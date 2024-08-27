8 caricaturas que abordaron temas que definitivo no eran para niños: tenían capítulos muy fuertes

Video Estos actores de Nickelodeon vivieron cosas terribles en los sets y se atrevieron a contarlo

Las caricaturas son una parte fundamental de la infancia, pero muchas veces, detrás de los simpáticos y graciosos personajes, hay y existen temas mucho más oscuros y complejos que pasan desapercibidos para los niños, pero que los adultos pueden detectar fácilmente.

A lo largo de los años, varias series animadas han abordado situaciones que son demasiado intensas para los pequeños, algunos de sus capítulos han sido devastadores y perturbadores.

Te decimos qué caricaturas infantiles han tocado temas para adultos.

#1 'Hey Arnold!'

En 'Hey Arnold!, Helga es un personaje que, a simple vista, parece ser la típica niña bullying. Sin embargo, su comportamiento es el resultado de un entorno familiar disfuncional.

Su madre es una mujer alcohólica y su padre es un empresario narcisista que solo tiene ojos para su hija mayor, Olga.

Esta falta de amor y atención en casa empuja a Helga a convertirse en una niña hostil, aunque profundamente vulnerable. Su obsesión con Arnold, quien fue el primero en mostrarle amabilidad al darle su paraguas en preescolar, revela cómo pequeños gestos de bondad pueden tener un impacto duradero en la vida de un niño.

'Hey Arnold!' Imagen Nickelodeon.

#2 'Bob Esponja'

Aunque 'Bob Esponja' es conocido por su humor absurdo, no está exento de momentos sombríos. En uno de los episodios más controversiales, Bob Esponja y Don Cangrejo creen haber matado a un inspector sanitario después de darle una Cangreburger en mal estado.

El capítulo se torna aún más perturbador, cuando en lugar de buscar ayuda, deciden ocultar el cuerpo enterrándolo.

Aunque el inspector sobrevive, la situación escala cuando Bob intenta silenciarlo permanentemente.

'Bob Esponja'. Imagen Nickelodeon.

#3 'Los Padrinos Mágicos'



Es otra serie que no teme tocar temas sensibles. Un episodio en particular, 'Vida deseosa', toma como base la película 'It's a Wonderful Life', pero con un enfoque mucho más denso.

Timmy Turner, cansado de que sus buenas acciones no sean valoradas, pide como deseo no haber nacido nunca. Esta petición lo lleva a un limbo donde se encuentran otros niños que también mejoraron el mundo al no haber nacido.

A lo largo del episodio, Timmy descubre que la vida de todos a su alrededor es mejor sin él, lo que lo lleva a cuestionarse su propio valor. Aunque logra revertir el deseo, el mensaje detrás es inquietante, sugiriendo que su existencia fue un error, algo muy fuerte para un programa infantil.

'Los padrinos mágicos'. Imagen Nickelodeon.

#4' Phineas y Ferb'



'Phineas y Ferb' con su tono generalmente alegre y creativas aventuras, también toco temas poco aptos para los pequeños de la casa.

En un episodio, los protagonistas son enviados a un reformatorio cuyo propósito es borrar la imaginación de los niños. Este lugar, con su ambiente opresivo y técnicas de lavado de cerebro, recuerda a los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial, aunque en un contexto menos realista.

Candace, al ver lo que les sucede a sus hermanos, decide rescatarlos, solo para descubrir que todo era un sueño dentro de otro sueño. Este capítulo toca temas como del control mental y la supresión de la creatividad, algo alarmante para un público infantil.

'Phineas y Ferb'. Imagen Disney Channel.

#5 'Charlie Brown y Snoopy'

En una especial, la caricatura aborda el tema del cáncer de manera muy directa. Janice, una amiga de Charlie Brown y Linus, revela que tiene leucemia y el capítulo se centra en su lucha contra esta enfermedad, incluyendo su experiencia con la quimioterapia y el acoso escolar que sufre por haber perdido su cabello.

A lo largo del episodio, los personajes muestran una mezcla de complejas emociones como la compasión y la impotencia.

Aunque la historia tiene un final feliz, estas temáticas suelen ser fuerte para niños que apenas comienzan a comprender el mundo.

'Charlie Brown'. Imagen Cartoon Network.

#6 'Plaza Sésamo'



Este es uno de los programas más emblemáticos de la televisión, desde sus inicios, ha sabido cómo tratar temas difíciles de manera sensible y adecuada para su público.

Uno de los episodios más recordados aborda el tema de la muerte. En este capítulo, Elmo se muestra emocionado por asistir a un día de campo familiar, donde esperaba reencontrarse con su tío favorito. Sin embargo, su padre le informa que ha fallecido, lo que deja a Elmo confundido y triste.

A través de una conversación con su padre, Elmo comienza a comprender el concepto de la muerte y lo que implica la pérdida de un ser querido.

'Plaza Sésamo'. Imagen Sesame Workshop.

#7 'Tiny Toons'

Esta popular serie animada no se quedó atrás en la tarea de educar a sus espectadores sobre los peligros del alcoholismo.

En uno de sus capítulos, los personajes exploran cómo el consumo de alcohol puede afectar la salud y las relaciones sociales. Además, pone especial énfasis en los peligros de conducir bajo su influencia, y resalta cómo la presión de los amigos puede aumentar el riesgo de caer en este comportamiento destructivo.

'Tiny Toons'. Imagen Warner Bros.

#8 'Gravity Falls'

Esta serie conocida por su trama llena de humor y misterio, presentó un capítulo en el que Soos, uno de los personajes principales, se enfrenta a la soledad y el deseo de encontrar el amor.

En su búsqueda, Soos se sumerge en un videojuego de simulación romántica donde conoce a .GIFfany, una chica virtual que rápidamente se convierte en su obsesión. Aunque al principio Soos se siente atraído por la atención y el afecto que recibe de .GIFfany, pronto se da cuenta de que está descuidando su vida real.

Este episodio aborda temas como la evasión de la realidad, la importancia de las relaciones humanas genuinas y los peligros de perderse en el mundo virtual.

Gravity Falls. Imagen Disney Channel.