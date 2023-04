Disney usó "la canción de la muerte" en sus películas más populares: ¿te diste cuenta?

Cualquier fan de Disney conoce a la perfección las canciones de las diversas cintas, las cuales han acompañado a más de una generación y se quedaron en las mentes de todos.

'Dies Irae' la canción de "la muerte" que Disney ha usado en sus canciones: conoce su origen

Sus composiciones siempre encajan a la perfección con las escenas, pero al analizar algunas de manera detallada, diversos internautas se percataron de algo importante: la empresa ha usado una serie de acordes pertenecientes a una sinfonía llamada ‘Dies Irae’ la cual augura la muerte.

De acuerdo a la estación Interlochen Public Radio dicha melodía que significa "día de la ira", se creó hace más de 800 años y aunque es utilizada en la iglesia católica para rezar por las personas fallecidas, los compositores de música modernos la utilizan como una premonición de peligro o fatalidad.

Las primeras cuatro notas son las que Disney "ha escondido" en algunas de sus películas por ejemplo, puede ser escuchada en la versión animada de 'El Rey León' cuando Simba huye de las hienas poco después de la muerte de su padre y en 'Frozen 2' , en el momento que Elsa canta 'Into the Unknown' cuando presiente que algo o alguien la llama hacia el bosque.

Kristen Anderson-Lopez, compositora de la canción entonada por la princesa de hielo, explicó en una entrevista con Vanity Fair que en efecto, "día de la ira" fue una clara inspiración para realizarla.



Si bien Disney no es la única empresa de cine que ha integrado estos acordes a lo largo de los años, seguramente una vez que lo identifiques no podrás dejar de buscarlo en los números musicales.

De hecho, diversos creadores de contenido se han dado a la tarea de esparcir esta información y dar más ejemplos para que los internautas logren identificar estas notas en el futuro.

"Al final de la película cuando hablan de la muerte de Mufasa se oye en las cuerdas agudas el 'Dies Irae'. En 'Star Wars' suena el tema cuando Luke descubre que sus tíos se han muerto, parece que es intencionado y hasta sale en los 'Gremlins'", es parte de la explicación que da el youtuber experto en música Jaime Altozano.

Así reaccionó Internet a la implementación de la canción 'Dies Irae' en Disney

Aquellos que se encuentran con dicho descubrimiento y son seguidores fieles de las cintas, mencionan en redes sociales lo asombrados que quedan por la relación entre el 'Dies Irae' y Disney.

"Jamás volveré a escuchar la música de Disney igual!", "Me voy a obsesionar encontrando las notas en los momentos críticos de las películas de Disney", "Disney demostrando por qué es un grande la música", "Qué detalle tan sutil y fuerte a la vez", "Ya voy a poner más atención a la música después de esto", "Ya decía yo que me sonaban esas notas, ahora todo tiene sentido", "Me quede en shock, llevó años viendo peliculas de Disney y yo ni enterada", fueron algunas opiniones al respecto.



Debido a la efectividad que tiene en el cine esta canción de origen católico no sería extraño que Disney continuara implementándola en sus siguientes cintas para darle más drama a sus escenas.

¿Ya sabías este dato curioso de Disney? Dinos en los comentarios.

