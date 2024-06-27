¿Qué significa el color de las 5 nuevas emociones de Riley en 'Intensamente 2'?

Video Riley iba a tener 27 emociones en 'Intensamente 2', ¿cuáles dejaron fuera de la película?

'Intensamente 2' nos presenta la nueva etapa de Riley como adolescente y sus nuevas emociones, las cuales tienen sus propios colores distintivos que esconden significados interesantes. Te explicamos.

Significados ocultos: Los colores de las emociones en 'Intensamente 2'

La cinta inicia con la introducción de las emociones Ansiedad, Envidia, Vergüenza, Ennui y Nostalgia, las cuales se encargan de controlar la mente de la protagonista y reprimir a las otras emociones primarias que ya conocíamos, es decir Alegría, Trizteza, Desagrado, Furia y Temor.

Si bien se podría pensar que sus aspectos y colores fueron seleccionados únicamente con el propósito de encantar a los espectadores, resulta que el diseñador de producción de la cinta , Jason Deamer dio un poco más de información sobre la apariencia y color de estas emociones.

"Ansiedad es naranja con un lenguaje de formas eléctricas: tenso y tembloroso. Siempre se ve el blanco de sus ojos y su cabello parecido a una pluma delata sus constantes movimientos. Vergüenza es un rubor rosado con una forma suave y redonda para evocar su reticencia y timidez. Es un gigante gentil y, desafortunadamente para él, quiere esconderse, pero es difícil pasarlo por alto. Ennui tiene la postura de un fideo flácido. Rara vez está lo suficientemente interesada como para levantar la cabeza. Envidia es de color verde azulado y tiene una forma más pequeña de hongo que se yuxtapone al resto del elenco. Naturalmente, desearía ser más alta y menos infantil".



No obstante aunque la información es valiosa, él no profundiza en el significado detrás de los tonos, pero los fans tienen sus teorías que han esparcido por todo Internet, como por ejemplo aquella creada por la tiktoker @coquitotop.

Ansiedad

Este personaje con una personalidad acelerada, nerviosa y apariencia alocada representada con un naranja vibrante que podría significar cautela. Este color se asociaría con estados emocionales de preocupación, inquietud y tensión mental dentro del mundo interior de los personajes por su complejidad que puede manifestarse de diversas formas, como anticipación negativa, miedo o nerviosismo extremo ante situaciones desconocidas o desafiantes.

Vergüenza

La emoción de mayor tamaño de Riley se caracteriza por su color de piel rosado, el cual puede transmitir una sensación de vulnerabilidad y fragilidad. Además, dicho tono el que se presenta en el rostro de las personas cuando expresan esta emoción y se sonrojan. ¡A todos nos ha pasado!

Envidia

Este personaje podría ser uno de los más adorables por su tamaño miniatura, sus enormes ojos que brillan cuando algo llama su atención y su intenso azul turquesa, el cual puede ser una analogía con el agua, ya que parece calmada en la superficie, pero matiene una complejidad e intensidad en el fondo.

Ennui

En 'Intensamente 2', Ennui es una figura color violeta oscuro que contrasta notablemente con emociones más vibrantes y enérgicas. Su apariencia y tono simbolizan una falta de interés, la monotonía y una energía casi inexistente, por lo cual casi no se mueve.

Nostalgia

Aunque aparece fugazmente en dos escenas de la películá, su diseño tiene un significado profundo. Nostalgia está representada como una tierna abuelita gris, evocando la sensación de melancolía y reflexión. Así que el color que tiene podría ser una metáfora del paso del tiempo y el desvanecimiento de los recuerdos.

