Bridgerton

‘Bridgerton’: ¿Por qué Netflix tardó tanto en estrenar la temporada 3?

La tercera temporada de ‘Bridgerton’, la popular serie de Netflix, tardó más de dos años en llegar, ¿a qué se debió la larga espera? Las productoras ejecutivas Shonda Rhimes y Betsy Beers lo explicaron.

newsport.jpg
Por:
Redacción Univision Noticias digital.
Video ¿La temporada 3 de 'Bridgerton' romperá con la línea temporal de los libros? La pista es Francesca

El estreno de ‘Bridgerton 3’ el próximo 16 de mayo tiene más que emocionados a los fans, puesto que han tenido que esperar un largo tiempo para ver la historia de amor de Colin y Penelope. Hay que recordar que la temporada 2 de la serie llegó Netflix en marzo de 2022, más de dos años atrás, ¿por qué el servicio de streaming tardó tanto en lanzar esta entrega?

¿Por qué ‘Bridgerton 3’ tardó tanto en estrenarse?

La revista ‘Variety’ habló con las productoras ejecutivas Shonda Rhimes y Betsy Beers en busca de algunas respuestas.

Ambas dijeron que no podían recordar si las huelgas de actores y guionistas de Hollywood el año pasado afectaron la producción, pero sí dijeron que el proceso de escribir y filmar la serie tan complejo y meticuloso que lo hace tardado: “Hay muchos personajes, muchas complicaciones y es una historia muy compleja de tejer. La escritura y la meticulosidad del proceso obviamente lleva tiempo”.

'Bridgerton' temporada 3
'Bridgerton' temporada 3
Imagen Cortesía Netflix

Añadió que toda la producción detrás de cada temporada retrasa aún más sus esfuerzos: “Son muchos disfraces, es mucho aprender a bailar, es mucho entrelazar lo antiguo y lo nuevo. Es una especie de rompecabezas militar gigantesco”.

Rhimes comentó que la metodología de Netflix también contribuye a la tardanza: “Quieren escribirlo todo y después quieren filmarlo todo, lo cual es muy contrario a la forma en que aprendí a hacer televisión”.

Rhimes no dudó en decir que el proceso le resulta “frustrante”, especialmente porque, desde su perspectiva, “deberíamos poder escribir y producir programas al mismo tiempo”.

'Bridgerton 3'.
'Bridgerton 3'.
Imagen Netflix

¿Las siguientes temporadas de Bridgerton tardarán tanto en estrenarse?

Pese a las limitaciones, Rhimes y su equipo están trabajando en formas de acelerar el proceso de producción.

“Realmente estamos trabajando en la idea de si este es el campo en el que vivimos, ¿cómo podemos hacer que el campo sea más rápido? Y por eso realmente estamos pensando en cosas como decorados permanentes y lotes, y cosas así que realmente nos ayudarán a acelerar el proceso”, dijo la productora.

'Bridgerton'
'Bridgerton'
Imagen Netflix


Esto resulta especialmente importante debido a que se espera que la serie tenga 8 temporadas, una por cada libro de Julia Quinn.

De acuerdo con Shonda Rhimes, hasta el momento, ella y su equipo tienen definido el rumbo de la serie hasta la temporada “6 o 7”.

¿Qué piensas de los motivos por los que las temporadas de ‘Bridgerton’ tardan tanto en estrenarse?, ¿te gustaría que fuera más ágil el proceso de producción? Escribe tu opinión en los comentarios.

