Nickelodeon

Dan Schneider demanda a los productores de ‘Quiet on Set’: dice que destruyeron su legado

Tras polémicas revelaciones que hizo ‘Quiet on Set’, el propio documental se convierte en el centro de polémica: Dan Schneider presenta una demanda contra los productores.

Video Estos actores de Nickelodeon vivieron cosas terribles en los sets y se atrevieron a contarlo

A mediados de marzo pasado, ‘Quiet on Set: The Dark Side Of Kids TV’ se convirtió en una bomba en Hollywood. En el formato de una serie, el documental expuso los malos tratos que vivieron los trabajadores de Nickelodeon cuando Dan Schneider era el productor principal de las series infantiles.

Abusos de poder, machismo y comentarios inapropiados fueron algunas de las situaciones que tuvieron que soportar los miembros de sus equipos creativos. Adicionalmente, se destapó que Drake Bell fue abusado sexualmente por Brian Peck.

En su momento, Dan Schneider respondió a las acusaciones con un video en su cuenta de Youtube, pero, ahora, va un paso más allá y toma acciones legales.

Dan Schneider
Dan Schneider
Imagen Getty Images

Dan Schneider demanda a los productores del documental ‘Quiet on Set’ por difamación

Según informes de ‘Variety’ y ‘Deadline’, el productor de series de Nickelodeon presentó una demanda el 1 de mayo en el Tribunal Superior de Los Ángeles, acusando a Warner Bros, Maxine Productions, Sony Pictures y a las productoras Mary Robertson y Emma Schwartz de difamación.

En el documento, Schneider asegura que ‘Quiet on Set’ destruyó su “legado y reputación”.

Si bien el productor admitió que “a veces era ciego al dolor que algunos de sus comportamientos causaban a ciertos colegas, subordinados y miembros del elenco”, el documental lo hizo ver como un “abusador sexual de niños”, algo que “ no es” y “que dañará para siempre su reputación”.

De igual manera, se deslindó de los abusos sexuales cometidos contra los actores infantiles.

Dan Schneider / 'Quiet on Set'
Dan Schneider / 'Quiet on Set'
Imagen Getty Images / Sony Pictures Television


Tras presentar la demanda, Schneider emitió un comunicado en el que confesó que “a veces fue un mal líder”, pero que “no tiene más remedio que emprender acciones legales contra las personas detrás” del documental.

“En su intento exitoso de engañar a los espectadores y aumentar el rating, fueron más allá de informar la verdad e insinuaron falsamente que yo estuve involucrado o facilité crímenes horribles por los cuales depredadores de niños reales han sido procesados y condenados. No tengo ninguna objeción a que nadie destaque mis fracasos como jefe, pero está mal inducir a error a millones de personas a la falsa conclusión de que estuve involucrado de alguna manera en actos atroces como los cometidos por depredadores de niños”, aseguró.

De momento, los productores no han respondido públicamente a la acción legal.

Dan Schneider junto a Jennette McCurdy y Ariana Grande en 'Sam & Cat' en junio de 2013.
Dan Schneider junto a Jennette McCurdy y Ariana Grande en 'Sam & Cat' en junio de 2013.
Imagen Getty Images

¿Dónde ver el documental ‘Quiet on Set: The Dark Side Of Kids TV’ en streaming?

La serie documental que revela los malos tratos que se vivieron en el set de Nickelodeon ya está disponible en el servicio de streaming de MAX (previamente conocido como HBO Max).

¿Qué piensas de la demanda que Dan Schneider presentó contra los productores de ‘Quiet on Set’? Escribe tu opinión en los comentarios.

