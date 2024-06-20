Intensamente 2

'Intensamente 2': ¿Qué significa Ennui, el nombre de una de las emociones de Riley?

En 'Intensamente 2', la adolescente Riley experimenta nuevas emociones ¿como Ansiedad, Envidia, Vergüenza y Ennui, esta última destacando por su falta de interés y apatía.

Video La escena post-créditos de 'Intensamente 2' explicada: ¿Cuál es el secreto más oscuro de Riley?

En 'Intensamente 2', la mente de la protagonista se sacude con la llegada de nuevas y complejas emociones, entre ellas Ansiedad, Envidia, Vergüenza y Ennui, pero esta última ha generado curiosidad entre los espectadores debido a su significado poco común.

El papel de Ennui en 'Intensamente 2': Una emoción compleja en la mente de Riley

Riley, al llegar a la adolescencia, sufre diversos cambios físicos y mentales, pero el más importante es cuando sus emociones principales, Alegría, Tristeza, Furia, Desagrado y Temor, son reprimidas después de que Ansiedad las encierra en una oscura bóveda.

Quien en un inicio está de su lado es Ennui, una emoción representada como una figura etérea de color morado que contrasta fuertemente con las emociones más vibrantes y enérgicas. Su aspecto se caracteriza por ser desaliñado y tener una expresión constantemente indiferente, simbolizando la falta de interés. La presencia de Ennui en la mente de Riley subraya los momentos en que ella se siente desconectada de su entorno y de sus actividades habituales.

Algo que hace resaltar a Ennui de los demás es que, a diferencia de sus compañeros, puede manejar las emociones de Riley desde su teléfono sin la necesidad de pararse y controlar la consola ella misma, lo cual va con su personalidad.

En varias escenas, Ennui influye en las decisiones de Riley, llevándola a cuestionar sus intereses y su lugar en el mundo. Esto es un recordatorio de que todas las emociones, incluso las aparentemente negativas, tienen un papel crucial en el desarrollo emocional. Pero, ¿cuál es el significado de este nombre?

Imagen Pixar Animation Studios

¿Qué significa Ennui y de dónde proviene la palabra?

Ennui es una palabra de origen francés que se pronuncia "onuí". En su uso más general, se traduce como aburrimiento, pero su connotación es más profunda y matizada que simplemente sentirse aburrido. Ennui se refiere a un estado de apatía y descontento, a menudo acompañado por un sentido de vacío o insatisfacción con la vida. Es una emoción compleja que puede surgir de la repetición, la falta de novedad o la ausencia de un propósito claro, lo cual experimenta Riley ahora que es una adolescente.

Al abordar la emoción de Ennui, 'Intensamente 2' ofrece una reflexión sobre la complejidad de la adolescencia y las diversas emociones que acompañan esta etapa de la vida. Además, la película destaca la importancia de reconocer y validar todas las emociones, incluso aquellas que son incómodas o difíciles de entender.

Por último, Ennui, con su apatía y descontento, se vuelve parte natural del proceso de crecimiento y logra convivir en armonía con las otras emociones a pesar de sus diferencias.

@tony_a.m

Ahora hace sentido porqué hablaba francés 🥐 #ennui #pixar #insideout2 #intensamente2 #fyp

♬ sonido original - Tony Alvarez


