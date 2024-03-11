Premios Oscar 2024

Ignacio López Tarso queda fuera del In Memoriam de los Premios Oscar 2024 y los fans enfurecen

Debido a que Ignacio López Tarso falleció un día antes de la ceremonia de los Premios Oscar de 2023, no fue incluido en el segmento In Memoriam, pero este año tampoco apareció y no se le rindió ningún homenaje en los premios más aclamados del cine.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Liliana Carmona's profile picture
Por:Liliana Carmona
Video Los vestidos más lujosos y extravagantes de los Oscar 2024: princesas modernas y ¿un edredón?

Como todos los años, los Premios Oscar tienen un segmento especial donde recuerdan a los miembros de la Academia Cinematográfica que fallecieron en el último año, pero en la entrega de este 2024 olvidaron nuevamente a Ignacio López Tarso.

Ignacio López Tarso no apareció en el segmento de In Memoriam de los Premiso Oscar de 2023 y 2024
Ignacio López Tarso no apareció en el segmento de In Memoriam de los Premiso Oscar de 2023 y 2024
Imagen Grosby Group/Getty Images

In Memoriam de los Premios Oscar 2024 deja fuera a Ignacio López Tarso

PUBLICIDAD

Para la edición de este año de los Premios Oscar, el In Memoriam contó con la presentación en vivo de Matteo Bocelli y Andrea Bocelli, mientras al fondo aparecían segmentos de videos y fotos de los miembros de la Academía que fallecieron el último año, pero en redes sociales notaron que habían olvidado a alguien.

El actor Ignacio López Tarso falleció el 11 de marzo de 2023 en un hospital de la Ciudad de México y la entrega de los Premios Oscar ocurrió el 12 de marzo, por lo que muchas personas pensaron que no había sido incluído debido a que ya tenían el segmento preparado y no pudieron cambiarlo.

La ceremonia de este año, se esperaba ver a Ignacio López Tarso en el In Memoriam, pero esto no ocurrió, quedando fuera del homenaje, lo cual hizo enfurecer a múltiples internautas, en particular en X (anteriormente Twitter).

La usuaria @Rojas_Fernanda_ compartió que nunca va a perdonar a la entrega de premios por olvidar a López Tarso.

Redes se molestaron por no incluir a Ignacio López Tarso en los Premios Oscar 2024.
Redes se molestaron por no incluir a Ignacio López Tarso en los Premios Oscar 2024.
Imagen X


Varios usuarios recordaron que Carmen Salinas fue incluída en el In Memoriam del año pasado.

Redes se molestaron por no incluir a Ignacio López Tarso en los Premios Oscar 2024.
Redes se molestaron por no incluir a Ignacio López Tarso en los Premios Oscar 2024.
Imagen X

Más sobre Premios Oscar 2024

'Anatomía de una caída': ¿Sandra era culpable o inocente en realidad? La directora habló al respecto
3:45

'Anatomía de una caída': ¿Sandra era culpable o inocente en realidad? La directora habló al respecto

Cine y Series
‘Oppenheimer’ se estrenó en Japón: así reaccionaron en el país donde cayeron las bombas atómicas
2 mins

‘Oppenheimer’ se estrenó en Japón: así reaccionaron en el país donde cayeron las bombas atómicas

Cine y Series
Emma Stone prepara dos nuevas películas tras su triunfo en los Oscar: ¿serán como ‘Poor Things’?
2 mins

Emma Stone prepara dos nuevas películas tras su triunfo en los Oscar: ¿serán como ‘Poor Things’?

Cine y Series
¿'El niño y la garza’ ya está en streaming? Te decimos dónde ver la película que ganó un Oscar
3 mins

¿'El niño y la garza’ ya está en streaming? Te decimos dónde ver la película que ganó un Oscar

Cine y Series
Traductores confunden el nombre de America Ferrera en los Premios Oscar y desatan risas
2 mins

Traductores confunden el nombre de America Ferrera en los Premios Oscar y desatan risas

Cine y Series
Netflix muestra el otro lado de ‘Oppenheimer’: estrena serie sobre las consecuencias de la bomba atómica
2 mins

Netflix muestra el otro lado de ‘Oppenheimer’: estrena serie sobre las consecuencias de la bomba atómica

Cine y Series
Al Pacino se disculpa por su polémico error en los Premios Oscar 2024: "No fui yo"
4 mins

Al Pacino se disculpa por su polémico error en los Premios Oscar 2024: "No fui yo"

Cine y Series
Los pasteles que comió Emma Stone en 'Poor Things' no son ficción: ¿a qué saben en la vida real?
3 mins

Los pasteles que comió Emma Stone en 'Poor Things' no son ficción: ¿a qué saben en la vida real?

