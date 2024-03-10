Premios Oscar

Emma Stone, Ariana Grande y otros looks espectaculares de los Premios Oscar 2024

La esperada cita para los Premios Oscar 2024 llegó y las estrellas y celebridades hicieron un derroche de glamour, lujo y estilo sobre la alfombra roja este domingo 10 de marzo.

Univision y EFE picture
Por:Univision y EFE
Video Los vestidos más lujosos y extravagantes de los Oscar 2024: princesas modernas y ¿un edredón?

Por fin llegó la fecha para la edición 96 de los Premios Oscar que se celebran este domingo 10 de marzo en el Teatro Dolby de Los Ángeles.

La celebración arrancó con el desfile de estrellas y celebridades en la alfombra roja, en donde hubo derroche de estilo, lujo y glamour.

Zendaya desfiló con un vestido rosa y plateado con estampado de palmeras de Armani Pirvé y joyas de Bulgari.
Imagen Getty Images
La nominada a Mejor Actriz, Emma Stone, llegó a la premiación con un vestido personalizado Louis Vuitton.
Imagen Getty Images
Margot Robbie, protagonista de 'Barbie', asistió a los Premios Oscar 2024 utilizando un vestido negro, con corte columna y un estratégico drapeado a la altura de la cadera, de Versace.
Imagen Getty Images
Ariana Grande caminó por la alfombra roja con este vestido con capas, voluminoso y de alta costura de Giambattista Valli, con joyas Tiffany & Co.
Imagen Getty Images
La actriz Issa Rae fue parte de las tendencias de este año con este look oscuro. Su vestido es AMI Paris.
Imagen Getty Images
La legendaria Rita Moreno hizo así su aparición en la 'red carpet'.
Imagen Getty Images
Jennifer Lawrence lució un vestido de alta cultura Christian Dior y diamantes Swarovski.
Imagen Getty Images
Billie Eilish no falló a su estilo y así posó, en una creación Chanel, con América Ferrera de 'Barbie', quien lleva un vestido Atelier Versace.
Imagen Getty Images
La actriz y cantante Vanessa Hudgens lució así su embarazo en la alfombra roja. Su vestido es Vera Wang y las joyas Chopard.
Imagen Getty Images

Celebridades deslumbran con sus looks

Las estrellas llegaron a la antesala luciendo sus mejores atuendos para una noche en la que la película 'Oppenheimer', de Christopher Nolan, aparecía como la favorita, con 13 nominaciones.

Eva Longoria se decidió por un look en un negro elegante, su vestido es Tamara Ralph y las joyas, Bucherer.
Imagen Getty Images
La actriz Erika Alexander, de la película 'American Fiction' llegó con esta colorida falda.
Imagen Getty Images
Eugene Lee Yang arribó con este atuendo que destacó por su imponente falda.
Imagen Getty Images
Así llegó Matt Bomer, uno de los actores y galanes de Hollywood más populares actualmente.
Imagen Getty Images
Otro de los galanes nominados este año, Ryan Gosling, quien llegó de la mano de su hermana Mandi Gosling. El look del actor fue estilo 'vintage' con un traje Gucci.
Imagen Getty Images

El filme tuvo nominaciones en Mejor Película, Director, Actor (Cillian Murphy), Actor de Reparto (Robert Downey Jr.) y Actriz de Reparto (Emily Blunt).

Hailee Steinfeld lució esta pieza en tono aqua, creación de Elie Saab.
Imagen Getty Images
Kirsten Dunst con un vestido Tom Ford junto a Jesse Plemon.
Imagen Getty Images
Anya Taylor-Joy vistió esta pieza con detalles de pedrería, una creación Alta Costura de Christian Dior.
Imagen Getty Images
Lupita Nyong'o se decidió por este modelo Armani Privé, y joyas De Beers, para acudir al Oscar luego de haber pasado unas vacaciones en México.
Imagen Getty Images


'Poor Things', del griego Yorgos Lanthimos, llegó con 11 nominaciones, y 'Killers of the Flower Moon', de Martin Scorsese, con 10.

Becky G apareció con un Vera Wang.
Imagen Getty Images
La actriz Brittany Snow optó por el amarillo para asistir a la gala, con un vestido Mônot, joyas Pomellato y zapatillas Christian Louboutin.
Imagen Getty Images
Xóchitl Gómez eligió este tono atintado con este vestido.
Imagen Getty Images


Ambas cintas lograron que sus actrices protagonistas, Emma Stone y Lily Gladstone, estuvieran nominadas a Mejor Actriz.

También se prevía una gala de risas con Jimmy Kimmel como el anfitrión de la noche.

La nominada Emily Blunt llegó acompañada y en tono en look con John Krasinski. El collar de ella era de Tiffany & Co y su vestido Schiaparelli.
Imagen Getty Images
Liza Koshy llegó así a los Premios Oscar 2024, considerado el evento de Hollywood en el que las estrellas lucen a tope la alta costura.
Imagen Getty Images
La actriz Sandra Hüller también apareció con un look en negro.
Imagen Getty Images


En esta edición también ha destacado la presencia hispana con Eva Longoria y además el español Juan Antonio Bayona, quien logró que su película 'La sociedad de la nieve' quedara nominada como Mejor Película Extranjera.

La historia sobre la tragedia de los Andes terminó frente a duros competidores, como 'The Zone of Interest', del británico Jonathan Glazer, o 'Perfect Days', del alemán Wim Wenders (que compite por Japón).

Molly Sims complementó el look con este accesorio que fungió como collar.
Imagen Getty Images
La actriz Leah Lewis, de la nominada película 'Elemental', se decidió por este tipo de vestido rosa.
Imagen Getty Images


El mexicano Rodrigo Prieto quedó nominado en mejor dirección de Fotografía por 'Killers of the Flower Moon'.

Mientras tanto, los españoles Pablo Berger en animación, por 'Robot Dreams' y David Martí, Montse Ribé y Ana López-Puigcerver en maquillaje y peluquería por 'La sociedad de la nieve', completan las opciones hispanas en la gala.

La modelo Haley Kalil sorprendió con este atuendo que incluyó guantes para dar un toque 'total look' rojo.
Imagen Getty Images
Marlee Matlin, actriz de CODA, la ganadora del Oscar a Mejor Película 2022, llegó este año con este vestido Rodarte a la alfombra roja.
Imagen Getty Images


La gala de este año ha estado rodeada de múltiples acontecimientos. De acuerdo con la agencia AP, se esperaba que hubiera protestas contra la guerra entre Israel y Hamas cerca del Teatro Dolby.

La policía reforzó su ya extensa presencia. La guerra en Ucrania estará en la mente de algunos asistentes, en particular en la de los periodistas detrás del documental '20 Days in Mariupol'.

La veterana Jamie Lee Curtis optó por este elegante atuendo, creación de Dolce & Gabbana.
Imagen Getty Images
La española Montse Ribé fue una de las hispanas nominadas este año y llegó con este vestido inspirado en las mariposas.
Imagen Getty Images


Y con las elecciones presidenciales de Estados Unidos en pleno apogeo, la política se prevía como un tema inevitable, a pesar de una temporada de premios que se ha desarrollado en gran medida apartada de estos temas.

Video La aterradora historia real detrás de 'Oppenheimer': su único arrepentimiento no es el que imaginas
