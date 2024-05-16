Así lucen los actores de 'Bridgerton' sin su caracterización: No reconocerás a Eloise

Video Esta es la edad real de los actores de ‘Bridgerton’: seguro pensabas que eran más jóvenes

Después de una larga espera, la primera parte de la tercera temporada de 'Bridgerton' llegó a Netflix con cuatro capítulos que ya están generando emoción entre los fans.

Si no has visto cómo lucen los actores en la vida real sin sus atuendos victorianos, aquí te mostramos las fotos.

PUBLICIDAD

Nicola Coughlan - Penélope Featherington

En 'Bridgerton 3' Penélope Featherington es la protagonista, interpretada por Nicola Coughlan. A diferencia de su personaje, la actriz tiene el cabello rubio, pero su belleza es igual de impactante tanto en la pantalla como en las alfombras rojas, donde se viste como toda una persona de la realeza.

Imagen Getty Images y Netflix

Luke Newton - Colin Bridgerton

Luke Newton es Colin Bridgerton, el soltero más cotizado de esta temporada. Aunque al inicio intenta ayudar a su amiga Penélope a encontrar esposo, terminará enamorándose de ella.

El actor británico ha demostrado tener un gran sentido de la moda fuera del set y su físico sigue cautivando a miles de fans.

Imagen Getty Images y Netflix

Sam Phillips - Lord Debling

Uno de los personajes que se integra a la nueva temporada de la serie de Netflix es Lord Debling, quien busca contraer matrimonio, específicamente con alguien que vaya contra la corriente y sea un poco "extraña", lo cual parece describir a Penélope.

Sam Phillips es el actor encargado de interpretarlo y su llegada a la serie ha llamado mucho la atención, pues ya está enamorando al fandom.

Imagen Getty Images y Netflix

Claudia Jessie - Eloise Bridgerton

Eloise Bridgerton ha elevado su participación en las temporadas de 'Bridgerton' de manera constante, y en esta no será la excepción. Tras descubrir que Penélope es Lady Whistledown, se aleja de ella y mantiene una amistad con Cressida Cowper, lo cual la hará sentirse culpable.

PUBLICIDAD

La actriz Claudia Jessie, de 34 años, mantiene un estilo muy diferente al de Eloise y es común verla con el cabello suelto. Además, quizá no sabías que es vegetariana.

Imagen Getty Images y Netflix

Jessica Madsen - Cressida Cowper

Cressida Cowper es presentada como una joven que se empeña en buscar marido e intimidar a Penélope, ya que se percata de que esta última ha comenzado a llamar la atención de los solteros debido a su cambio de look.

Muchos podrían no reconocer a la actriz Jessica Madsen fuera de su papel en la serie, pero resulta que en el pasado trabajó en películas como 'Rambo: Last Blood' y 'En la oscuridad'.

Imagen Getty Images y Netflix

Luke Thompson - Benedict Bridgerton

A pesar de que el orden de los libros de la saga 'Bridgerton' auguraba que la temporada 3 mostraría la historia de Benedict Bridgerton y Sophie, Netflix decidió saltarse esa cronología e ir directo al romance entre Colin y Penelope. No obstante, los fans mantienen la esperanza de que 'el pintor de la familia' sea el estelar en la segunda parte de la tercera temporada.

Luke Thompson, quien da vida a Benedict, es un actor destacado que se formó en la Royal Academy of Dramatic Art en Londres, de donde se graduó en 2013. Sus últimos outfis demuestran que no tiene miedo de combinar colores, lo cual lo hace resaltar a donde quiera que va.

Imagen Getty Images y Netflix

Polly Walker - Lady Portia Featherington

Lady Portia Featherington, al igual que Penélope, tuvo un cambio drástico en su guardaropa al optar por un look más relajado y con colores menos brillantes, lo cual da una nueva perspectiva al personaje.

Polly Walker, la actriz que la encarna, lució en la premire de 'Bridgerton' en Reino Unido un conjunto negro que contrastó totalmente con la manera en que se presenta en la serie.

Imagen Getty Images y Netflix

Hannah Dood - Francesca Bridgerton

El nombre de esta actriz ha generado interés en la nueva temporada de 'Bridgerton', debido a que reemplazó a Ruby Stokes en el papel de Francesca Bridgerton, quien hace su debut en el mercado matrimonial en el primer capítulo de la serie.

PUBLICIDAD

En el pasado, la artista obtuvo un reconocimiento por su actuación en la película de Marvel 'Eternals', así como en ‘Anatomía de un escándalo' y 'Enola Holmes 2'.

Imagen Getty Images y Netflix

Adjoa Andoh - Lady Danbury

En el pasado, la actriz de 58 años que interpreta a Lady Danbury tuvo la oportunidad de trabajar junto a reconocidos actores como Morgan Freeman y Matt Damon en la película 'Invictus'. Ahora, su personaje aconseja a la reina respecto a las chicas que hacen su debut para encontrar marido.

Aunque en la serie se muestra con una larga cabellera, en sus últimas apariciones reveló que tiene la cabeza rapada, ¡luce espectacular!

Imagen Getty Images y Netflix

Golda Rosheuvel - Reina Charlotte

La reina Charlotte es conocida por su elegancia y atuendos llamativos, un rasgo que comparte con la actriz que la interpreta, Golda Rosheuvel.

Mientras que en la trama la vemos con ostentosas pelucas, en la vida real Rosheuvel, de origen guyanés-británico, tiene el cabello negro y corto, algo que probablemente muchos no esperaban.

Imagen Getty Images y Netflix