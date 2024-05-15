'Bridgerton 3': ¿Penélope bajará de peso como en los libros? Creadora de la serie responde

Video ¿La temporada 3 de 'Bridgerton' romperá con la línea temporal de los libros? La pista es Francesca

La tercera temporada de la exitosa serie 'Bridgerton' está a punto de llegar a Netflix este 16 de mayo y los fans están ansiosos por descubrir qué depara para sus personajes favoritos.

Uno de los aspectos que ha generado expectación es el destino de Penelope Featherington, interpretada por Nicola Coughlan. A diferencia de los libros, donde Penelope experimenta una transformación física, la creadora de la serie decidió tomar un enfoque diferente en la adaptación.

¿Penélope luchará por bajar de peso en la temporada 3 de 'Bridgerton'?

No es un secreto que Penélope ha estado enamorada de Colin desde que comenzó la serie; sin embargo, él sólo la ve como la amiga de su hermana Eloise, e incluso propia, por lo que incluso ha hecho algunos comentarios sobre ella no muy agradables.

No obstante, en esta tercera temporada todo cambiará y, aunque antes nadie advertía su presencia en los bailes, Penélope comenzará a llamar la atención y Colin la verá como lo que realmente es: una mujer inteligente, sensible y atractiva.

En las novelas de Julia Quinn, en las que está basada la serie, el atractivo físico de Penélope se acentúa debido a que sufre un cambio físico, pues se menciona que baja de peso al menos diez kilos.

Penélope en la temporada 3 de 'Bridgerton'



La temporada 3 de 'Bridgerton' está basada en el libro llamado 'Seduciendo a Mr. Bridgerton', publicado en el año 2002. Tomando eso en cuenta y que Netfix adapta libremente las novelas para la ficción, la creadora de la serie Jess Brownell decidió omitir esta parte en la que Penélope pierde peso.

En entrevista para la revista 'Variety', Brownell explicó que ese detalle es irrelevante para que Penélope conquiste a Colin y no querían darle peso a una transformación física innecesaria, siendo que la joven ya es bella e interesante.

"Creemos que Penélope es preciosa y no creo que esa sea parte de su historia. Que haya sido una persona introvertida en la serie tiene más que ver con su nivel de confianza que con su apariencia externa. En eso nos centraremos esta temporada", defendió.

'Bridgerton' temporada 3: Penelope Featherington y Cressida Cowper

Este aspecto se consideró "dañino", aunque lo que sí sucederá es que el personaje cambiará su manera de vestir, dejando atrás el color amarillo tan estridente, tal como también pasa en el libro.

¿Qué otros detalles de los libros cambiarán en la tercera temporada de la serie de Netflix?

De acuerdo con la secuencia de los libros, la historia que seguía era la de Benedict, el segundo hermano Bridgerton; sin embargo, se tomó la decisión de que el romance de Colin y Penélope se mostrara primero.

La creadora de la serie pensó que era mejor no alargar más la interacción de estos personajes y "sacarlos de las sombras" en las que se han desenvuelto hasta ahora: Colin por ser el tercer hijo y Penélope al ser Lady Whistledown.

'Bridgerton' temporada 3

¿De qué trata la tercera temporada de 'Bridgerton'?

En la tercera temporada, Penélope ya ha abandonado la esperanza de conquistar a su amor platónico, Colin Bridgerton, después de oírle hablar de ella de manera despectiva. Sin embargo, está decidida a encontrar un marido que le brinde la independencia suficiente para seguir su doble vida como Lady Whistledown, la misteriosa autora de las columnas de chismes.

A medida que sus intentos en el mercado matrimonial fracasan debido a sus inseguridades, Colin regresa de sus viajes de verano con una nueva imagen y un alto concepto de sí mismo. A pesar del desdén de Penélope, él se convierte en su apoyo incondicional.

La sinopsis completa de la temporada 3 revela que Colin se ofrece a enseñarle a Penélope a tener confianza en sí misma para encontrar un marido. Sin embargo, cuando sus "clases" tienen demasiado éxito, Colin comienza a cuestionar sus propios sentimientos hacia su alumna.

Mientras tanto, Penélope luchará por mantener oculta su identidad como Lady Whistledown, tener un equilibrio entre sus compromisos sociales y superar la pérdida de Eloise.

En la serie de Netflix 'Bridgerton', solo hay 3 hermanas Featherington. En los libros 'Seduciendo a Mr. Bridgerton', hay una cuarta, Felicity.