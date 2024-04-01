¿La madrastra de Blancanieves y Madre Gothel de 'Enredados' son la misma persona? Teoría de TikTok

Video ¿Elsa y Tarzán son hermanos? Teorías increíbles sobre los personajes de Disney

La reina malvada de Blancanieves y madre Gothel de 'Enredados' han sido figuras icónicas en el mundo de los cuentos de hadas de Disney, sin embargo, una teoría intrigante que ha surgido en TikTok sugiere que estas dos villanas podrían estar más conectadas de lo que imaginamos.

El vínculo entre la Reina Malvada y madre Gothel de 'Enredados'

La teoría de un fan, expuesta en su cuenta @lucescamararo, afirma que la Reina malvada, madrastra de Blancanieves, y madre Gothel de 'Enredados' son la misma persona.

Para entender esto, debemos retroceder al clásico animado 'Blancanieves y los Siete Enanitos', pues, según esta teoría, la Reina malvada no habría muerto en su huída de los enanitos y los animales del bosque, pues en realidad nunca vemos que murió después de caer del precipicio.

Imaginemos que la Reina Malvada sobrevivió, fingió su muerte y encontró una manera de prolongar su vida. Esta prolongación podría haberla llevado a convertirse en madre Gothel, la bruja que secuestra a Rapunzel en 'Enredados'.

Esto explicaría por qué a Gothel le fue tan fácil robarse a Rapunzel, ya que ella había vivido antes en ese castillo.

Similitudes entre la Reina malvada y madre Gothel

1. Ambas comparten una obsesión por la juventud y la belleza, y ambas están dispuestas a hacer lo que sea necesario para mantenerse jóvenes y hermosas.

2. Ambas tienen piel blanca, cabello negro (aunque en el caso de la reina no logra vérsele por su atuendo) cejas delgadas y ojos verdes, además de una nariz respingada y una estructura ósea afilada. No sólo en su mejor versión el parecido físico es innegable, sino que también cuando envejecen (cuando la reina se convierte en la bruja), lucen muy similares.

3. Tanto la Reina Malvada como madre Gothel poseen un patrón obsesivo: La primera busca la belleza eterna a través del corazón de Blancanieves, mientras que la segunda roba la juventud de Rapunzel a través de su cabello mágico. Ambas están dispuestas a cometer actos malévolos para lograr su objetivo.

4. Ambas usan una capa con capucha para cuando van a 'esconderse' y cometer sus maldades.

5. Ambas son hechiceras y villanas.

6. Ambas películas, tanto 'Blancanieves y los siete enanos' como 'Enredados', suceden en el sur de Alemania, por lo que geográficamente están ubicadas en Bavaria.

7. Se visten con el mismo tipo de vestido.

8. En la película de Blancanieves nunca mencionan el nombre de la Reina, por lo que bien podría ser Gothel, aunque en la versión live-action de la serie 'Once Upon a Time' sabemos que en realidad podría ser Regina.

¿Qué opinan los fans de esta teoría sobre la madrastra de Blancanieves y la madre Gothel de Rapunzel?

Aunque esta teoría no es oficialmente confirmada por Disney, ha capturado la imaginación de los fans. Las redes sociales se llenan de debates y análisis sobre esta conexión entre dos clásicos animados.

"Me gustaría creer, pero ya conozco la verdad por 'Once Upon a Time'", "Pero el castillo de Rapunzel es el monte de Saint Michel en Francia", "Hay una teoría de que la madre de Rapunzel es Megara, de 'Hércules'", "¿O sea que Rapunzel sería descendiente de Blancanieves?", "También en Rapunzel se cae y desaparece", "Para Disney, el fallecimiento de un personaje malvado siempre viene acompañado de la caída de una piedra. En Blancanieves, cuando la bruja cae, los enanitos tumban la piedra, significa que sí murió", opinaron algunos.



¿Es posible que la Reina Malvada y Madre Gothel sean la misma persona? La respuesta sigue siendo un misterio, pero la magia de las teorías fanáticas nos permite explorar nuevos caminos en los cuentos que creíamos conocer tan bien.