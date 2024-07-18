'The Acolyte', final explicado: el villano legendario y el cameo épico que vimos en la serie de Disney+

Video ¿Qué pasó con Hayden Christensen tras Star Wars? Encontró su trabajo soñado en un lugar muy peculiar

La primera temporada de 'The Acolyte' concluyó y dejó a los fans de 'Star Wars' con emociones intensas y grandes sorpresas.

Esta serie, ambientada en la era de la Alta República, culminó con el octavo episodio titulado ‘The Acolyte’ y reveló grandes secretos, desenmascaró traiciones y presentó a personajes icónicos de la saga.

<b>Advertencia: El texto a continuación contiene spoilers</b>

¿Qué pasó en el capítulo final de la primera temporada de 'The Acolyte'?

En el último episodio se develó la trágica verdad de lo ocurrido en Brendok hace 16 años, cuando un grupo de Jedi se enfrentó a un clan de brujas sensibles a la Fuerza.

A través de esta revelación, la serie, creada por Leslye Headland, cerró varios misterios y abrió nuevos enigmas. Con cameos de personajes legendarios de ambos lados de la Fuerza y una ejecución inesperada, 'The Acolyte' cerró de forma memorable su temporada inicial.

El primer momento impactante llegó cuando Qimir (Manny Jacinto) y Osha abandonaron el planeta oceánico en busca del maestro Sol (Lee Jung-jae) y a Mae (Amandla Stenberg).

En las sombras de una cueva, una figura encapuchada los observa. Aunque su nombre no se menciona, la figura presenta características inconfundibles de un Sith: dedos largos, nariz chata y ojos amarillos.

Todo indica que es Darth Plagueis, el mentor de Palpatine, un Sith de la raza muun conocido por su sabiduría y poder. Su breve aparición deja preguntas sin respuesta sobre su relación con Qimir, Osha y Mae, y marca un momento clave en la historia de Star Wars.

La trágica muerte del maestro Sol en ‘The Acolyte’

Qimir y Sol se encuentran en una batalla donde, al principio, parece que el Jedi lleva la ventaja. Sin embargo, es Osha quien termina el enfrentamiento de manera definitiva.

Sin usar armas, Osha asesina a Sol utilizando la Fuerza para asfixiarlo, completando así su iniciación en el Lado Oscuro.

La confesión de Sol sobre su error de haber matado a la Madre Aniseya hace 16 años provoca su muerte, la cual sirve para que Osha corrompa el kyber de su sable, un acto simbólico y poderoso en la tradición Sith.

El maestro Sol muere a manos de Osha. Imagen Lucas Film.

Osha y Mae, ¿son gemelas?

Después del flashback sobre los eventos en Brendok. Sol y Mae, esperan a los Jedi en la órbita del planeta, pero ven su plan interrumpido por la persecución de Osha.

La tensión aumenta cuando Osha, guiada por el casco de cortosis de Qimir, encuentra a Mae y descubre su destino en el Lado Oscuro.

En una dramática revelación, se explica que Osha y Mae no son gemelas, sino que fueron creadas por la Madre Aniseya que usó la vergencia del planeta y la Fuerza. Lo que deja en claro que este par no son hermanas sino clones.

Osha y Mae son clones. Imagen Lucas Film.



Esta escena justifica la presencia de Darth Plagueis en 'The Acolyte', pues cabe recordar que en Star Wars: Ep. III - La venganza de los Sith, Palpatine le explica a Anakin que su maestro era capaz de crear vida. Una habilidad que aprendió de él antes de que lo asesinara.

Conocido también como Sith Darth Sidious, este usó esta enseñanza para clonarse a sí mismo y regresar en la trilogía de secuelas. Este suceso apunta a que Plagueis se inspiró en la creación de Osha y para aprender este poder.

El futuro de Osha y Mae en 'The Acolyte'

La llegada de los Jedi liderados por Vernestra (Rebecca Henderson) complica las cosas, pero también revela más sobre el pasado de los personajes. Quimir fue alumno de Vernestra y debido a sus maltratos se pasó al Lado Oscuro.

Después de matar a Sol, Osha elige seguir a Quimir como su nuevo maestro. En un giro compasivo, este último muestra piedad por Mae, y en vez de matarla, borra su memoria y deja que los Jedi la encuentren y la arresten.

Mae, sin recordar nada de su pasado, es manipulada por Vernestra, quien la usa para buscar a Quimir en secreto.

Osha elige a Qmir como su maestro. Imagen Lucas Film.

El cameo del maestro Yoda en ‘The Acolyte’

La maestra Vernestra Rwoh, tras explicar lo sucedido ante una comisión del Senado Galáctico, intenta contactar con alguien importante, lo que se sugiere que esa persona es nada menos que el maestro Yoda.

PUBLICIDAD

El episodio termina con el encuentro entre ella y el icónico Jedi, donde se sugiere que el sabio maestro será informado sobre los eventos y las verdades ocultas de los asesinatos en Brendok.

El maestro Yoda apareció en el capítulo 8 de 'The Acolyte'. Imagen Lucas Film.



Este desenlace prepara el terreno para una posible segunda temporada, donde la búsqueda de justicia y la exploración del Lado Oscuro continuarán. Aunque aún no se ha confirmado una continuación, las historias inconclusas en estos episodios sugieren que de 'The Acolyte' está lejos de terminar.