'¿Quién lo mató?', así confrontó Mario Bezares a Paco Stanley en el programa: serie vs realidad

Video ‘¿Quién lo mató?’: Así lucían los involucrados en la vida real vs los actores de la serie

'¿Quién lo mató?' es una de las series más importantes del momento, ya que aborda el asesinato de Paco Stanley y las interrogaciones a las personas que trabajaban con él para esclarecer lo sucedido.

Aunque se trata de una historia de ficción, retoma elementos que ocurrieron en la vida real. Por ejemplo, recrea el tenso momento protagonizado por Mario Bezares y Paco Stanley, el cual explicamos a continuación.

Recrean el confrontamiento de Paco Stanley y Mario Bezares en '¿Quién lo mató?'

En la trama de la serie de Prime Video, hay una escena donde se ve a Mario acompañando a Paco en su programa y explicando que se había roto un dedo del pie izquierdo, por lo cual estaba usando una sandalia en lugar de su zapato.

Posteriormente, 'Mayito' le pide permiso al conductor para mandar saludos y él le responde "Págales", mientras le daba golpes con los papeles que tenía en la mano en repetidas ocasiones.

Aunque al principio todo parecía una simple broma, Mario comenta en un tono serio "Con los papeles no, ¿ok?". Cuando Stanley vuelve a golpearlo con los papeles, Mario se pone frente al conductor y le dice "Mira, Francisco, con los papeles no", a lo cual Stanley responde "¿Por qué no?" mientras le escupía en la cara. Al final, todos se ponen a bailar frente a la cámara, dejando la tensión de lado.

¿Cómo ocurrió realemente el

confrontamiento de Paco Stanley y Mario Bezares?

En la vida real, la situación es bastante similar, aunque las palabras de Stanley fueron diferentes. Este incidente ocurrió el 7 de junio de 1999, durante la grabación del programa 'Una tras otra', y horas después, Stanley fue acribillado.

A pesar de que el show transcurría de manera normal y Mario explicó que tenía un dedo roto, el ambiente se volvió tenso cuando Stanley llamó "descarado" a su compañero y expresó que "no valía nada".

"Págale a ella y págale a tu hermano que le debes es lo que debes de hacer". "¿Qué saludos? primero págales". "Por un dedito qué escándalo y todo". "Págales es lo que tienes que hacer, hoy sí me dio coraje". "Te estoy hablando, cuando te hablo veme de frente". Fueron las frases que dijo Stanley mientras le pegaba a Mayito con su mano y algunas hojas que tenía en la mano.



"Con los papeles no" es lo que dice a continuación Mario Bezares. Stanley responde con un tono alto "¿Por qué no?" y se disculpa por haber escupido.



A pesar de que las diferencias son mínimas, '¿Quién lo mató?'' logró transmitir la misma tensión que hubo en el confrontamiento real y seguramente, no será la única escena que será recreada de los hechos reales.