'Los padrinos mágicos': Lanzan primer tráiler y causa polémica, ¿hay inclusión forzada?

En 2011 se estrenó la serie animada 'Los padrinos mágicos', la cual resultó ser todo un éxito entre chicos y grandes. Diversas generaciones crecieron viendo las aventuras de Timmy, Cosmo y Wanda hasta 2017, año en que se transmitió su capítulo final. Sin embargo, ahora, en 2024, se anunció una secuela que tendrá a una nueva protagonista.

¿De que trata la nueva serie 'Los padrinos mágicos: un nuevo deseo'?

Se trata de 'The Fairly OddParents: A New Wish', o en español, 'Los padrinos mágicos: un nuevo deseo', la cual está a cargo de Nickelodeon Animation Studios y tendrá como protagonista a Hazel.

Según la sinopsis oficial, Hazel Wells es una niña de 10 años que acaba de mudarse a la ciudad de Dimmadelphia debido al trabajo de su papá. La pequeña se enfrentará a nuevos retos sola, ya que su hermano mayor, Anthony, se fue a la universidad.

Aunque al principio se siente insegura, las cosas cambian después de conocer a los misteriosos vecinos de cabello rosa y verde, quienes resultan ser nada más y nada menos que Cosmo y Wanda. A pesar de estar retirados, deciden volver para ser los padrinos de Hazel y concederle todos sus deseos.

La serie que tendrá un nuevo estilo de animación constará de 20 episodios y el primero se estrenará el próximo 20 de mayo en el canal de Nickelodeon. Sin embargo, llegarán a Netflix a nivel global antes de que termine el año.

"La serie está producida por Nickelodeon Animation y coproducida por David Stone, Lindsay Katai, Hairston y Daniel Abramovici. Fred Seibert y Butch Hartman son los productores ejecutivos", es lo que confirmó el mismo portal.



El primer tráiler de la serie se difundió en redes sociales el pasado 1 de mayo. En él, se pudo apreciar la introducción de nuevos personajes, como los amigos de Hazel, así como el regreso de otros, como el hada militar Jorgen Von Strangle.

¿Qué opinan los internautas sobre la nueva serie de Nickelodeon? Muchos la critican

Aunque muchos internautas adultos se mostraron felices por la llegada de esta serie, ya que les agrada la idea de que ahora sus hijos crezcan con una nueva versión, otros aseguran que existe una inclusión forzada por parte del programa debido a la niña protagonista.

"El estilo de animación es interesante, será algo muy atractivo para los niños", "Odio cuando estropean los clásicos. El chico era blanco, de ojos azules y pelo castaño", "Mientras haya un cameo de Timmy no me quejo", "Ahí van de nuevo a escoger una protagonista afroamericana, qué forzado el asunto", "Esto se ve muy bien honestamente, me encanta la energía", "Ya es normal que cambien al protagonista blanco por uno de color, muy mal" y "Hay muchas personas quejándose en Internet por cambiar a los personajes y decir que es una inclusión forzada, pero no lo veo así", es lo que externaron.



¿Tú que piensas al respecto, te agrada la idea del retorno de 'Los padrinos mágicos'? Dinos en los comentarios.

