Muere Nancy MacKenzie, actriz de doblaje y voz de ‘Los Simpson’: Hasta luego, Marge

El mundo de ‘Los Simpson’ está de luto: Nancy MacKenzie, quien hizo la voz de Marge Simpson en el doblaje para español latino, falleció a los 81 años de edad.

Muere uno de los personajes más icónicos de 'Los Simpson': así fue el capítulo 

La noticia de la muerte de Nancy MacKenzie, famosa por ser la voz de Marge Simpson en español, sacudió a la comunidad de doblaje y fans por igual.

Muere Nancy MacKenzie, voz de Marge Simpson en Latinoamérica

El pasado 17 de junio, se dio a conocer la muerte de la intérprete de 81 años.

La noticia llegó a través de redes sociales y gracias a algunos de sus compañeros de la industria, como Humberto Velez (quien le da voz a Homero Simpson), Claudia Motta y Patricia Acevedo (voces en español de Bart y Lisa Simpson respectivamente).

“Con profundo dolor, anunciamos las ‘hijas Simpson’, Lisa y Bart, el fallecimiento de nuestra querida mamá, Marge Simpson (Nancy MacKenzie). Descansa en paz, nunca te olvidaremos”, escribió Motta en su perfil de Facebook.

Nancy MacKenzie
El ‘patriarca’ de la familia amarilla se despidió de su compañera de trabajo con un mensaje en Facebook: “Muchas horas juntos, de trabajo, de viajes. Toda una vida. Me duele mucho tu partida, pero celebro tu forma de gozar, de ser libre, de vivir la vida con plenitud. (...) Fuiste, eres y serás una parte fundamental de mi proyecto laboral más importante. Eres muchas cosas. Eres mi esposa Marge”.

De igual manera, Velez agradeció a Nancy MacKenzie por su “escucharme siempre, las risas, los debates, las confidencias, por transitar conmigo esta parte de la vida”.

Así despidió Humberto Velez a Nancy MacKenzie.
De momento, se desconocen las causas del fallecimiento de Nancy MacKenzie.

Otros personajes que Nancy MacKenzie dobló en español

Si bien Marge Simpson, a quien le dio voz en las primeras 15 temporadas de ‘Los Simpson’, fue el papel más recordado en la carrera de Nancy MacKenzie, ha tenido otros destacados, como Cruella de Vil, Daphne de ‘Scooby-Do’, Sailor Galaxia de ‘Sailor Moon’, Señorita Keane de ‘Las chicas superpoderosas’, Trinity de la película ‘Matrix’, entre otros.

De acuerdo con diversos medios, Nancy MacKenzie era originaria de Perú, pero se mudó a México en sus veintes, donde se desarrolló como actriz de televisión y de doblaje.

Adicional a su trabajo en el mundo del doblaje, apareció en algunas telenovelas a lo largo de su carrera.

Fans despiden a Nancy MacKenzie, voz de Marge Simpson en español latino

La noticia de la pérdida de la actriz no solo conmocionó a sus compañeros. Los fans también lamentaron su fallecimiento.

A través de redes sociales, miles de seguidores de ‘Los Simpson’ expresaron su tristeza por la muerte de Nancy MacKenzie.

En especial, destacaron los tributos en formato de ediciones hechas por fans, así como las publicaciones de sus momentos favoritos de Marge Simpson.

