Drake Bell acusa presunto abuso sexual cuando era estrella infantil de Nickelodeon

Video Drake Bell arruinó su carrera, pero regresó de forma inesperada: ¿se declaró culpable por conveniencia?

Drake Bell eligió la serie documental ‘Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV’ para romper el silencio sobre el presunto abuso sexual que vivió cuando era una estrella infantil de Nickelodeon.

Drake Bell rompe el silencio sobre presunto abuso

A través del adelanto que lanzó la producción de Investigation Discovery en sus redes sociales, se anuncia la revelación del testimonio que Drake Bell mantuvo en el anonimato durante más de dos décadas.

En las imágenes, publicadas el pasado 5 de marzo, se observa al que fue una de las estrellas de la serie ‘Drake & Josh’ entrar a una habitación oscura para luego enfocar su imagen y encender las luces listo para contar su historia.

“La exestrella de Nickelodeon, Drake Bell, estará compartiendo públicamente, por primera vez, la historia del abuso que sufrió a manos de Brian Peck”, se lee como descripción del video que anuncia el estreno de la serie para el 17 de marzo.

En el documental se señala como responsable del abuso a Brian Peck, quien se desempeñó como entrenador de diálogo en programas como ‘All That’ y ‘The Amanda Show’, el último, en el que Drake Bell trabajó de 1999 a 2002.

De acuerdo con la reseña publicada por 'Variety', Brian Peck fue arrestado en agosto de 2003 por más de 12 cargos relacionados con el abuso a un menor del que no fue revelada su identidad.

Un año después, asegura la publicación, Brian Peck fue sentenciado a 16 meses de prisión y registrado como delincuente sexual tras no negar los cargos por “realizar un acto lascivo con un menor de 14 años y la copulación oral con un menor de 16 años”.

El adelanto de la serie documental también muestra fragmentos de los testimonios que dieron el actor Bryan Hearne, quien formó parte del programa ‘All That’, y de Giovonnie Samuels, exestrella de Nickelodeon, sobre Brian Peck.

“Escuchar que Brian Peck era un depredador sexual me hizo preguntarme inmediatamente quién estaba siendo lastimado” y “Quién es, cuándo pasó, dónde pasó, no tengo idea” dicen respectivamente.

Las polémicas de Drake Bell

Tras su trabajo en la serie ‘Drake & Josh’ que lo catapultó a la fama internacional, Drake Bell se ha visto envuelto en una serie de polémicas de entre las que resalta la acusación de “poner en peligro a una menor de edad” tras intercambiar supuestos mensajes de índole sexual con una usuaria de redes sociales cuando apenas tenía 15 años.