Deadpool

¿Cuándo se estrena ‘Deadpool 3’ en Disney+? Te decimos cuándo llega a la plataforma

Descubre cuándo podrás disfrutar de 'Deadpool & Wolverine' en Disney+. La esperada película de Marvel ha sido un éxito rotundo en taquilla, y los fanáticos ansían su llegada a la plataforma de streaming.

Redactora
Por:
Alexandra Gómez.
La reciente llegada de ‘Deadpool & Wolverine’ a los cines ha dejado muy satisfechos a los fanáticos, y prueba de ello es que la película ha sido un éxito rotundo en taquilla.

Con Ryan Reynolds y Hugh Jackman en sus icónicos papeles, la producción ha recaudado más de 824 millones de dólares, superando con creces su presupuesto de 200 millones.

Estrenada el 25 de julio, ‘Deadpool 3’ es una mezcla perfecta de acción, humor y cameos inesperados, elementos que han sido primordiales para su éxito.

El filme está protagonizado por Ryan Reynolds.
Imagen Marvel Studio.


La trama sigue a Wade Wilson, interpretado por Reynolds, quien ha dejado atrás su vida como antihéroe y trabaja como vendedor de autos. Sin embargo, su rutina cambia drásticamente cuando la Autoridad de Variación Temporal (TVA) le revela que su línea temporal está en peligro. Para salvar el universo, se embarca en una aventura a través de diferentes líneas temporales para reclutar a Wolverine, interpretado por Jackman.

¿Cuándo se estrenará ‘Deadpool 3’ en Disney+ ?


Como es habitual con las producciones de Marvel, la espera para que la tercera entrega de la saga del mercenario bocazas llegue a Disney+ no será corta. Aunque aún no se ha anunciado una fecha oficial, es probable que siga el patrón de lanzamientos anteriores

Generalmente, las películas de estos estudios llegan aproximadamente 90 días después de su estreno en cines. Si aplicamos esta lógica, 'Deadpool & Wolverine' podría estar disponible a partir de la primera semana de noviembre, si se considera la fecha de su debut en las salas cinematográficas.

La cinta llamó la atención por sus múltiples cameos.
Imagen Marvel Studio.


Disney+ podría no ser la única opción para disfrutar de esta esperada cinta. Al igual que muchos otros populares estrenos, la tercera parte de Deadpool también podría estar disponible para alquiler o compra en plataformas como Apple TV y Prime Video.

De esta manera, aquellos que no tienen una suscripción a Disney+ tendrán la oportunidad de verla desde la comodidad de su hogar.

Si bien la espera para que ‘Deadpool & Wolverine’ llegue a Disney+ puede parecer larga, es importante recordar que el éxito en taquilla puede influir en su fecha de estreno en las plataformas de streaming.

Cuanto mayor sea la recaudación y la permanencia de la película en cines, más tiempo podría tardar en llegar al formato doméstico. Esta estrategia es frecuentemente utilizada para maximizar los ingresos en taquilla e incentivar a los espectadores a verla en cines.

La cita ha recaudado mása de 800 millones de dólares en taquilla desde su estreno.
Imagen Marvel Studio.

Hasta entonces, los fanáticos podrán disfrutarla en cines y estar atentos a las posibles opciones de alquiler o compra digital. La llegada de Deadpool al MCU ha sido todo un éxito, y su disponibilidad en Disney+ solo aumentará su popularidad.


