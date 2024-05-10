Miranda Cosgrove y otras estrellas de Nickelodeon que resurgieron cuando su carrera parecía acabada

Video Estos actores de Nickelodeon vivieron cosas terribles en los sets y se atrevieron a contarlo

Tras el estreno del documental 'Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV', que narra los abusos que se cometieron en las series de Dan Schneider, los actores de dichas producciones se volvieron tendencia, ya que muchos de ellos se alejaron de la industria o no tuvieron el éxito que esperaban.

A continuación te compartimos una lista con 5 exestrellas de Nickelodeon cuya carrera parecía que había acabado, pero resurgieron y protagonizaron grandes producciones.

Miranda Cosgrove

Tras fracasar su carrera como cantante, Miranda Cosgrove entró a la universidad y hacía la voz de Margo en la franquicia de ‘Mi villano favorito’.

Miranda Cosgrove protagoniza la película 'La madre de la novia' Imagen Getty Images



Fue en 2021 que Miranda Cosgrove regresó a la pantalla chica con nuevos episodios de ‘iCarly’, teniendo 3 exitosas temporadas en Paramount+.

Este año, Miranda protagoniza junto a Brooke Shields la comedia de Netflix ‘La madre de la novia’, que narra la historia de una mamá amorosa que viaja a una isla tropical para la boda de su hija, pero descubre que el padre del novio es un ex al que no veía hace muchísimo tiempo.

Nathan Kress

Tras interpretar a Freddie Benson, parecía que la carrera de Nathan Kress había terminado, ya que muchos de sus fanáticos se quejaron porque se casó y comenzó una familia.

Nathan Kress interpretó nuevamente a Freddie en el regreso de 'iCarly' Imagen Getty Images



Años después, Miranda lo invita a participar en la nueva temporada de ‘iCarly’, poniendo su nombre nuevamente en tendencia.

Actualmente, Nathan tiene 31 años, está casado con London Elise Kress desde 2015 y tienen 2 niñas y un niño.

Nathan Kress junto a su familia Imagen Getty Images

Drake Bell

Tras el éxito de ‘Drake & Josh’, todo apuntaba a que Bell tendría una gran carrera como cantante y actor, aunque esto no sucedió.

Tras ser acusado de poner en riesgo a una menor de edad, su popularidad bajó, viviendo un tiempo en México para dar una serie de conciertos y apareciendo en varios programas de televisión.

Drake Bell contó su historia de abuso durante el documental 'A Quiet Set' Imagen Getty Images



Este 2024, Drake Bell contó su historia de abuso en el documental ‘A Quiet Set’, ganando nuevamente simpatía con el público y lanzó una nueva canción.

Aidan Gallagher

Fue en 2014 que Aidan fue el protagonista de la serie ‘Nicky, Ricky, Dicky & Dawn’, terminando en 2018.

Aidan Gallagher es uno de los protagonistas de la serie 'The Umbrella Academy' Imagen Getty Images



Pero fue hasta que interpretó a Cinco en la serie de Netflix ‘The Umbrella Academy’ que despuntó su éxito, además es embajador de buena voluntad de las naciones unidas para el medio ambiente y tiene más de 6 millones de seguidores en Instagram.

Alex Wolff

Este chico comenzó su carrera artística como baterista de la banda ‘The Naked Brothers Band’, teniendo su propia serie en Nickelodeon de 2007 a 2009.

Tras aparecer en algunos proyectos no tan relevantes, el rostro de Alex comenzó a ser reconocido tras interpretar a Spencer en la nueva franquicia de ‘Jumanji’, además de que su actuación en ‘Hereditary’ (2018) fue aplaudida por el público y los críticos de cine.

Alex Wolff fue parte de la serie 'The Naked Brothers Band' Imagen Getty Images



Recientemente, Alex apareció en la cinta ‘Oppenheimer’ y este verano lo veremos en la película ‘Un lugar en silencio: Día uno’.