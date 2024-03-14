¿Por qué Riley no tendrá recuerdos en 'Intensamente 2'? El tráiler muestra cómo trabaja Ansiedad

En 2015, Disney y Pixar presentaron un concepto innovador sobre las emociones y "cómo funciona" la mente, al cual bautizaron como 'Intensamente'. Ocho años después, la secuela llegará a las pantallas grandes y el tráiler que se lanzó hace pocos días en Internet está causando una gran expectativa.

'Intensamente 2' y la representación única de Ansiedad: no será como las demás emociones

Dentro de este se presentan las nuevas emociones de Riley que crea a sus 13 años, las cuales reprimirán a las emociones primarias que conocimos en la primera cinta: Alegría, Tristeza, Desagrado, Furia y Temor.

Después de encerrarlas en un frasco, se muestra que Ansiedad, Vergüenza, Envidia y Ennui toman el control de la mente de Riley, pero algo interesante que mostró el tráiler fue cómo se manifiesta la Ansiedad.

Es importante recordar que en la trama cuando una emoción está al mando, se crean recuerdos que la ligan a ellas, los cuales se materializan en esferas y además se muestran en las pantallas; no obstante, el primer adelanto de 'Intensamente 2' dejó en claro que la Ansiedad no funciona de la misma manera. En la escena donde ella está a cargo de la mente de Riley, no aparecen recuerdos, solo hay pensamientos creados por la misma y un ejercito de empleados a su mando.

Es decir, que Riley, en lugar de "crear recuerdos", arroja una serie de escenarios imaginarios que podría experimentar en situaciones críticas y de inseguridad. Por ejemplo, en el tráiler, hay un momento donde un chico se fija en la nueva amiga de la protagonista en lugar de ella y otro, donde ella se visualiza cayendo sobre una pista de patinaje. Ambos son escenarios que no existen, pero que crean una inseguridad, al igual que todas las demás en la pantalla.

Esto significa que habrá un cambio significativo en las emociones de Riley, lo cual da pauta para pensar que las "nuevas intrusas" posiblemente también tengan su propia manera de manifestarse, la cual difiere de lo que se había visto anteriormente.

Internautas quedan encantados cómo plasmaron a Ansiedad en 'Intesamente 2'

De hecho al darse a conocer este pequeño dato curioso en redes sociales, los internautas comenzaron a encontrarlo más que interesante, pues creen que es la manera perfecta de representar la ansiedad cuando invade la mente de las personas.

"Me encanta, porque así es como actúa la ansiedad. Nos hace creer miles de escenarios en nuestra mente y nos revuelve la cabeza porque no podemos salir de ahí y de pensar en lo que va a pasar aunque nunca pase", "Bueno, detrás de esa película animada muchos psicólogos han de haber contribuido con la coherencia de las emociones humanas, es increíble", "Por cosas como esa, demuestra que Pixar ha logrado mantener su calidad" y "Qué buena representación de una emoción. Ahora sí me dieron ganas de ver la película", fueron algunos de ellos.

¿Habías notado este pequeño detalle de 'Intensamente 2'? Dinos en los comentarios.