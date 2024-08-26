¿Qué fue de los actores de 'Aprendiendo a vivir', a 31 años de la serie? A algunos no los reconocerás

Video 'Aprendiendo a vivir': ¿Cory y Topanga fueron novios en la vida real? Secretos y dramas de la serie

La sit-com 'Boy Meets World' ('Aprendiendo a vivir) que se estrenó en 1993, fue uno de los programas más populares de su época por su trama y entrañables personajes. Terminando en el año 2000, los actores se separaron y tomaron caminos diferentes y aquí te explicamos qué pasó con ellos.

Ben Savage - Cory Matthews

El pequeño protagonista de cabello chino fue interpretado por Ben Savage, quien creció a la par que su personaje durante todo el rodaje.

Ben Savage Imagen Touchstone Television



El famoso de 43 años continuó apareciendo en shows como 'Mentes Criminales, 'Bones' o 'Homeland'. Se volvió productor y director de 'Girl Meets World', donde regresó como Cory Matthews durante los tres años que duró la serie, de 2014 a 2017, y su última aparición en pantalla fue dentro de la cinta de 2022 'Girl in the Shed: The Kidnapping of Abby Hernandez'.

Imagen Randy Shropshire / Stringer

Rider Strong - Shawn Hunter

El mejor amigo de Cory, Shawn Hunter, era uno de los personajes más divertidos de la serie y por eso logró ganarse a la audiencia desde un inicio. Rider inició su carrera en 1991 y tomó el papel a sus 14 años, lo que lo hizo una estrella infantil al igual que Ben Savage.

Imagen Touchstone Television



El actor de 44 años parece haber cambiado muy poco, pues además de sus rasgos físicos, mantiene su cabellera larga como en los noventa.

Aunque Rider Strong tuvo algunos papeles en televisión posteriores, desde 2021 se dedica en su mayor parte a ser el anfitrión de 'Pod Meets World', un podcast que recuerda los episodios de 'Aprendiendo a Vivir' e historias que cualquier fan quisiera escuchar.

Rider Strong comenzó su carrera artstica a los 13 años. Imagen Getty Images

Danielle Fishel - Topanga Lawrence

Topanga , quien era el interés amoroso de Cory, se distinguía por su extravagante familia y estilo de vida hippie. La joven que se encargó de darle vida en la televisión fue Danielle Fishel, que ahora tiene 43 años, pero parece que no ha envejecido ni un solo día.

Imagen Touchstone Television



Fishel formó una familia y actuó en el remake 'Aprendiendo a vivir'. Por otro lado, hace pocos años lanzó una línea de productos para el cuidado del cabello y también es parte del podcast 'Pod Meets World'.

Imagen Danielle Fishel / Instagram



En sus redes sociales se puede ver que Danielle aún se lleva bien con sus excompañeros y suele compartir fotografías junto a ellos con regularidad.

Imagen Danielle Fishel / Instagram y Ben Savage / Instagram

William Daniels - Sr. Feeny

El señor Feeny era el director de la escuela secundaria donde asistían los protagonistas. Sus consejos ayudaron en más de una ocasión a Cory y lo llegó a considerar como un amigo más en la serie.

Imagen Touchstone Pictures



Antes de ser este docente en la pantalla chica, el actor William Daniels ya era toda una leyenda, pues inició su carrera en 1955 y había trabajado en cintas como 'El graduado' y la 'Laguna Azul', además de la serie médica 'St. Elsewhere'.

Imagen William Daniels / Instagram



Actualmente William Daniels tiene 97 años y desde 2020 se ha mantenido lejos de la actuación, aún convive con los otros actores de 'Aprendiendo a vivir'.

Imagen William Daniels / Instagram

Will Friedle - Eric Matthews



La familia de Cory influenciaba mucho en su vida, pero quien lo hizo de una manera significativa fue su hermano mayor, Eric Matthews. ¡Su ingenio y bromas hicieron que destacara de inmediato!

Imagen Touchstone Television



Will Friedle fue la persona que hizo este simpático rol por durante 7 años y, a diferencia de sus compañeros, él se enfocó en seguir siendo actor, pero de voz, especialmente para caricaturas.

Se le ha podido escuchar en más de 50 series, como 'Batman del Futuro', 'Kim Possible' o 'Transformers: Robots in Disguise'. También se unió al programa 'Pod Meets World'.

US actor Will Friedle arrives to attend iHeartRadios KIIS FM Wango Tango at The Dignity Health Sports Park in Los Angeles on June 4, 2022. (Photo by Michael TRAN / AFP) (Photo by MICHAEL TRAN/AFP via Getty Images) Imagen Getty Images

Matthew Lawrence - Jack Hunter



El personaje de Jack Hunter, es decir el medio hermano de Shawn y mejor amigo de Eric, se presentó cuatro años después de que comenzara la serie 'Aprendiendo a vivir', específicamente durante 69 episodios.

Imagen Touchstone Television



Quien lo encarnó en la televisión, Matthew Lawrence, ya era conocido por aparecer en la cinta'Mrs. Doubtfire'. A los 44 años continúa activo en proyectos pequeños. Además, en su Instagram comparte su segunda pasión: los reptiles.