'Los hechiceros de Waverly Place' está de regreso: las primeras imágenes de Selena Gomez en la serie

Video Los dramas reales en 'Hechiceros de Waverly Place': Selena Gomez le dejó de hablar a todo el elenco

A 12 años de haber terminado, la serie de Disney 'Los hechiceros de Waverly Place' regresa con una secuela que está llamando mucho la atención de los fans, sobre todo los de Selena Gomez, quien volverá a interpretar a Alex Russo.

La secuela de 'Los hechiceros de Waverly Place': lo que se sabe

PUBLICIDAD

La familia Russo está lista para regresar a las pantallas de Disney Channel, en una emocionante secuela de la recordada serie.

La nueva temporada, que lleva por título 'Wizards', retoma la historia después de los eventos ocurridos en la serie original y los hechiceros de la familia Russo enfrentarán nuevos desafíos y misterios en su mundo mágico.

Selena Gómez y David Henrie no solo participan como productores ejecutivos, sino que también retoman sus icónicos papeles. Selena volverá a interpretar a Alex Russo, mientras que David personificará a Justin Russo. Además, la secuela contará con nuevos miembros del elenco, como Janice LeAnn Brown, Alkaio Thiele y Mimi Gianopulos.



Los escritores de la nueva entrega son Jed Elinoff y Scott Thomas.

La historia se desarrolla después de un misterioso incidente en WizTech, donde Justin Russo, ya adulto, ha dejado atrás sus poderes de mago para llevar una vida normal con su esposa e hijos. Sin embargo, la llegada inesperada de un joven mago en busca de entrenamiento obliga a Justin a enfrentar su pasado y proteger el futuro del mundo mágico. El joven mago, Billie, será interpretado por Janice LeAnn Brown, mientras que Alkaio Thiele y Mimi Gianopulos darán vida a su hijo mayor, Roman Russo, y a su esposa, Giada, respectivamente.

Así luce Selena Gomez en la secuela de 'Los hechiceros de Waverly Place'

El anuncio de la secuela de la serie se hizo desde enero de este 2024, sin embargo a partir de entonces han surgido imágenes de la serie en redes sociales, en las que podemos darnos cuenta de que ya se encuentran en la fase de producción y grabación.

Selena Gomez con el elenco de la secuela de 'Los hechiceros de Waverly Place' Imagen Instagram



David DeLuise compartió una imagen en su cuenta oficial de Instagram, donde escribió: "Los Russos están de regreso".

'Los Russos' están de regreso a Disney Channel Imagen Instagram



La cuenta de Selena Gomez Worldwide (@WorldwideSelG) en X (antes Twitter) también compartió algunas imágenes de la cantante detrás de cámaras en el set.

Selena Gomez detrás de cámaras de la secuela de 'Los hechiceros de Waverly Place' Imagen X



Hace unos días, la cuenta oficial de Disney Plus, también en X, anunció que será este otoño que disfrutaremos de las nuevas imágenes de la serie, posteando además una imagen del antes y el después de Alex y Justin Russo.

Alex y Justin Russo. Antes y después Imagen X



Aunque aún no se ha anunciado la fecha exacta, los fanáticos esperan con ansias el regreso de esta querida serie que marcó una generación.

PUBLICIDAD

Las imágenes compartidas en redes sociales han aumentado la expectación, mostrando a los hermanos Russo en el set de la serie original.