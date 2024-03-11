Ignacio López Tarso queda fuera del In Memoriam de los Premios Oscar 2024 y los fans enfurecen

Video Los vestidos más lujosos y extravagantes de los Oscar 2024: princesas modernas y ¿un edredón?

Como todos los años, los Premios Oscar tienen un segmento especial donde recuerdan a los miembros de la Academia Cinematográfica que fallecieron en el último año, pero en la entrega de este 2024 olvidaron nuevamente a Ignacio López Tarso.

Ignacio López Tarso no apareció en el segmento de In Memoriam de los Premiso Oscar de 2023 y 2024

In Memoriam de los Premios Oscar 2024 deja fuera a Ignacio López Tarso

Para la edición de este año de los Premios Oscar, el In Memoriam contó con la presentación en vivo de Matteo Bocelli y Andrea Bocelli, mientras al fondo aparecían segmentos de videos y fotos de los miembros de la Academía que fallecieron el último año, pero en redes sociales notaron que habían olvidado a alguien.

El actor Ignacio López Tarso falleció el 11 de marzo de 2023 en un hospital de la Ciudad de México y la entrega de los Premios Oscar ocurrió el 12 de marzo, por lo que muchas personas pensaron que no había sido incluído debido a que ya tenían el segmento preparado y no pudieron cambiarlo.

La ceremonia de este año, se esperaba ver a Ignacio López Tarso en el In Memoriam, pero esto no ocurrió, quedando fuera del homenaje, lo cual hizo enfurecer a múltiples internautas, en particular en X (anteriormente Twitter).

La usuaria @Rojas_Fernanda_ compartió que nunca va a perdonar a la entrega de premios por olvidar a López Tarso.

Nunca le voy a perdonar a los Oscars el no haber incluido a Ignacio López Tarso en el "In memoriam" 🖕🏼 — Fernanstagram (@Rojas_Fernanda_) March 11, 2024

Redes se molestaron por no incluir a Ignacio López Tarso en los Premios Oscar 2024.



Varios usuarios recordaron que Carmen Salinas fue incluída en el In Memoriam del año pasado.

La omisión de los Oscares al no incluir a Ignacio López Tarso en su In Memoriam me parece torpe, dada la trascendencia histórica y global de Macario. A Carmen Salinas la incluyeron el año que falleció. A mi padre no, a él lo conmemoraron un año después. Ojalá rectifiquen también. — Fernando Canek (@FernandoCanek) March 11, 2024

Redes se molestaron por no incluir a Ignacio López Tarso en los Premios Oscar 2024.



Mientras que la cuenta oficial del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura recordó al actor en su aniversario luctuoso.

“Su trayectoria es referente en la historia del arte escénico del país”.

En su primer aniversario luctuoso recordamos al actor de teatro, cine y televisión, Ignacio López Tarso, quien fue una figura vital en la Época de Oro del cine mexicano. Su trayectoria es referente en la historia del arte escénico del país. pic.twitter.com/LkkenGJaMr — Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (@bellasartesinba) March 11, 2024

Redes se molestaron por no incluir a Ignacio López Tarso en los Premios Oscar 2024.



Mientras que algunas personas se quejaron de la ausencia de Akira Toriyama, el creador de Dragon Ball, del In Memoriam, otros compartieron que fue una falta de respeto no tener en el segmento al actor mexicano porque fue el protagonista de la primera cinta mexicana en ser nominada como Mejor Película Extranjera, ‘Macario’.

Si no incluyeron a Ignacio López Tarso, protagonista de la primer película mexicana en ser nominada a Mejor película extranjera, creen que van a incluirlo sólo porque hizo los monitos de su infancia? https://t.co/6HKrexGu6j — Gerry nominado a mejor actriz (@doodlegerry) March 11, 2024

Redes se molestaron por no incluir a Ignacio López Tarso en los Premios Oscar 2024.

Perro coraje traigo atorado. Los #oscars2024 olvidaron mencionar a don #IgnacioLopezTarso. Hace un año, él falleció días antes de la pasada entrega de premios y se les perdonó no ponerlo pero ¿ esta vez? pic.twitter.com/pp2eYI3dU9 — Valeria Uri,🐢 (@Valeria_Uri) March 11, 2024

Redes se molestaron por no incluir a Ignacio López Tarso en los Premios Oscar 2024.



Mientras que otro usuarios quiso poner fin a la polémica, recordando que López Tarso es un gran actor y necesita que se rinda homenaje viendo sus películas.

La segunda...



¿Necesitamos que Ignacio López Tarso sea reconocido en el In Memoriam de los #Oscars?



Mejor vean sus filmes y sigamos reconociendo al gran actor que era en vida... Ese título de aparecer le hubiera valido tres hectáreas... pic.twitter.com/T0SW6EZRNJ —  Emmanuel Gutiérrez (@gymbooroso) March 11, 2024

Redes se molestaron por no incluir a Ignacio López Tarso en los Premios Oscar 2024.

¿Cómo eligen a las personas que aparecen en el In Memoriam de los Premios Oscar?

Aunque muchos pensarían que son los productores de los Premios Oscar quienes eligen a las celebridades que aparecen en el segmento In Memorian, en realidad no es así.

Esta decisión la toma el comité de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, quienes hacen una lista de postulados y deciden quiénes aparecerán en el homenaje, basándose en la contribución de esa persona en el mundo del cine.

Durante la conversación en redes, varios usuarios compartieron que al ser el poco tiempo que se tiene en televisión para conmemorar a todas las personas que fallecieron el último año, la Academía compartió en su sitio oficial la lista completa del In Memoriam, donde aparece el nombre de López Tarso junto a otros actores mexicanos.

Para los que dicen que en los #Oscars2024 olvidaron a Ignacio López Tarso, la Academia lo tiene en la lista solo que no iban a pasar toda la lista.



Por eso compartieron un enlace para conocer la lista completa https://t.co/HdOFbUDypn pic.twitter.com/B9Bb754xB5 — Luis Montes (@L_Montes) March 11, 2024

Redes se molestaron por no incluir a Ignacio López Tarso en los Premios Oscar 2024.



Ana Ofelia Murguía, Andrés García y Rebecca Jones también forman parte de dicho homenaje, al igual que otros artistas que no pudieron salir en pantalla.

Cuatro actores mexicanos aparecen en el In memoriam de los #Oscars Andrés García, Rebeca Jones, Ignacio López Tarso y Ana Ofelia Murguía pic.twitter.com/32r69eZMfz — Héctor Seda  (@iamHectorSeda) March 11, 2024

Redes se molestaron por no incluir a Ignacio López Tarso en los Premios Oscar 2024.