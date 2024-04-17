'Bridgerton 3': El cambio de look de Portia Featherington que solo los más fans notaron en el tráiler

Video ¿La temporada 3 de 'Bridgerton' romperá con la línea temporal de los libros? La pista es Francesca

A menos de un mes del estreno de la tercera temporada de 'Bridgerton', los fans se muestran cada vez más entusiasmados por los adelantos que ha compartido Netflix en sus redes sociales. Las imágenes más recientes publicadas revelan que un personaje secundario será el centro de atención de una manera positiva por una razón en especial.

El cambio de Portia Featherington

PUBLICIDAD

conquistará a los fans de 'Bridgderton 3'

El último tráiler de la serie confirmó que Penélope Featherington, la próxima protagonista, "florecerá" en los capítulos que están por llegar, ya que en los anteriores se mostraba en las sombras y preocupada por no poder conseguir un esposo debido a su supuesta mala "apariencia". Sin embargo, ella no será la única con un cambio de look, ya que su madre, Portia Featherington, también lucirá diferente y posiblemente se robé la atención en más de una escena.

Imagen Netflix



No es un secreto que la líder de la familia Featherington siempre ha deseado destacar en la alta sociedad londinense y asegurarse de que sus tres hijas, Prudence, Philippa y Penélope, encuentren maridos adinerados para poder vivir en paz, debido a que atraviesa una fuerte crisis económica que podría dejarla en quiebra, resultado de los malos negocios de su esposo.

En las dos primeras temporadas, lució vestidos con estampados florales y colores poco favorecedores que le daban una imagen negativa, ya que buscaba llamar la atención en cualquier lugar al que fuera, lo cual incomodaba a los demás. De hecho, su estilo difería del de otras damas adultas, quienes preferían usar colores pasteles o de una sola tonalidad.

Las nuevas imágenes del personaje revelan que su apariencia sufrirá una transformación. Aunque mantiene un maquillaje similar, Lady Portia ha cambiado otros aspectos, como su peinado. En las dos historias anteriores de 'Bridgerton', llevaba un peinado alto y abultado, pero para la tercera temporada ha optado por soltarlo un poco, mantenerlo más sobrio sin tantos rizos juntos y dejar de decorarlo con ostentosas tiaras.

Imagen Netflix

Lady Portia no usará colores vibrantes y combinará mejor sus prendas

Sus vestidos, a pesar de mantener un estampado floral sin importar la temporada, ahora no son tan brillantes en cuanto a colores. En algunas ocasiones, ya no se distribuyen por toda la prenda; en su lugar, prefiere combinarlos con telas lisas y tonos sobrios, lo cual automáticamente le otorga más elegancia.

PUBLICIDAD

Estos cambios, que podrían parecer pequeños a simple vista y sin importancia, reflejan el crecimiento del personaje y la forma en que logra destacar ahora de manera positiva, pero sin perder su propio estilo.

Una teoría sobre su repentino cambio podría ser que, al estar harta de vestirse siempre de la misma manera, busca otras opciones para sentirse mejor consigo misma y destacar de manera discreta con los tonos y prendas adecuadas, algo que posiblemente también haría Penélope al seguir su consejo, pero eso solo se confirmará en el estreno de la tercera temporada.

'Bridgerton' temporada 3: Albion Finch, Philipa Featherington, Lady Portia Featherington y Harry Dankworth Imagen Liam Daniel / Netflix



¿Te gusta este nuevo cambio en la mamá de Penélope? Dinos en los comentarios tu opinión.