Riley iba a tener 4 emociones más en 'Intensamente 2': Te mostramos cuáles eran y cómo se veían

Video Riley iba a tener 27 emociones en 'Intensamente 2', ¿cuáles dejaron fuera de la película?

En ‘Intensamente 2’, Riley cumple 13 años, con lo que llega a la adolescencia y se enfrenta a nuevas emociones. Los nuevos personajes son cinco: Ansiedad, Envidia, Vergüenza, Ennui (quien ha causado gran confusión por su significado) y Nostalgia, que solo aparece ocasionalmente.

No obstante, el plan original del director de la película de Pixar, Kelsey Mann, era introducir nueve emociones, es decir, cuatro más de las que llegaron al corte final. Te contamos cuáles eran y por qué las eliminaron.

‘Intensamente 2’ iba a darle 4 emociones más a Riley

En una reciente entrevista con ‘Entertainment Weekly’, el director Kelsey Mann reveló que su idea inicial era abrumar a la protagonista, Riley, con la llegada de estas nuevas emociones. Esto, a manera de representar los cambios y dificultades que atraviesa en la adolescencia.

Intensamente 2 Imagen Pixar Animation Studios.



“Empecé con nueve emociones nuevas apareciendo (en el cerebro de la protagonista). Quería que Alegría se sintiera abrumada. La abrumé con todas esas nuevas emociones”, comentó a la citada revista. Entre los nuevos personajes se encontraban Sospecha, Asombro, Culpa y Pena.

En múltiples entrevistas, Mann también ha comentado que se plantearon introducir a Schadenfreude, un término en alemán que denota el placer que una persona siente cuando a otra pasa un momento humillante, pues desde la primera película de ‘Intensamente’ querían incluirlo.

Crystal Kung, diseñadora de personajes en Pixar, compartió en su cuenta de Instagram algunos de los bocetos para Sospecha, Asombro y Culpa. En estos, se puede ver que la primera de las nuevas emociones de Riley, era como un detective, con una mirada incrédula ante lo que le rodea.

'Intensamente 2' iba a presentar nuevas emociones paraa Riley. Imagen Crystal Kung/Instagram



Por su parte, culpa cargaba con una mochila de gran tamaño a todas partes.

'Intensamente 2' iba a presentar nuevas emociones paraa Riley. Imagen Crystal Kung/Instagram



Para Asombro, las ideas de diseño de personaje eran varias y diferentes entre ellas, si bien, la característica presente en cada propuesta son unos ojos que denotan su maravilla ante el mundo.

'Intensamente 2' iba a presentar nuevas emociones paraa Riley. Imagen Crystal Kung/Instagram

¿Por qué eliminaron algunas de las nuevas emociones en ‘Intensamente 2’?

La respuesta a esta pregunta radica en la retroalimentación que recibió el director de la película. “La primera crítica que recibí fue: ‘Eso es fantástico, pero hay tanto ruido a su alrededor que te hace perder la concentración’”, contó Kelsey Mann a ‘Entertainment Weekly’.

Así fue como el equipo creativo detrás de la cinta se vio obligado a editar el número de personajes en la historia.

En la historia aparecen nuevas emociones como 'Vergüenza', 'Envidia' y 'Angustia'. Imagen Pixar Animation Studios.



Para reducir el número de nuevas emociones y encontrar un equilibrio en la historia, Mann y su equipo contaron con la ayuda de Dacher Keltner, un profesor de la Universidad de California en Berkeley que también había colaborado como experto emocional en la primera película.

Él les ayudó a entender que algunas de las emociones que se querían introducir derivaban o coincidían con otras y que, para la historia, no hacían tanto sentido narrativo.

A pesar de que no llegaron al corte final, algunos de los personajes descartados sí tuvieron un breve ‘cameo’ en una escena de ‘Intensamente 2’, en la que se muestran a todas las emociones esperando su turno para entrar al centro de control.