Cine y Series
‘Robot Dreams’ es la película animada favorita de la crítica: ¿de qué trata y por qué hace llorar a todos?
3 mins

‘Robot Dreams’ es la película animada favorita de la crítica: ¿de qué trata y por qué hace llorar a todos?

Cine y Series
Emma Stone y Ryan Gosling antes de los premios Oscar: ¿cuántas películas han hecho juntos?
2 mins

Emma Stone y Ryan Gosling antes de los premios Oscar: ¿cuántas películas han hecho juntos?

Cine y Series


Mientras que la cuenta oficial del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura recordó al actor en su aniversario luctuoso.

“Su trayectoria es referente en la historia del arte escénico del país”.
Redes se molestaron por no incluir a Ignacio López Tarso en los Premios Oscar 2024.
Redes se molestaron por no incluir a Ignacio López Tarso en los Premios Oscar 2024.
Imagen X


Mientras que algunas personas se quejaron de la ausencia de Akira Toriyama, el creador de Dragon Ball, del In Memoriam, otros compartieron que fue una falta de respeto no tener en el segmento al actor mexicano porque fue el protagonista de la primera cinta mexicana en ser nominada como Mejor Película Extranjera, ‘Macario’.

Redes se molestaron por no incluir a Ignacio López Tarso en los Premios Oscar 2024.
Redes se molestaron por no incluir a Ignacio López Tarso en los Premios Oscar 2024.
Imagen X
Redes se molestaron por no incluir a Ignacio López Tarso en los Premios Oscar 2024.
Redes se molestaron por no incluir a Ignacio López Tarso en los Premios Oscar 2024.
Imagen X


Mientras que otro usuarios quiso poner fin a la polémica, recordando que López Tarso es un gran actor y necesita que se rinda homenaje viendo sus películas.

Redes se molestaron por no incluir a Ignacio López Tarso en los Premios Oscar 2024.
Redes se molestaron por no incluir a Ignacio López Tarso en los Premios Oscar 2024.
Imagen X

¿Cómo eligen a las personas que aparecen en el In Memoriam de los Premios Oscar?

Aunque muchos pensarían que son los productores de los Premios Oscar quienes eligen a las celebridades que aparecen en el segmento In Memorian, en realidad no es así.

PUBLICIDAD

Esta decisión la toma el comité de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, quienes hacen una lista de postulados y deciden quiénes aparecerán en el homenaje, basándose en la contribución de esa persona en el mundo del cine.

Durante la conversación en redes, varios usuarios compartieron que al ser el poco tiempo que se tiene en televisión para conmemorar a todas las personas que fallecieron el último año, la Academía compartió en su sitio oficial la lista completa del In Memoriam, donde aparece el nombre de López Tarso junto a otros actores mexicanos.

Redes se molestaron por no incluir a Ignacio López Tarso en los Premios Oscar 2024.
Redes se molestaron por no incluir a Ignacio López Tarso en los Premios Oscar 2024.
Imagen X


Ana Ofelia Murguía, Andrés García y Rebecca Jones también forman parte de dicho homenaje, al igual que otros artistas que no pudieron salir en pantalla.

Redes se molestaron por no incluir a Ignacio López Tarso en los Premios Oscar 2024.
Redes se molestaron por no incluir a Ignacio López Tarso en los Premios Oscar 2024.
Imagen X


¿Crees que Ignacio López Tarso debió ser incluído en el In Memoriam de los Premios Oscar 2024? No olvides dejar tu opinión en la sección de comentarios.

Relacionados:
Premios Oscar 2024Premios OscarRedes Sociales

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
Tráiler: Con esa misma mirada (Temporada 3)
Instintos
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD