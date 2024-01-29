¿Disney eliminará a Rachel Zegler del live-action de ‘Blancanieves’ tras polémicas? Esto es lo que sabemos

Video Rachel Zegler critica sus propias películas: su polémica opinión sobre 'Los Juegos del Hambre' y más

Tras el éxito que tuvo ‘La Sirenita’ en el verano de 2023, protagonizada por Halle Bailey y Melissa McCarthy, Disney está preparando el próximo live-action de uno de sus clásicos animados: ‘Blancanieves y los 7 enanos’.

Rachel Zegler será la protagonista del live-action de 'Blancanieves' Imagen Getty Images/Disney

Rachel Zegler y la polémica que ha tenido con ‘Blancanieves’

Al igual que le pasó a Halle Bailey tras darse a conocer que interpretaría a Ariel en ‘La Sirenita’, Rachel Zegler también fue duramente criticada tras ser elegida como Blancanieves, ya que muchos consideraron que no tenía el físico para encarnar a la princesa.

“No ves particularmente a personas que se parecen a mí interpretando papeles como ese. Cuando se anunció (mi casting), estuvo en tendencia en Twitter durante días, porque las personas estaban enojadas (...) Al final del día, tengo un trabajo que estoy muy emocionada por hacer. Puedo ser una princesa latina”, dijo a Variety.

just me n my face against the world pic.twitter.com/sRMZo8w4as — rachel zegler (she/her/hers) (@rachelzegler) December 13, 2023



Pero el escándalo no terminó ahí. En la conferencia D23 del 2022, Rachel habló con Variety sobre el nuevo enfoque que tendrá la película, al destacar que la historia debía actualizarse, ya que el clásico animado se estrenó en 1937.

“Nosotros escribimos una Blancanieves que no será salvada por el príncipe y que no sueña con el amor verdadero. Ella sueña con convertirse en la líder que sabe que puede ser. Y la líder que su padre muerto le dijo que podría ser si era intrépida, justa, valiente y honesta”, precisó.



Además, la actriz dijo a Extra TV que Andrew Burnap será el príncipe, pero que todas sus escenas podrían ser eliminadas.

“Hay un gran énfasis en la historia de amor con un tipo que la acosa, literalmente. Raro, raro. Así que no hicimos eso esta vez”, precisó.

¿Disney cambiará a Rachel Zegler por otra actriz en ‘Blancanieves’? Esto sabemos

Tras las polémicas que protagonizó Rachel Zegler, parece que Disney está pensando en sacar a la actriz del proyecto, al menos eso informó el tiktoker Andrés Navy, quien aseguró que un insider, que trabaja en Disney y en la producción del live-action, destaca que el estudio no está contento con el proyecto.

“(El insider) está asegurando que la película va de mal en peor, asegura que Disney no está feliz con esta película, y eso lo veíamos venir porque retrasaron su estreno por un año. Al parecer, la película ha pasado por cambios súper grandes, que no iba a haber enanos al principio, luego que sí, y sumando las declaraciones que ha hecho Rachel”, precisó.



Además, la persona de la producción señala que el estudio está optando por reducir el papel de Rachel Zegler, pero eso no quiere decir que no saldrá la princesa; la película tendrá otro enfoque para que ella no sea la protagonista.

“Lo que van a hacer es presentarnos a Rachel Zegler como Blancanieves, pero también presentarnos a otra actriz como Blancanieves más joven, la actriz Emilia Faucher, en una versión más joven”, expresó.

Walt Disney Pictures presenta la primera imagen de "Snow White".

protagonizada por la Ganadora del Golden Globe Rachel Zegler.

Finalmente llegará el 21 de marzo de 2025 a los cines.#FilmTwitter #SnowWhite #RachelZegler #GalGadot #Disney #Blancanieves pic.twitter.com/iCrJkgNEOh — Ernesto Pastrana (@PastranaTweet) October 28, 2023



Al parecer, la película se dividirá entre flashback de Blancanieves en su infancia, como una historia de origen, y la versión joven que conocemos del clásico animado. Aunque WDW Pro, a través del sitio That Park Place, destaca que dichas secuencias del pasado de la princesa aún no se han filmado, por lo que podría ser solo un rumor más de internet.

¿Crees que reducirán el papel de Rachel Zegler en ‘Blancanieves’? No olvides dejar tu opinión en la sección de comentarios.