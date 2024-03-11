Los papeles más impactantes de Emma Stone que la prepararon para triunfar en los Oscar con 'Poor Things'

Video La verdad tras el impactante baile de Emma Stone y Mark Ruffalo en ‘Poor Things’ que se volvió viral

Emma Stone aseguró su lugar en la historia del cine al ganar el premio Oscar a la Mejor Actriz Principal por su papel en 'Poor Things', una actuación que ha cautivado a críticos y audiencias por igual. Sin embargo, este triunfo no es sorpresa para quienes siguen de cerca su carrera, ya que a lo largo de los años, Stone ha demostrado su excepcional talento a través de una serie de papeles destacados y aquí haremos un repaso de aquellos que demostraron su verdadero talento.

Los mejores papeles de Emma Stone que demuestran por qué ganó su segundo Oscar

Skeeter Phelan - 'Historias Cruzadas'

Desde 2005, Emma Stone comenzó su carrera como actriz y si bien sus primeros trabajos los encontró en proyectos ligados a la comedia, fue hasta 2011 que mostró al público que podía hacer papeles serios gracias a su labor como Skeeter Phelan en 'Historias Cruzadas', quien es una joven idealista que regresa a su hogar en Jackson, Mississippi, después de graduarse de la universidad con el sueño de convertirse en escritora y periodista, lo cual salía del molde tradicional de las mujeres ricas en los años cincuenta.

Para lograrlo, Skeeter profundiza en la vida de las mujeres negras que trabajan como empleadas domésticas en su comunidad, se da cuenta de las injusticias y desigualdades que enfrentan a diario, por lo cual cuenta sus historias a través de un libro.

De hecho, este podría ser uno de sus papeles antiguos más recordados y queridos sin importar que años atrás 'Historias Blancas' se vio envuelta en una polémica al ser un relato contado desde la perspectiva de personas blancas y no afroamericanas, quienes son las que sufrieron discriminación en la vida real.

'The Help' Imagen Dreamworks Pictures

Sam - 'Birdman'

Sam es la hija del protagonista, Riggan Thomson, un actor famoso conocido por haber interpretado al superhéroe Birdman en películas de éxito en el pasado.

A lo largo de la narrativa, Sam mantiene una relación tensa con su padre, quien está luchando por recuperar su prestigio como actor al dirigir y protagonizar una obra de teatro en Broadway. De hecho, es una voz crítica y desafiante para Riggan que cuestiona sus motivaciones y decisiones mientras lucha por comprender su propia identidad y aspiraciones.

Dicha interpretación hizo que en los Premios Oscar de 2015 fuera nominada en la categoría a Mejor Actriz de Reparto y aunque no ganó, esto le demostró al mundo entero que tiene una capacidad actoral excepcional.

Imagen New Regency Productions

Mia - 'La La Land'

Sin duda, 'La La Land' es uno de los musicales que se ganó el corazón del público al mostrar una historia que no termina con el típico final feliz e hizo resaltar las habilidades de Emma no solo de actuar, sino también de cantar y bailar como toda una profesional.

Aquí Emma interpreta a Mia, una joven aspirante a actriz que trabaja como barista en un café dentro de unos estudios de cine en Hollywood mientras audiciona constantemente para conseguir su gran oportunidad.

Desde el principio, Mia se presenta como una soñadora apasionada con un deseo ardiente de triunfar en el mundo del cine. A pesar de enfrentarse a numerosos rechazos y contratiempos en su carrera, Mia persevera con determinación, incluso después de terminar su relación amorosa más significativa.

Imagen Summit Entertainment

Abigail - 'La favorita'

Abigail es un personaje complejo y ambicioso que desciende de una familia noble pero que ha caído en desgracia. Cuando se presenta en la cinta, ella se encuentra en una posición precaria, trabajando como sirvienta en la corte de la Reina Ana de Inglaterra durante el siglo XVIII.

Desde el principio, Abigail muestra una determinación feroz para ascender en la jerarquía social, utilizando su ingenio y encanto para manipular a aquellos a su alrededor y asegurar su propia supervivencia. A medida que la historia avanza, vemos cómo Abigail maquina y conspira para ganarse el favor de la reina y ascender en la corte, incluso si eso significa traicionar a aquellos que la rodean.

A pesar de que Emma Stone es conocida por realizar personajes tiernos y sin malicia, Abigail hizo florecer su lado villano hasta cierto punto, lo cual no tardó en llamar la atención, haciendo que una vez más todos aclamaran la actuación de la famosa.

Imagen Film4



