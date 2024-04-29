'Mufasa': lanzan primer trailer del 'live action' ¡al fin sabremos cómo inició la historia de 'El rey león'!

Video Finales de película que Disney ocultó por ser demasiado turbios para los niños

En 2019 Disney lanzó el live action de 'El Rey León', el cual presentó la historia original de los años noventa, pero en un nuevo formato.

Aunque las opiniones de los fanáticos estuvieron divididas, la empresa anunció previamente la producción de otra película llamada 'Mufasa'.

'Mufasa': el trailer muestra una precuela de 'El rey león'

Si bien Disney había mantenido los detalles de la cinta en secreto, este 29 de abril cuando se estrenó el primer tráiler. El adelanto nos muestra a un joven Mufasa y los desafíos que enfrentará hasta convertirse en rey.

Según la descripción del clip en YouTube, el mandril Rafiki le contará la historia de Mufasa a la pequeña Kiara, hija de Simba y Nala. La narración revelará que Mufasa, sorprendentemente, era un león huérfano.

"Contada en flashbacks, la historia presenta a Mufasa como un cachorro huérfano, perdido y solo hasta que conoce a un simpático león llamado Taka, heredero de un linaje real. Este encuentro fortuito pone en marcha el viaje de un extraordinario grupo de inadaptados en busca de su destino. Sus lazos se pondrán a prueba mientras trabajan juntos para eludir a un enemigo amenazador y mortal", es parte de la descripción.



Las imágenes mostrarán los primeros años de Mufasa, su amistad con Rafiki y sus aventuras en la sabana africana, donde tendrá interacciones tanto divertidas como peligrosas con otros animales. Aunque no se ha confirmado de manera formal, se especula que también podría tratarse de un musical, al igual que el live-action de 'El Rey León'.



La cinta dirigida por Barry Jenkins ('Moonlight', 'Aftersun' o 'If Beale Street Could Talk') será estrenada en cines

el próximo 20 de diciembre, y se ha anunciado el reparto del elenco. Es importante destacar que muchos actores que participaron en el filme de 2019 retomarán sus roles: Beyoncé como Nala, Donald Glover como Simba, Seth Rogen como Pumba y Billy Eichner como Timón.

Entre los famosos que se unirán al filme de Disney se encuentran Thandiwe Newton, Mads Mikkelsen, Anika Noni Rose, Keith David y Tiffany Boone.

Blue Ivy Carter, hija de Beyoncé, le dará voz a Kiara en 'Mufasa'

Un detalle a destacar es que en el tráiler se confirmó que Blue Ivy Carter, la hija de Beyoncé, dará voz a Nala, haciendo de este proyecto uno en el que madre e hija trabajen juntas nuevamente, después de la película 'Black King' de 2020.

A pocas horas del anuncio de Disney, el hashtag #MufasaTheLionKing se volvió tendencia en las redes sociales, y los internautas comenzaron a expresar sus opiniones.

"Realmente pensaba en historia de Mufasa cuando yo era un niño. Ahora estoy listo para ello", "Estoy realmente sorprendido. Los entornos parecen más bonitos y coloridos y los animales tienen más expresión y vida", "Ok Disney, me siento un poco optimista en esto", "Me alegro de que escucharan a los fans y permitieran que los personajes tuvieran expresiones faciales más pronunciadas", o "Esto tiene potencial, seguro. Me gusta que expandan universos en lugar de hacer remakes", fueron algunos de ellos.

