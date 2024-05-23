‘Bridgerton’: ¿Por qué los hombres insisten en llevarle limonada a las mujeres? ¿Es parte del cortejo?

Video De qué viven y por qué son ricos los Bridgerton, ¿la Reina les regaló su fortuna?

Los espectadores han notado un curioso detalle recurrente de la tercera temporada: la presencia constante de limonada y la insistencia de los personajes masculinos en ofrecerle un vaso de esta a las mujeres. Este gesto aparentemente simple ha despertado la curiosidad de muchos, generando preguntas sobre su significado y relevancia en la trama.

'Bridgerton' Imagen Netflix

¿Por qué los hombres insisten en llevar limonada a las mujeres en ‘Bridgerton’?

Hasta ahora, ni las creadoras, guionistas o directores de la tercera temporada de la serie de Netflix ha explicado los motivos detrás de este detalle. No obstante, en redes sociales, cientos de fans han buscado respuestas a la pregunta de por qué es tan recurrente a lo largo de la historia.

Para resolver la incógnita, hay que situarnos en la era de Regencia de Inglaterra, donde se sitúa el mundo de ‘Bridgerton’. En aquel entonces, la sociedad estaba regida por estrictas normas de etiqueta y protocolo, por lo que los gestos y las acciones tomaban un significado simbólico profundo.

'Bridgerton' Imagen Netflix



En ese contexto, ofrecerle limonada a una dama se convertía en símbolo de cortesía y galantería por parte de los caballeros, con el que demostraban su atención y cuidado, al mismo tiempo que exhibían su refinamiento y buen gusto.

También hay que señalar que en ese entonces no era bien visto que una dama en edad de conseguir marido tomara bebidas alcohólicas, por lo que la limonada, bebida predilecta de la época, era la manera ‘apropiada’ de refrescarse.

De igual manera, ofrecer una limonada era una manera bien vista de acercarse a una mujer, que, como se ha mostrado en la serie, tenía ciertas restricciones.

'Bridgerton' Imagen Netflix

¿Cuándo se estrena la parte 2 de la temporada 3 de 'Bridgerton?

Los fanáticos de ‘Bridgerton’ estarán encantados de saber que la espera para la segunda parte de la temporada 3 está por terminar: se estrenará el 13 de junio de 2024.

Al igual que la primera parte, consta de 4 capítulos que llegarán llegarán a las 3 am E.T. o medianoche P.T. a Netflix.

Los últimos episodios de la temporada 3 de ‘Bridgerton’ deberán concluir la historia de amor de ‘Polin’, explicar a qué pretendiente elegirá Francesca, entre otras incógnitas.