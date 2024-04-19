Actriz de ‘Friends’ revela que su experiencia en la serie fue “horrorosa” por estas razones

Video Los cameos más icónicos de 'Friends': el beso de Rachel con Winona Ryder es épico

A lo largo de sus 10 temporadas, ‘Friends’ contó con una larga lista de actores invitados, tanto famosos como otros que apenas empezaban su carrera.

Tal fue el caso de Olivia Williams, quien antes de estelarizar ‘Sexto sentido’, ‘The Father’ o ‘The Crown’ (con el papel de Camilla Parker Bowles), tuvo una breve aparición en la serie cómica.

Sin embargo, su experiencia en la popular comedia no fue tan placentera como muchos podrían imaginar: así lo reveló.

¿En qué episodios de ‘Friends’ apareció Olivia Williams?

Williams apareció en ‘Friends’ durante el final de la temporada 4, en un episodio de dos partes. Interpretó a Felicity, una de las damas de honor de Emily, el personaje de Helen Baxendale, en su boda con Ross Geller, interpretado por David Schwimmer. Durante estos episodios, el personaje de Williams también tuvo un breve interludio romántico con Joey, el personaje de Matt LeBlanc.

Olivia Williams interpretó a Felicity en 'Friends'. Imagen Bright/Kauffman/Crane Productions / Getty Images

Actriz de ‘Friends’ asegura que su experiencia en la serie fue “horrorosa”

En anteriores ocasiones, Olivia Williams había calificado su experiencia en ‘Friends’ como “horrorosa”, sin entrar en detalles al respecto.

No fue sino este abril que reveló lo que vivió en una entrevista con ‘The Independent’.

“Dios mío. Bueno, a modo de ejemplo, me llevaron al estudio en un coche compartido con una maravillosa actriz cuyo personaje, creo, se llamaba ‘Vieja’. En un momento, un productor simplemente le gritó: ‘¡No eres graciosa!’ Y ella no volvió al día siguiente. Entonces eso fue alarmante”, relató Williams.

Actriz Olivia Williams Imagen Getty Images



Además, Williams compartió que le pidieron tener un aspecto físico específico para salir a cuadro: “‘Friends’ era una marca y había que encajar en ella. Entras en peluquería y maquillaje y te dicen: ‘Aquí hay un look, esto es lo que hacemos’.

Según contó, antes de aparecer frente a la cámara le hicieron algunos cambios que no solo consideró innecesarios sino que incluso podrían afectar su trabajo: “Implicaba, esencialmente, arrancarte todas las cejas. Literalmente, [decía] ‘¡por favor, no me quites las cejas, podría necesitarlas en otro trabajo!’”.

“Ese es el sentido en el que fue desgarrador”, aseguró Williams.

Director de ‘Friends’ reveló lo difícil que fue trabajar con una actriz de la serie

Todo indica que la temporada 4 de la serie fue especialmente difícil para su equipo creativo.

En su libro de memorias, James Burrows, director de ‘Friends’ reveló su percepción sobre Helen Baxendale, quien interpretó a Emily, la esposa de Ross Geller en la serie.

Burrows menciona que nunca encontró a Baxendale “particularmente divertida” y sintió que le faltaba química con David Schwimmer, quien interpretó a Ross Geller.

Helen Baxendale interpretó a Emily en 'Friends'. Imagen Getty Images



El director insinúa que se consideró la posibilidad de contratar a alguien más para interpretar el personaje de Emily. Sin embargo, los ajustados plazos de producción y otras consideraciones logísticas hicieron que esto no fuera posible.

¿Conocías estas historias detrás de la serie ‘Friends’? Cuéntanos en los comentarios qué piensas al respecto.