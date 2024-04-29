'Mufasa': El primer trailer del 'live action' nos muestra cómo inició la historia de 'El rey león'

En 2019, Disney presentó el live action de 'El Rey León', una adaptación de la historia original de los años noventa en un formato renovado. A pesar de opiniones divididas entre los fanáticos, la empresa anunció previamente la producción de otra película titulada 'Mufasa'.

'Mufasa': Disney anuncia un nuevo capítulo en el universo de 'El rey león'

Los detalles de esta película se habían mantenido en secreto por parte de Disney. Sin embargo, el 29 de abril, se lanzó el primer tráiler de la película. En este avance, se nos muestra a un joven Mufasa y los desafíos que enfrentará en su camino hacia la realeza.

Según la descripción del clip en YouTube, el mandril Rafiki narrará la historia de Mufasa a Kiara, la hija de Simba y Nala. Esta narración revelará un dato sorprendente: Mufasa era un león huérfano.

"Contada en flashbacks, la historia presenta a Mufasa como un cachorro huérfano, perdido y solo hasta que conoce a un simpático león llamado Taka, heredero de un linaje real. Este encuentro fortuito pone en marcha el viaje de un extraordinario grupo de inadaptados en busca de su destino. Sus lazos se pondrán a prueba mientras trabajan juntos para eludir a un enemigo amenazador y mortal", es parte de la descripción.



Las imágenes presentarán los primeros años de vida de Mufasa, resaltando su relación con Rafiki y las experiencias que vivió en la sabana africana. Durante este período, se mostrarán interacciones tanto cómicas como riesgosas con otros animales. Aunque no se ha confirmado oficialmente, hay especulaciones sobre la posibilidad de que la película también tenga elementos musicales, siguiendo el estilo del live-action de 'El Rey León'.



La película, dirigida por Barry Jenkins, conocido por su trabajo en películas como 'Moonlight', 'Aftersun' y 'If Beale Street Could Talk', está programada para ser estrenada en cines el próximo 20 de diciembre. El reparto del elenco ha sido anunciado, y es notable que varios actores que participaron en la versión anterior de la película, lanzada en 2019, volverán a interpretar sus roles. Entre ellos se encuentran Beyoncé como Nala, Donald Glover como Simba, Seth Rogen como Pumba y Billy Eichner como Timón.

Además, se ha confirmado la participación de otros reconocidos artistas en el elenco de la película de Disney. Entre ellos se encuentran Thandiwe Newton, Mads Mikkelsen, Anika Noni Rose, Keith David y Tiffany Boone.

Blue Ivy Carter, hija de Beyoncé, participará en 'Mufasa'

Un aspecto notable que se reveló en el tráiler es que Blue Ivy Carter, la hija de Beyoncé, prestará su voz al personaje de Nala. Esta colaboración entre madre e hija añade un elemento único al proyecto, recordando su trabajo conjunto en la película 'Black King' de 2020.

Poco después del anuncio de Disney, el hashtag #MufasaTheLionKing se convirtió en tendencia en las redes sociales, lo que generó una oleada de opiniones y comentarios por parte de los usuarios de Internet.

"Realmente pensaba en historia de Mufasa cuando yo era un niño. Ahora estoy listo para ello", "Estoy realmente sorprendido. Los entornos parecen más bonitos y coloridos y los animales tienen más expresión y vida", "Ok Disney, me siento un poco optimista en esto", "Me alegro de que escucharan a los fans y permitieran que los personajes tuvieran expresiones faciales más pronunciadas", o "Esto tiene potencial, seguro. Me gusta que expandan universos en lugar de hacer remakes", fueron algunos de ellos.