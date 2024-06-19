Intensamente 2

'Intensamente 2', escena post-créditos de explicada: ¿Cuál es el secreto más oscuro de Riley?

La película 'Intensamente 2' incluye una intrigante escena post-créditos en la que Alegría descubre un oscuro secreto de Riley, revelando un incidente menor pero vergonzoso para la protagonista.

Redacción Univision Noticias digital's profile picture
Por:Redacción Univision Noticias digital
Video La escena post-créditos de 'Intensamente 2' explicada: ¿Cuál es el secreto más oscuro de Riley?

La película 'Intensamente 2', la secuela de la exitosa cinta de Pixar, por fin se estrenó y algo a resaltar es que tiene una curiosa escena post-créditos, cuyo significado real conocerás a continuación.

Escena post-créditos de 'Intensamente 2': ¿Qué secreto oculta Riley?

Después de que todas las emociones de Riley logran convivir y manejar su consola, se ve a la protagonista y a sus papás comiendo mientras mantienen una conversación sobre cómo le fue en el campamento al que asistió, a lo cual ella solo contesta que bien. Esto provoca que la emoción de Ansiedad tenga una breve aparición en las mentes de sus padres.

Aunque se pensaba que la historia terminaba allí, resulta que al finalizar los créditos aparece una escena más. En esta reveladora secuencia, Alegría, una de las emociones centrales de Riley, descubre el secreto más oscuro de la joven protagonista.

Todo ocurre cuando Alegría regresa a la bóveda donde estuvo encerrada con sus amigos cuando las nuevas emociones los pusieron en un frasco. Dentro se encuentran diferentes personajes, incluyendo a Lance Slashblade (el personaje de videojuegos del que Riley estaba enamorada), otros recuerdos olvidados y también al Secreto Oscuro, un enorme ser tímido que prefiere mantenerse oculto con el fin de no revelar una terrible verdad de Riley.

Al abrir la puerta de la cámara acorazada, Alegría invita al Secreto Oscuro a salir y le pide que le revele el misterio de Riley que más la avergüenza, a lo cual responde que hace tiempo ella hizo un hoyo en una alfombra de su casa de forma accidental con fuego. Posteriormente, Alegría se sorprende ya que pensó que se trataba de otra cosa, específicamente cuando Riley había orinado en una piscina. Al escuchar esto, el Secreto Oscuro se avergüenza, por lo cual se encierra nuevamente en la bóveda.

Imagen Pixar Animation Studios


Esto deja en claro que, a pesar de que su "secreto" no sea algo grave desde la percepción de Alegría y el público, aún no está listo para ser revelado, por lo cual prefiere esconderse. Aunque no lo explican de manera concreta, puede ser que más adelante Riley se atreva a confesarlo y otro secreto tome su lugar, por lo que en la bóveda siempre vivirá este personaje.

Director de 'Intensamente 2' explica que esta escena no iba a ser mostrada en la película

Un dato interesante es que el director de 'Intensamente 2', Kelsey Mann, reveló en una entrevista para 'USA Today' que la escena post-créditos fue agregada en el último minuto después de realizar diversas proyecciones de prueba por una razón especial.

"Siempre me encantó la idea de dejar un pequeño misterio con Deep Dark Secret y que el público debatiera cuál era el secreto. Pero cuanto más lo mostrábamos, más gente moría por saber qué era".


Fue así que en lugar de mantener al público con la duda hasta la siguiente entrega de la saga, decidió revelar la verdad y no hacer que emergieran teorías macabras sobre ello.

@samsanchezzz_

El secreto oscuro de Riley escena post crédito #intensamente #pixar #disney

♬ son original - Easy Piano

¿Qué te pareció 'Intensamente 2'? Dinos en los comentarios.

Relacionados:
Intensamente 2PixarSalud MentalPelículas de DisneyCuriosidades

