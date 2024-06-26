LGBT

Estrellas Disney que son parte de la comunidad LGBT y hablan con orgullo de su identidad

En pleno mes del Orgullo LGBT, recordamos algunas de las estrellas de Disney que forman parte de la diversidad sexual.

ECM's profile picture
Por:ECM
Si bien Disney ha sido cauteloso al mostrar personajes LGBT en sus series o películas, entre las estrellas que han estelarizado sus producciones, no es difícil encontrar actores o actrices que se proclaman, con mucho orgullo, parte de dicha comunidad.

Estrellas de Disney que son LGBT

Josie Totah

Cuando formó parte de la serie ‘Jessie’, aún se presentaba con el sexo masculino, que se le asignó al nacer. Tuvo el papel de Stuart Wooten.

Actualmente, se identifica como una mujer transgénero y adoptó el nombre de Josie. Totah reveló su identidad de género en un ensayo publicado en Time en 2018, en el que explicó que siempre se sintió como una niña y que finalmente decidió vivir como la mujer que siempre supo que era.

Josie Totah
Josie Totah
Imagen Getty Images

Alyson Stoner

La actriz famosa por su papel en la película ‘Camp Rock’ se identica como queer. Así lo anunció en un ensayo publicado en ‘Teen Vogue’ en 2018: “Yo, Alyson, me siento atraída por hombres, mujeres y personas que se identifican de otras maneras”, escribió. En aquella ocasión, también reveló que estaba enamorada de una mujer.

Imagen Getty Images

Bella Thorne

La intérprete de la serie ‘Shake It Up’ se identifica como pansexual. Thorne reveló su identidad sexual en una entrevista con “Good Morning America” en 2019. Explicó que se siente atraída por las personas independientemente de su género.

HOLLYWOOD, CALIFORNIA - APRIL 24: Bella Thorne attends the LA premiere of Universal Pictures' "J.T. Leroy" at ArcLight Hollywood on April 24, 2019 in Hollywood, California. (Photo by Matt Winkelmeyer/Getty Images)
HOLLYWOOD, CALIFORNIA - APRIL 24: Bella Thorne attends the LA premiere of Universal Pictures' "J.T. Leroy" at ArcLight Hollywood on April 24, 2019 in Hollywood, California. (Photo by Matt Winkelmeyer/Getty Images)
Imagen Matt Winkelmeyer/Getty Images

Raven-Symoné

La estrella de la serie ‘That’s So Raven’ es lesbiana y, desde que le informó al mundo entero de su orientación sexual, ha sido una defensora de los derechos LGBT. De igual manera, suele hablar con franqueza sobre su lucha por mostrarse tal cual es en la industria del entretenimiento y cómo finalmente decidió vivir abiertamente como lesbiana.

Miranday Maday y Raven-Symoné
Miranday Maday y Raven-Symoné
Imagen Momodu Mansaray/Getty Images

Demi Lovato

La protagonista de ‘Camp Rock’ ha hablado abiertamente sobre su identidad de género y orientación sexual: se identifica como no binaria y pansexual. Usa los pronombres elle/ella para referirse a sí misma.

Demi Lovato
Demi Lovato
Imagen Getty Images

Miley Cyrus

En 2016, la protagonista de ‘Hannah Montana’ reveló a ‘Variety’ que se identifica como pansexual. En la citada entrevista, también se refirió a su identidad de género: “No me identifico con ser hombre o mujer , y no necesito que mi pareja se identifique con hombre o mujer”.

La cantante fundó The Happy Hippie Foundation, que procura la justicia y seguridad de las juventudes LGBT.

Miley Cyrus
Miley Cyrus
Imagen Getty Images

Dove Cameron

Dove Cameron, conocida por su papel en la serie de Disney Channel “Liv and Maddie”, se identifica como queer, si bien suele ser más reservada sobre su vida romántica. Dio a conocer que le atraen mujeres y hombres en un ‘live’ de Instagram de 2021.

Dove Cameron
Dove Cameron
Imagen Getty Images

Ian McKellen

Si bien el actor no saltó a la fama gracias a Disney, formó parte del live action de ‘La Bella y la Bestia’, donde le dio vida al reloj Cogsworth.

El intérprete salió del clóset en 1988, durante una entrevista radiofónica. Desde entonces, ha sido un defensor de los derechos LGBT.

