¿Disney es 'woke'? Qué significa y cómo afecta a sus próximas películas

No es un secreto que 2023 no fue un gran año para Disney. A pesar de cumplir 100 años y celebrarlo con el estreno de ‘Wish: El Poder de los Deseos’ en 2024, a la audiencia no le entusiasmó tanto esta historia, al igual como ocurrió con las nuevas películas de Marvel (excepto ‘Guardianes de la Galaxia Vol. 3’) .

Debido a ello, la compañía anunció un cambio de estrategia y a continuación te contamos lo que sabemos.

'Elementos' y 'Wish: El poder de los deseos' no fueron el gran éxito que esperaba Disney Imagen Pixar/Disney

¿Qué significa ‘woke’ y por qué lo asocian con Disney?

En las últimas décadas, la palabra ‘woke’ ha sido asociada con diferentes movimientos en contra de las injusticias sociales. No obstante, en años recientes ya sufrido un revés, pues un sector político en Europa se ha manifestado en su contra por temor al impacto que pueda tener en diversos ámbitos sociales.

De acuerdo con el portal ‘CNN en Español’, el Diccionario Oxford la incorporó en 2016 y la define como: "Alerta ante la injusticia en la sociedad, especialmente el racismo".

Mientras que el diccionario Merriam-Webster lo define como "consciente y atento a los hechos y cuestiones importantes (especialmente a las cuestiones de justicia racial y social)".

¿Qué implica que Disney sea llamado ‘woke’?

En términos populares ‘woke’ implicaba estar consciente de las desigualdades y trabajar para combatirlas, por lo que muchas personas han señalado que Disney siguió esta corriente con sus últimos proyectos.

La empresa se ha pronunciado en temas como diversidad de género y derechos LGBTQ+. Por ejemplo, eligieron a Halle Bailey para protagonizar la nueva versión de ‘La sirenita’, lo que generó tanto aplausos como críticas, ya que muchos deseaban que la princesa del estudio fuera interpretada por alguien más parecida al clásico animado.

Halle Bailey fue elegida para interpretar a Ariel en el live-action de 'La Sirenita'. Imagen Disney

Además, Disney se opuso a una ley en Florida que prohibía enseñar sobre sexualidad y diversidad en las escuelas primarias. Esto llevó a tensiones con legisladores republicanos y a la pérdida de su estatus legal especial en el estado.

En los últimos años, Disney ha estado en el centro de debates sobre su enfoque en la representación y la inclusión en sus películas y programas.

Recientemente, el director ejecutivo de Disney, Bob Iger, compartió su visión sobre el futuro de los contenidos en una entrevista con CNBC. Aunque negó que las películas y programas de Disney sean ‘woke’, como otras personas lo afirman, reconoció la inclusión de mensajes que buscan.

“(Buscamos) tener un impacto positivo en el mundo, fomentando la aceptación y la comprensión de personas de todo tipo”, explicó.



Iger enfatizó que el objetivo principal de Disney es entretener, pero también se esfuerzan por llegar a un público diverso, ya que su objetivo es que las audiencias se sientan reflejadas en las historias que cuentan.

Aunque esta misión no ha sido fácil, ya que existe un conflicto entre la representación, la diversión y complacer a todos. Recordemos que en 2022, la película ‘Un Mundo Extraño’ presentó al primer personaje LGBTQ+ del estudio, mientras que ‘Lightyear’ (2022) causó una gran polémica al incluir una breve escena de un beso entre dos mujeres.

'Lightyear' cuenta la historia del juguete favorito de Andy de la franquicia de 'Toy Story' Imagen Pixar/Disney



El plan del estudio es encontrar el equilibrio entre la diversidad y el entretenimiento sin ceder a presiones externas. El futuro de la compañía está en manos de una transición cuidadosa y la elección de un sucesor adecuado para el cargo directivo.

Aunque este cambio se reflejará en un par de años, ya que el estudio tiene preparado el estreno de dos de las películas más esperadas este 2024: ‘Deadpool & Wolverine’ (25 de julio) e ‘Intensa-Mente 2’ (13 de junio).