teatro en obras como ‘A Life in Theatre’ y ‘Smart People’.

En 2019 se casó con Jodie Turner-Smith, con quien tuvo un hijo en el 2000. Sin embargo, ellos se divorciaron en el 2023.

Joshua Jackson Imagen The Grosby Group/ Getty Images

Michelle Williams, Jen Lindley en ‘Dawson’s Creek’



Michelle Williams dio vida a Jen Lindley en ‘Dawson’s Creek’ cuando apenas estaba iniciando su carrera. Actualmente tiene 44 años y se ha consolidado como una aclamada actriz de Hollywood.

Después de esta serie adolescente Michelle Williams brilló en otras películas y programas de televisión, entre los que se encuentran ‘Blue Valentine’, ‘My Week with Marilyn’, ‘Manchester by the Sea’ y ‘The Greatest Showman’. Eso sin mencionar que ha ganado premios Emmy y Globo de Oro, y ha sido nominada a cuatro premios de la Academia.

En 2005 Michelle Williams tuvo una hija con el fallecido actor Heath Ledger. Después, en 2020, ella se casó con el director Thomas Kail, con quien tiene dos hijos.

Michelle Williams Imagen The Grosby Group/ Getty Images

Meredith Monroe, Andie McPhee en ‘Dawson’s Creek’



Meredith Monroe, mejor conocida como la dulce y entusiasta Andie McPhee en ‘Dawson’s Creek’, en la actualidad tiene 54 años.

Después de abandonar la serie en la cuarta temporada ella formó parte de otras producciones, como ‘The Edge of Seventeen’, ‘Criminal Minds’, Transformers: Dark of the Moon’ y ‘13 Reasons Why’. Está casada con Steven Kavovit desde 1999, con quien tiene dos hijos.

Meredith Monroe Imagen The Grosby Group

Kerr Smith, Jack McPhee en ‘Dawson’s Creek’



Jack McPhee era el amable hermano de Andy en ‘Dawson’s Creek’. Fue interpretado por Kerr Smith, quien hoy en día tiene 52 años.

Después de la serie tuvo un montón de papeles más, en producciones como ‘Charmed’, ‘Justice’, ‘CSI: New York’, ‘Riverdale’ y otras.

En cuanto a su vida personal, Kerr Smith se casó con Harmoni Everett de 2003 a 2009. Se divorció de ella y se volvió a casar con la actriz Lisa Smith en 2017.