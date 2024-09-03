Los diálogos más divertidos de las películas animadas que todos nos sabemos
Las películas animadas acompañaron la infancia de muchos fans del cine, y aunque ya han crecido, aún recuerdan con lujo de detalle algunos de los diálogos de sus personajes favoritos.
Para evocar la nostalgia, rememoramos esas frases que nos sabemos de memoria (hasta escuchamos las voces de los personajes en nuestra mente).
Lord Farquaad y Jengibre en 'Shrek'
Esta escena ocurre en la primera película, cuando el malvado Lord Farquaad amenaza a Jengibre, lo que resulta en una divertida interacción entre ambos:
- Lord Farquaad: Dime o te arrancaré...
- Jengibre: ¡No, los botones no! No mis botones de gomita
- Lord Farquaad: Entonces cuéntame quién los oculta
- Jengibre: De acuerdo, te lo cuento. ¿Tú conoces a Pin-pon?
- Lord Farquaad: ¿A Pin-pon?
- Jengibre: Sí, Pin-pon
- Lord Farquaad: Sí, es un muñeco muy guapo y de cartón
- Jengibre: Sí, se lava su carita con agua y con jabón
- Lord Farquaad: ¿¡Con agua y con jabón?!
- Jengibre: ¡Sí! ¡Se lava la carita!
- Lord Farquaad: Se lava la carita con agua y con jabón
Dory cantando en 'Buscando a Nemo'
- Dory: Esto no tiene fin, ¿verdad? ¡Eco! ¡Eco! Oye, ¿qué haces?
- Marlín: Lo dejé ir, perdí el visor
- Dory: ¿Por qué se te fue?
- Marlín: ¡A ti se te fue! La pista que tenía para llegar a mi hijo se ha ido
- Dory: Ya malhumorado. Si la vida te derrota, ¿qué hay que hacer?
- Marlín: No sé que hay que hacer
- Dory: Nadaremos, nadaremos en el mar, el mar, el mar. Qué hay que hacer, nadar, nadar
- Marlín: Dory, no cantes
- Dory: Oh-oh-oh ¡amo nadar! Cuando nades tú veras...
El regaño de Mushu en 'Mulán'
- Mushu: Muy bien, ¡se acabó! Deshonor. Deshonor sobre toda tu familia. Toma nota: deshonrada tú, deshonrada tu vaca
- Mulán: ¡Basta!
La presentación de Russell en 'Up!'
- Russell: Oh, hola. Buenas tardes, mi nombre es Russell y soy un guía explorador de la tribu 54, guarida 12. ¿Necesita que le brinde ayuda en algo, señor?
Las hienas y Scar en 'El rey león'
- Banzai: Ay Scar, eres tú
- Shenzi: Creímos que era alguien importante
- Banzai: Alguien como Mufasa
- Scar: ¿Ah sí?
- Banzai: Eso sí es poder
- Shenzi: Es verdad. Oigo el nombre y tiemblo
- Banzai: Mufasa
- Shenzi: Uuuyyy… Otra vez
- Banzai: Mufasa
- Shenzi: Uuuyyy…qué miedo
- Scar: Ay, estoy rodeado de tontos
Diego intentando animar al bebé en 'La era de hielo'
- Diego: ¿On' ta' bebé? ¡Aquí ta'! ¿On' ta' bebé? ¡Aquí ta'!
- Bebé: *Llora*
- Manny: ¡Tarado! Lo asustas
Buzz perdiendo la cabeza en 'Toy Story'
- Woody: ¡Buzz! Oye, Buzz, ¿estás bien?
- Buzz Lightyear: ¡Ya no queda nada! Adiós, hasta pronto, hasta nunca
- Woody: ¿Pero qué te ocurrió?
- Buzz Lightyear: Primero defiendes toda la galaxia y de pronto estás tomando una taza de té con María Antonieta y su hermanita
- Woody: Creo que ya has tomado demasiado té por hoy. Vamos a sacarte de aquí, Buzz
- Buzz Lightyear: ¿No lo entiendes? ¿Ves este sombrero? Soy la señora Nesbitt
- Woody: ¡Contrólate, Buzz!
Dory teniendo un acierto en su memoria en 'Buscando a Nemo'
- Dori: ¿A dónde vas tú? Yo Voy a calle P Sherman Wallaby 42 Sidney. Si quieres saber a dónde voy, yo voy a calle P Sherman Wallaby 42 Sidney
Lilo explicándose en 'Lilo y Stitch'
- Profesor: Lilo, ¿por qué estás tan mojada?
- Lilo: Es día de sándwich
- Profesor: ¿Ah?
- Lilo: Cada jueves le doy a Pato el pez un sándwich de mermelada
- Profesor: ¿Pato es un pez?
- Lilo: ¡Y hoy no hay mermelada! Y entonces mi hermana me dijo que le diera un sándwich de atún, no le puedo dar a Pato atún, ¿tú sabes lo que es atún?
- Profesor: ¿Pez?
- Lilo: ¡Es pez! ¡Si Pato come pez, sería una abominación! Llegué tarde por ir a la tienda por mermelada, porque sólo había ese, ¡ese tonto atún!
- Profesor: Lilo, Lilo, ¿por qué es tan importante?
- Lilo: Pato controla el clima
- Niña: ¡Estás loca!
El momento más triste de 'Intensamente'
- Alegría: ¿Big Bong?
- Big Bong: ¡Lo lograste! ¡Corre! Ve y salva a Riley. Llévala a la Luna por mí, ¿ok?
- Alegría: Lo intentaré, Big Bong. Lo prometo
Timón y Simba en 'El rey león'
- Timón: Mira chico, si vives como nosotros, comerás como nosotros. ¡Mira! Aquí parece que hay bocadillos ricos
- Simba: Iugh, ¿qué es eso?
- Timón: ¡Gusanos! ¿Qué otra cosa?
- Simba: ¡Uy, qué asco!
- Timón: Mmm, sabe a pollo
- Pumba: Viscoso, pero sabroso
El enojo de Sr. cara de papa en 'Toy Story'
- Señor cara de papa: ¡Hey! Mira Hamm, soy Picasso
- Hamm: No entiendo
- Señor cara de papa: Cerdo inculto
¿Recuerdas estas escenas?