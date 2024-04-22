Actriz de ‘La ley y el orden: UVE’ fue confundida por policía real: Así ayudó a una niña en apuros

Video Los casos de 'La ley y el orden: UVE' están basados en trágicas historias de la vida real

En un giro inesperado de los eventos, la realidad y la ficción se entrelazaron en el set de la popular serie de televisión ‘La ley y el orden: Unidad de víctimas especiales’. Durante la filmación de uno de los episodios finales de la temporada 25, ocurrió un incidente que dejó a todos en el set y a una niña extraviada en un estado de asombro y alivio.

Actriz de ‘La ley y el orden: UVE’ es confundida por una policía de la vida real

El 10 de abril pasado, en la ciudad de Nueva York, mientras se grababa un episodio de la serie, una niña se acercó a Mariska Hargitay, la actriz detrás de Olivia Benson. La pequeña, que había sido separada de su madre en el parque infantil Anne Loftus en Fort Tryon Park, confundió a Hargitay con una verdadera oficial de policía debido a la placa que llevaba como parte del vestuario de su personaje.

En lugar de enviar a la niña hacia un oficial de policía real, Hargitay decidió intervenir. Detuvo la producción y, junto con el equipo de producción, dedicó los siguientes 20 minutos a ayudar a la niña a localizar a su madre.

Este incidente, que podría haber sido un episodio de la serie en sí, afortunadamente tuvo un final feliz. La madre y la hija se reunieron gracias a la rápida acción de Hargitay y el equipo de producción.

Mariska Hargitay. Imagen Getty Images

¿Cuántas temporadas tiene ‘La ley y el orden’?

La serie es una de las más extensas de la televisión, tanto por el número de temporadas que se han estrenado como por los ‘spin-offs’ que ha inspirado.

La serie original, ‘La ley y el orden’, que inició en los 90, consta de 23 temporadas en total.

‘Law & Order: Special Victims Unit’, protagonizada por Mariska Hargitay, ha lanzado 25 temporadas desde su estreno en 1999, sin planes aún para ponerle fin a su historia.

En 2021 llegó ‘Law & Order: Organized Crime’, que, al día de hoy, cuenta con cuatro temporadas.

'La ley y el orden: unidad de víctimas especiales' Imagen Wolf Films

¿Dónde ver ‘La ley y el orden’?

Desde Estados Unidos, la serie original se puede ver en línea a través de los servicios de Vudu o Amazon Prime Video aunque en México no está disponible en streaming.

‘La ley y el orden: unidad de víctimas especiales’ se encuentra en el catálogo de Hulu en Estados Unidos y Amazon Prime Video en México. Si bien, este último no cuenta con todas las temporadas.

‘La ley y el orden: crimen organizado’ está disponible para ver en streaming en Peacock en Estados Unidos y Star+ en México.

'La ley y el orden' Imagen Getty Images



