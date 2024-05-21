Bing Bong de ‘Intensa-mente’ y otros amigos imaginarios del cine y las series que son entrañables
Tras el estreno de ‘IF’ en cines, la nueva película de Ryan Reynolds, te presentamos a otros personajes creados por la imaginación que hemos visto tanto en la pantalla chica como en el cine.
La película ‘Amigos imaginarios’ (‘IF’) fue todo un éxito en su fin de semana de estreno, conquistando la taquilla en Estados Unidos y México, con una historia entrañable.
Este filme es protagonizado por Bea, una niña que puede ver a los amigos imaginarios de otras personas, como a Blue, que en realidad es morado, y a Blossom, una singular criatura creada por su abuela durante la infancia.
Al percatarse que los adultos ya no pueden verlos porque los han olvidado, Bea comienza a reunirlos con sus creadores, que ahora son mayores, creando momentos emotivos para que puedan conectar; todo esto mientras su familia pasa por una situación complicada con la enfermedad de su padre.
A continuación te presentamos a otros amigos imaginarios entrañables de la televisión y el cine.
Bloo de ‘Mansión Foster para amigos imaginarios’ (2004-2009)
Esta caricatura narra la historia de Mac, un niño que se ve obligado a sacar de su casa a su amigo imaginario, Bloo. Como no desea perder contacto con él, se entera que hay un hogar que recibe a los amigos imaginarios que no tienen un hogar, presentando a entrañables y divertidos personajes.
Coco, Sr. Conejo, Eduardo, Queso y Wilt tienen grandes aventuras junto a Mac y Bloo.
Bing Bong de ‘Intensa-Mente’ (2015)
Mientras Tristeza y Alegría buscan como regresar al cuartel general de la mente de Riley se encuentran con Bing Bong, el antiguo amigo imaginario de la niña, quien tiene un momento muy emotivo en la película.
Gary de ‘Los padrinos mágicos’ (2001-2017)
Antes de que Timmy tuviera a Cosmo y Wanda como sus ‘padrinos mágicos’, estuvo su amigo imaginario Gary, quien era idéntico a él.
Ahora que tiene el poder de la magia, Timmy pide traer a la vida a su amigo, que describe como genial, sarcástico y muy popular. Gary, quien ha estado encerrado en la mente de Timmy por 5 años, hará todo lo posible para no regresar.
Patches de ‘Las chicas superpoderosas’ (1998-2005)
En el episodio 17 de la segunda temporada, Bombón, Burbuja y Bellota deben acabar con Patches, un malvado amigo imaginario creado por Mike, un nuevo niño de su kinder.
Hitler en ‘Jojo Rabbit’ (2019)
Durante la segunda guerra mundial, un niño que pertenece a las ‘Juventudes Hitlerianas’ descubre que su madre tiene a una joven judía escondida en el ático.
Mientras se enfrenta a este dilema, Jojo tiene un amigo imaginario muy peculiar: a Adolf Hitler, interpretado por Taika Waititi.