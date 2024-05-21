Películas

Bing Bong de ‘Intensa-mente’ y otros amigos imaginarios del cine y las series que son entrañables

Tras el estreno de ‘IF’ en cines, la nueva película de Ryan Reynolds, te presentamos a otros personajes creados por la imaginación que hemos visto tanto en la pantalla chica como en el cine.

Tras el estreno de 'IF' en cines, la nueva película de Ryan Reynolds, te presentamos a otros personajes creados por la imaginación que hemos visto tanto en la pantalla chica como en el cine.

WhatsApp Image 2023-10-03 at 10.23.25.jpeg
Por:
Liliana Carmona.
Video Disney revela quién es su personaje masculino más atractivo y no es un príncipe

La película ‘Amigos imaginarios’ (‘IF’) fue todo un éxito en su fin de semana de estreno, conquistando la taquilla en Estados Unidos y México, con una historia entrañable.

Este filme es protagonizado por Bea, una niña que puede ver a los amigos imaginarios de otras personas, como a Blue, que en realidad es morado, y a Blossom, una singular criatura creada por su abuela durante la infancia.

Blue es interpretado por Yordi Rosado y Steve Carell en las versiones en español e inglés respectivamente en 'Amigos imaginarios' ('IF')
Imagen Cortesía Paramount Pictures


Al percatarse que los adultos ya no pueden verlos porque los han olvidado, Bea comienza a reunirlos con sus creadores, que ahora son mayores, creando momentos emotivos para que puedan conectar; todo esto mientras su familia pasa por una situación complicada con la enfermedad de su padre.

Angélica Vale presta su voz a Blossom en la versión para Latinoamérica de 'Amigos imaginarios' ('IF')
Imagen Cortesía Paramount Pictures


A continuación te presentamos a otros amigos imaginarios entrañables de la televisión y el cine.

Bloo de ‘Mansión Foster para amigos imaginarios’ (2004-2009)

Esta caricatura narra la historia de Mac, un niño que se ve obligado a sacar de su casa a su amigo imaginario, Bloo. Como no desea perder contacto con él, se entera que hay un hogar que recibe a los amigos imaginarios que no tienen un hogar, presentando a entrañables y divertidos personajes.

Eduardo, Mac, Boo, Wilt y Coco de la caricatura 'Mansión Foster para amigos imaginarios'
Imagen Cartoon Network


Coco, Sr. Conejo, Eduardo, Queso y Wilt tienen grandes aventuras junto a Mac y Bloo.

Bing Bong de ‘Intensa-Mente’ (2015)

Mientras Tristeza y Alegría buscan como regresar al cuartel general de la mente de Riley se encuentran con Bing Bong, el antiguo amigo imaginario de la niña, quien tiene un momento muy emotivo en la película.

'Intensa-mente'
Imagen Disney/Pixar

Gary de ‘Los padrinos mágicos’ (2001-2017)

Antes de que Timmy tuviera a Cosmo y Wanda como sus ‘padrinos mágicos’, estuvo su amigo imaginario Gary, quien era idéntico a él.

Gary fue el amigo imaginario de Timmy en 'Los padrinos mágicos'
Imagen Nickelodeon

Ahora que tiene el poder de la magia, Timmy pide traer a la vida a su amigo, que describe como genial, sarcástico y muy popular. Gary, quien ha estado encerrado en la mente de Timmy por 5 años, hará todo lo posible para no regresar.

Patches de ‘Las chicas superpoderosas’ (1998-2005)

En el episodio 17 de la segunda temporada, Bombón, Burbuja y Bellota deben acabar con Patches, un malvado amigo imaginario creado por Mike, un nuevo niño de su kinder.

Patches es un malvado amigo imaginario creado por Mike, un nuevo niño del kinder de 'Las chicas superpoderosas'
Imagen Cartoon Network

Hitler en ‘Jojo Rabbit’ (2019)

Durante la segunda guerra mundial, un niño que pertenece a las ‘Juventudes Hitlerianas’ descubre que su madre tiene a una joven judía escondida en el ático.

Adolf Hitler es interpretado por Taika Waititi en 'Jojo Rabbit'
Imagen 20th Century Fox


Mientras se enfrenta a este dilema, Jojo tiene un amigo imaginario muy peculiar: a Adolf Hitler, interpretado por Taika Waititi.

